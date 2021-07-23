雲中誰寄錦書來——讀善慈法師新書《閒心集》

善慈法師編著的《閒心集》的封面。（鄒璐∕提供）

收到加拿大國際佛教觀音寺善慈法師寄來的新書《閒心集》。這是一本設計精美、製作考究的詩文圖書，收錄了百首中國古代至近代祖師大德充滿禪意佛理的雋永詩詞，其中不乏開悟偈語，每首詩詞後附有通俗易懂的解說文字，展開來的每一頁是圖文並茂的「紙上風景」，細細品讀詩與文，更有徜徉在風景中，如沐春風之感。這真是一本令人歡喜的禮品書，讓人愛不釋手的案頭書。

善慈法師出家前是香港成功的企業家，四恩慈善會的創辦人。2014年，她放下事業名利，於觀成法師座下剃度出家，現長居加拿大國際佛教觀音寺修行，全身心投入到弘法利生的善業中。

2018年，觀成法師一行到訪新加坡，舉辦多場弘法大會，善慈法師隨團同行。我因有幸與觀成法師做訪談，也有幸與善慈法師結法緣。在與觀成法師做訪談之前，我廣泛搜索和拜讀其弘法文章，也瀏覽了加拿大國際佛教觀音寺的網站，它的「每日禪詩」欄目讓我一見傾心。每首古詩詞附有解說文字，既引導讀者從文學的角度欣賞詩詞之美，又從佛學義理的層面加以導讀詮釋，尤其一些耳熟能詳的經典詩句，從佛法角度闡釋，會讀出新的意境和領會，回味無窮。

拜讀這本《閒心集》，方才知道，原來網站上那些詩詞偈詩正是來自善慈法師一點點的收集，而那些行雲流水的賞析解讀，正是來自法師日積月累的修行功課。遙想在那楓葉之國加拿大，法師說，「每當晨曦時分，經行在杳無人煙雲霧繚繞的山間小道，令人心曠神怡，倍感清閒自在。陣陣的松濤風聲，伴著淙淙的山泉流水，這何嘗不是大自然在說法？這時候聯想起祖師大德的詩偈意境，頓覺心領神會，回味無窮。」

「何處青山不道場」，正是有了清修的心境和山林的歲月，法師才能在詩文與山水間自由往還，讀詩如讀自然，聽自然如聽法音，因此才有了曉暢通達的解說文字，引領讀者感受詩意、領悟禪意。

2020年，當新冠疫情蔓延全球之際，善慈法師又將這些積累已久的詩詞文章編輯出版，廣結善緣，法語清涼，惠及十方。

佛教傳入中國後，與中國傳統的儒道融合，成為中華文化的三大主流之一，對儒家知識份子、文人士大夫階層影響深刻。他們的推崇與信仰，也推動了佛教的傳播和發展。正如星雲大師所說，「這些闡明宇宙人生實相的微妙義理，不但可以解開他們對生命的迷惑，滿足他們對真理的追求，並且開闊了他們的思想領域與創作空間，所以歷來不少文人受到佛教博大精深的教義影響，寫下名垂千古的不朽著作。」

禪宗以其獨具特色的思想理論和修行方式，影響到更多文人士大夫親近修習佛法，一些著名的文學家、詩人通過詩文參禪悟道，廣結善緣，促進佛教的傳播和發展，如陶淵明、謝靈運、柳宗元、歐陽修、王維、白居易、劉禹錫、李白、杜甫、元稹、裴休、蘇軾、黃庭堅，等等。佛教叢林中歷朝歷代也有不少既通禪理，又具文采的詩僧。僧俗二界互動激發，產生了更多啟發思想，弘揚佛學的禪詩文學。

《閒心集》共選錄古詩詞100首，其中禪師的偈詩70首，另30首是歷代文人的詩作，收錄最多的就是提出「藝術即修行」的北宋文豪、書畫家和政壇領袖蘇東坡。作品包括《和子由澠池懷舊》、《贈東林總長老》、《題西林壁》、《琴詩》等。其中，《贈東林總長老》：「溪聲便是廣長舌，山色豈非清淨身。夜來八萬四千偈，他日如何舉似人。」《題西林壁》：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」這兩首詩均寫於1084年，蘇軾由黃州（今湖北黃岡）貶遷汝州（今河南臨汝），途徑九江，與友人同游廬山，寫下記遊詩。

蘇軾才華橫溢，仕途卻不斷遭挫，一次次被貶偏遠荒涼之地，但他與高僧大德交往，學習佛法，豁達隨順，活出了一個跌宕起伏的精彩人生。

這首《贈東林總長老》，想像奇妙，妙趣天成。詩人把潺潺溪水之聲，蒼翠山林之色想像成佛陀說法的綸音和莊嚴清涼的法相。山色空靈蔥翠，感覺清涼自在，如見如來；夜籟俱靜，枕著溪水聲入眠，仿佛耳際迴旋佛陀法音，念念相續，念念不斷。佛陀的色身會有生老病死，但法身慧命卻是無所不在，無時不有，遍及虛空。

讀古詩詞的妙處也在於此，體會到的是幽微靈動的「妙不可言」。詩詞偈頌這類高度凝練、簡約精緻的語言藝術，在闡發佛學思想、傳達開悟境界方面具有明顯的揭示作用和快捷的傳播作用。此外，詩詞中的比喻、暗喻、隱喻、通感等修辭手法，直接打通了人們的內在感知系統，帶來超越感知的理解和領悟，讓我們從眼耳鼻舌身意對應的色身香味觸法的感受中得到提升，不同於理性思維，也不同於形相直覺，真正進入到自己的內在感知世界。

但是，正如善慈法師的新書名《閒心集》，生活需要一種「閒」的狀態，才能與周圍環境、自然風景相感應，與古代詩人的詩心詩意相感應，才能有「人閒桂花落，夜靜春山空」。才能有「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」。

（鄒璐，新加坡作家，教育部受邀「駐校作家」。從事創作、編輯和文史研究。近年多做口述史、人物專訪。主編雜誌《藝術研究》、《願海》等。）