劉墉∕圖

只要聞到野薑花的香味，就讓我回到童年的水湄和父親的懷抱。

小時候父親常在晚餐後，把我抱上腳踏車前面的小藤椅，再把釣具放在後座，吱扭吱扭地騎車帶我去水源地釣魚 。

腳踏車經過違建區，兩邊人家靠得很近，炒菜聲、叫罵聲和喊著「別打了！別打了！」的孩子哭聲不絕於耳。門窗燈火閃爍、煤球爐子的煙火瀰漫，還常常冷不防地潑出一盆水。地面油油亮亮的，頭頂上有白天掛出來晾曬還沒收回的衣物。這迷離的景象，是我一生都忘不了的「浮世繪」。

出違建區不遠，就到了新店溪，溪邊長滿野薑花，父親總是先把電石燈點亮，掛在薑花的莖上，燈光會吸引水族，隔不久用網子迅速一撈，就能捕獲不少小魚小蝦，用來作餌更能釣到大魚。

野薑花幾乎是四季綻放的，在水光和夜色間顯出點點銀白，飄散冷冷的幽香。釣到魚可以用薑花葉片當繩子串起來。薑花的根長得深，很難拔，但是葉子容易扯，只要抓住葉片朝下狠狠用力，就能連著一部分「莖皮」扯下來，莖皮的纖維強韌，連掛大魚都不成問題。

父親總在一個高起的河岸甩竿，我最愛看鉛錘和浮標，隨著釣絲畫出弧線，在遠處激起一片水花。天上的月光和對岸的燈火會跟著那片漣漪扭來扭去，有時驚起薑花叢中的白鷺，牠們貼著水面徐徐振翅，飛進灰灰的迷霧，居然一點聲音也沒有。

我常等不及有魚上鉤，就躺在父親懷裡睡著，夢裡有沙沙的水聲、叮叮的魚鈴聲、窸窣的薑花葉片摩擦聲，還有徐徐晚風帶來的，薑花的幽香……