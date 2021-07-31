廣東人說到祖訓的時候喜歡講「阿爺教落」（傳下來的意思）。其實廣東女人有很多的阿嬤（奶奶）教落，其中最重要的一類就是飲食保養。

我五、六歲時在夏天常會淋巴腺發炎，手可以摸到脖子上一串念珠般大的淋巴疙瘩。西醫打青黴素，時有效時無效，淋巴發炎帶來發低燒，整個人也無精打采。一回，阿嬤從香港來看我們，正碰上我又淋巴腺發炎。阿嬤買回來乾的霸王花燉瘦肉湯，喝了兩次，不僅脖子上的疙瘩消了，以後也再沒有發作過。

從此，阿嬤一煲湯，我就跟前跟後地問個究竟。她那時候也就七十歲吧，每次洗完頭，必喝一碗紅糖荷包蛋加薑煮酒，說是老年人要去頭風。她讓我嘗一口，味道極好。她說等你到了我這個年紀，也可以煮來喝。要等多久才到七十歲呀？不過我長大後也明白，不就是驅掉頭上的寒氣嗎？不必等到七十歲。無論是在大雪冰封的新英格蘭 ，還是陰雨綿綿的溫哥華，只要我遭了雨打風寒，就回家自烹阿嬤的荷包蛋煮酒。

我母親雖然是杭州人，在廣東住久了，也學會煲各種湯。夏天，必喝各種湯水：崩大碗、霸王花、苦瓜冬瓜，有肉供應的時候加瘦肉熬湯，沒有肉時煮成涼茶，或清炒，我們家的孩子不長青春痘，稍有一兩顆痘冒頭，立即被清熱的湯水消滅。母親喜歡研究中草藥，常看《黃帝內經》，她說所有的這些解毒清火的食療還有抗癌的作用。當時可是除了廣東人，還沒有很多人會煲湯喝的年代。

現在冬蟲草賣到五百港幣一錢，我冰箱裡存放的冬蟲草是「戰略物資」，只在兒子發燒生病之後才拿出來一小撮燉一碗雞湯，他喝過後，臉色就會恢復紅潤。在七○年代沒有多少人知道冬蟲草為何物時，我母親就托四川的親戚寄來大包大包的冬蟲草，我們經常用冬蟲草煮雞湯。我出生後碰上大饑荒所造成的各種營養不良，都在此時被補了回來。我兒子前幾年開始拒絕吃冬蟲草，因為他聽說為了挖冬蟲草讓大量的山區植被被破壞，從此我也給冬蟲草劃上了句號。

姑媽作為我祖母的女兒，得其真傳自不必說。跟姑媽接觸的時候我已經有自己的家，也從她那裡學到一些湯水祕方。比如她夏天必用夏枯草煮水喝，說是清肝火，我不知道自己肝有無火，不過喝了很舒服，整個人清爽不疲乏。姑媽的女兒也懂得如何煲湯，冬天咳嗽不斷，她用羅漢果蜜棗煲出濃濃的湯汁，馬上就治癒了吃多少藥也鎮不住的咳嗽。

我有一個堂哥住在溫哥華，堂嫂是個能幹的台山女人。他們養育了十個兒女，都住在他們家附近。我在溫哥華生活的那幾年，經常參加他們的家庭聚會，堂嫂會根據每個人不同的身體素質和需要，分組分類烹製各種湯水。我那時經常在國內各地奔走，人家送的阿膠黨參鹿茸天麻都被我轉送給了堂嫂。她認為我的體質和她的一個女婿相似，需要補鹿茸，但是鹿茸屬於大補藥，所以在給我們喝鹿茸之前，要先喝一碗五味湯墊底。我已經記不住是哪五味藥材了，只記得是用雞湯燉的，裡面有芡實和幾味涼補類的藥材。或許真是因為喝了鹿茸，我以後的中氣一直很足。

生孩子的時候，廣東女人更是有很多講究。我懷孕的時候，姑媽還在世，她和堂嫂兩個人各有各的方，豬腳薑是人人都說必須要準備的：唐人街買來三十斤豬腳，二十斤生薑，兩大罐添丁甜醋，分娩前兩個月就請一個廣東月嫂帶著大鍋到家裡來做，前前後後熬了兩周，兩大罐放在冬天的陽台外面凍好。她們交代，分娩前不可以偷吃，分娩後兩三周奶水穩定旺盛之後，才可以下勺。另外堂嫂準備好的燒酒煮雞和月嫂負責的木瓜花生豬腳湯，分娩之後就可以吃。可以想像，我在那幾個月裡吃了那麼多的豬腳，兒子怎麼可能不長得肥頭大耳？不過回想起來，整個懷孕期間她們反而沒有要我特別進補，只說多吃蔬菜核桃和雞蛋 牛奶。

這位堂嫂教我許多食療的方子，我因為可以隨時拿起電話找她請教，也仗著年輕記性好，方子都沒有寫下來，如今大部分都忘掉了，可是有一樣我永遠會記住：我兒子五、六個月大的時候，帶他出門跟朋友飲茶，我們吃點心，給他喝了兩口粥，沒想到回家他就開始腹瀉。帶他去看西醫兒科，醫生說這麼小的孩子沒有藥，讓他瀉完了就會自己恢復，期間補點生理鹽水就是了。他瀉了兩天，喝生理鹽水也瀉，胖胖的小臉開始脫形了。打電話去問醫生，還是那句話。三天過去，這麼小的孩子完全沒有進食怎麼行？我打電話給堂嫂，她說你燉個雞蛋清餵他試試，不要放糖也不要放鹽。我就燉了一個雞蛋清，一碗餵下去，小人兒沒有瀉，四個小時再餵一次，也沒有瀉。西醫不管的嬰兒腹瀉，就這麼讓堂嫂的一句話給治好了。

在她們的薰陶之下，我也開發出一味適合自己的湯。每次吃雞，就把整副雞骨架子留下來，配上紅棗杞子當歸黃芪，水煮一到兩個小時後，就是一碗補血補氣的女人湯。我母親說她喝我的湯會上火，可我要是一個月不喝一次，就會有氣血不足的症狀，如此這般二十年，我的湯養氣養髮也養顏。有一年我搬家，來幫忙的北方朋友驚嘆我冰箱裡儲放的各種藥材和煲湯料，說是見識了廣東女人廚房的獨有特色。

奶奶、姑姑、媽媽、堂嫂，一代代的家傳煲湯，恐怕會在我的下一代失傳了。下一代的生活圈已經沒有我們成長年代的家庭氣氛，泡咖啡店速食店上館子發美食圖是她們的飲食時尚，她們不會研究《黃帝內經》，櫃子和冰箱裡也不會放各種藥材和煲湯料。所幸現在仍有許多人們注重食療，各種記載煲湯食療的書籍在書店裡擺得滿滿的，雖然我們家的煲湯傳統會失傳，但是我們廣東人的煲湯卻是全民普及光大，這依然令人欣慰。（寄自維吉尼亞州 ）