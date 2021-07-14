壯闊的羌塘草原上，正在遷徙的藏羚羊群。（中新社）

在蒼茫雄渾的藏北高原上，有一片廣袤的草原，那就是羌塘草原。

遼闊的草原帶著如波浪般柔緩起伏的綠丘向遠處延伸著，草原上散布著群群黑色的犛牛和白色的羊群，零星點綴幾頂放牧的帳篷和牧民的小屋。站在草原上，南眺桑丹康桑雪山，這座藏北神山，活像一只冰雕玉琢的倚天寶座，在湛藍的天空和碧綠的草原之間，閃爍一片耀眼的白光。我們在草原上過了三天，三天裡，我一次也沒錯過欣賞晨曦如顫動著粉紅翅膀的蝴蝶輕盈地飄落在它潔白的額頭，以及晚霞的映照下如天際凝滯的一團火燒雲般的美麗容顏。天空是如此遼闊，烏雲很難把天空完全遮蔽，時常都會看到，一片雲彩垂下一掛在朝陽或晚霞的映照下顯得緋紅，而在中午陽光下變成銀白的雨簾，緩緩地掃過草原和山崗，消失在茫茫天際。在這裡，看到的暮色並非籠罩下來，而是從東方天際如一痕墨藍色的雲影漸漸擴散上升，驅逐著黃昏的霞光直至鋪滿天空。第一次看到暮色是如此降臨，我還為我們帳篷的防雨功能頗為擔憂，直到看見那墨藍色的底面上閃爍起幾點星光，才恍然明白那是純淨的暮色。

那裡長冬無夏，夏夜仍落嚴霜；坦蕩的草原上總是疾風呼嘯。為了避風，我們便靠著一頂牧民的帳篷支起了自己的帳篷。

這個牧民是位六十來歲的藏族老人，質樸而慈祥。他身材魁梧，穿一件厚重的黑藏袍，腰間掛一把藏刀，頭髮編成一根辮子盤在頭頂。他像對待自己的孩子一樣對待我們。每當我們從草原上歸來，他都悄悄把我們的水壺提到他的帳篷裡為我們燒開水；傍晚寒風加劇，他便隔著帳篷叫我們去他帳篷裡取暖。這是一頂用犛牛毛編織的厚實褐色帳篷，裡面放著鐵皮火爐，爐內燃著熊熊的牛糞火，圓筒鐵皮煙囪從篷頂伸了出去，冒著嫋嫋炊煙；火爐旁的草地上，鋪著一張厚羊皮褥；一塊木板上，放著酥油、糌粑和犛牛肉。這就是牧民流動的家。

我們一走進他的帳篷，他便忙著用打茶筒為我們做酥油茶。他一邊忙，一邊把一塊風乾犛牛肉放在我們面前，從腰間抽出藏刀，讓我們切割著品嘗。我給老人讓香菸，他不抽，卻從腰間取下一只精緻的犛牛角，在指甲上磕出一點灰色的粉末，用手指捂住一個鼻孔，從另一個鼻孔裡吸進去，嘴裡吐出一口煙霧來。這是「鼻菸」，藏區許多男女都吸這種菸。

老人不會說漢語，當我們圍爐喝茶時，他總是熱情地用藏語看著我說，雖然我一句也聽不懂，卻不好意思不看著他；這樣一來，他以為我能聽懂，便興致很高地講述起來。朋友說，他講的是年輕時在草原上賽馬射箭的事情。那時，他是草原上的雄鷹。他現在雖上了年紀，可看那體魄，也可猜想到他當年賽場上的驍勇。我望著他興奮的表情，眼前彷彿展現出一幕奔騰激蕩的場景：藍天下的草原上，無數紮繫著彩色哈達的駿馬風馳電掣地馳騁，馬蹄踏起的不是塵土，而是碧草野花濃郁的芬芳；一位魁梧健壯的少年一馬當先，在飛馳的馬背上從容地拈弓搭箭，射向目標……。

帳篷附近，有一泓清泉，澄澈的泉水在碧綠的草地上涓涓流淌。剛到的那天，這漫浸著碧草野花的明淨泉水對奔走得疲憊的我們太具有誘惑力了，我們在泉邊坐下，我迫不及待地脫下鞋子，想把腳伸進水裡去，卻被朋友制止了——在這裡，不要就著泉水漱洗，也不要亂動源頭的一草一木，這是草原的血液，是牧民神聖的生命之泉。無風的夜晚，我們圍爐坐在牧民老人的帳篷裡，草原一片沉寂，只有流泉在黑暗中發出輕微的泠泠聲；那是草原的琴弦，美妙的音符從流泉中散出，在靜謐的夜的草原上飄逸。

在草原上的第一天早晨，我起得很早。鑽出帳篷，天空還掛著半輪殘月。沒有風，空氣冷峭，草葉上凝結的霜花在朦朧月光下閃著點點銀光。

此刻，草原在熹微晨光裡呈現一片暗綠。一切都寂然無聲，彷彿在屏息靜待。很快，天空雲朵在朝霞裡燃燒起來；白霜映著緋紅的霞光，整個草原似乎都透出一股熒熒紅意，就連浮在草原上的淡淡晨霧，也染上一抹紅暈，彷彿一縷淺紅透明的薄紗，拂著草原輕輕飄逸；天地間渾然一體，宛然置身於空靈透明的玫瑰色仙境裡。

紅光愈來愈亮。草原與天空對視著，彷彿掩藏著一個會心的笑，即將忍俊不禁。倏忽間，萬丈霞光從東方山崗後向著天空迸射而出，桑丹康桑高聳的峰頭緊接著被照亮了——在朦朧陰影籠罩的整個草原上，只有那座巍峨的雪峰在碧空裡閃耀著朝霞的紅光，顯得格外迷人、壯麗！那是高原神奇的聖火，即將燃亮草原的黎明。

這時，東面起伏的地平線在明亮天空的背景上，逆光勾勒出一道黝黑的輪廓，一群犛牛出現了，伴隨著叮叮的鈴鐺聲，向草原深處走去，看去似乎是起伏的黑色地平線上蠕動的一群黑點兒。在這晝與夜交替的時刻，大自然為這片草原刻畫出了一個雄渾、靜穆又充滿生機的剪影。

舉目西眺，一幕奇景展現在眼前：遙遠的草原盡頭，天空與草原相接的地方，出現一條明亮的金線 ；詫異間，卻見金線在碧綠的草原上慢慢擴展，形成一條明亮的光帶——原來是旭日照在了那裡；朝暉如金色波濤，從草原盡頭迅速蔓延過來。草原遼闊坦蕩，東面恰有一座山崗擋住了初升的太陽，這種特殊的地形使草原日出竟如站在浩淼的大海邊遙望天際一線浪濤滾滾而來。與此同時，東方黝黑的山脊上，在越來越刺目的光輝裡，漸漸露出一個紅點、一彎紅鉤，刹那間，一輪紅日噴薄而出。

草原燦爛的笑容在藍天下綻開了。

草原甦醒了。雲雀飛上藍天，撒下清脆悅耳的歡歌；草葉上潔白的霜花融化成晶瑩的露珠兒，在朝陽下閃爍著繽紛的色彩，彷彿草地上鋪了層玲瓏剔透五光十色的珍珠；一個藏姑背著水罐去波光閃閃的溪邊取水，她額頭上的銀飾在陽光下閃亮；伴隨著嘹亮的歌聲，群群牛羊出現在草原上。那位牧民老人走出帳篷，舒展一下硬朗的身骨，揮著牧鞭，趕著羊群向遠處走去，彷彿一片白雲緩緩飄過綠色的山崗；他的頭頂，一隻矯健的雄鷹在藍天裡自由翱翔。