九子／圖

長途大巴，這種平價便捷的交通方式，讓許多資金有限的人能夠到達他們想去的遠方。無論是旅遊還是返鄉，它都是某些人唯一的選擇。

每當我看到司機打開行李箱，而臉上帶著疲憊又充滿期待的人們把大皮箱一個個放進去，然後鬆一口氣或微笑著上車，就覺得大巴真是大家的好朋友，被多少人依賴，又被多少人感激。

若干年前從華府北上回紐約 ，是我印象中最後一次坐長途大巴。

那一天，我在短短幾個小時內經歷了許多至今難以忘懷的啟發和感動，大巴途中所見所聞的許多細節，輕輕觸動我的心。它們就像天上落下的星星，落入我的世界一直繼續閃爍。

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上車時，已近傍晚。這個時間總是讓我感到四處都很朦朧，朦朧中，所有的事物和現象都顯得溫和一些。陽光不再熾灼，陽光下的形影也不再鋒銳。

我看著行人、車輛、建築，覺得它們就像海綿，戳一戳會凹下去又彈回來，並且隱隱約約透著光。我倒在座位上，完全不想伸手打開背包或口袋拿任何東西，感覺自己像一盆植物，正在窗口邊進行光合作用。

從華府出城，很快就經過國家樹園。那是我想去而還沒去的地方，不知為何經常聽見它的呼喚。從車上可以看見宏偉的樹林，那些樹就像我很久沒有見到的老朋友，等著我去拜訪。但是它們一點都不著急，彷彿知道我們之間的默契禁得起時間考驗。

我望著通往植物園的道路，遠遠看著那些樹木，不禁想像著各種樹上的葉子，以及葉子上完美的線條和圖案。大小、粗細、動與不動，有形和無形，似乎都融合在一起。

大巴上了高速公路以後，人類的蹤影越來越少，但是公路上的人和貨品都在移動著前往各地的城鎮，公路本身的存在也是文明的軌跡。即使沒有人影，各種生命的活動也是持續不斷的。

公路邊有很長的一段綠地，我先是看到一隻鹿，然後看到兩隻鹿，悠閒地在樹叢旁邊覓食。當大巴經過一片寬廣的農地，穀倉附近還有三、四隻鹿。看到鹿有充足的食物，我隨之而來感到一種飽足感。

不久，建築群出現了。工業遺跡、商業大樓、海港、橋梁。這是巴爾的摩吧，就像許多城市一樣，它有著坎坷不平、複雜多彩的歷史，煥發著魅力，也瀰漫著憂愁。我記得在另一趟旅行中經過巴爾的摩的時候，看到公路旁邊的大廣告牌寫著——「停止槍擊，開始生活」。

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我的注意力再次回到眼前的景色。當跨越帕塔普斯科河時，太陽開始往下滑落，天邊慢慢出現晚霞。這個日落就像記憶的回聲，回應著我很久以前在台灣看到的日出。

當年，我還沒到上小學的年齡。母親帶我乘坐夜晚的大巴從屏東去台北。那次旅程對我來說是個嶄新而有趣的經歷，因為我不僅從來沒有坐過長途大巴，而且從來沒有見過深夜的公車站——街燈的光、燈柱的影、夜晚的空氣、夜間的旅人，一切對我來說都很新鮮而令人興奮。

開大巴的司機很年輕，剪票的小姐也很年輕，他們都穿著藍白色的制服，看起來很愉快。我記得剪票員小姐給司機遞過去一個便當，那個便當在他們兩人手裡停留的瞬間，整個車廂都亮了起來。有了愉快的司機，旅程也比較愉快。我忍不住多看了他們幾眼，小小的我直覺他倆是一對情人。

窗外一片漆黑，巴士以穩定的速度前進。我記得車內是滿的，有些人站了很久，身邊一個穿制服的學生一直沒有放下他的書本，用車內的小燈看了很久的書。大多數人都在睡覺，車上非常安靜。我也睡著了。沒有其他讓我印象深刻的事情，直到黎明到來。

我突然感到一道光照在我的臉頰上，睜開眼，黑夜裡看不見的細節就像水花四濺一樣地爆展開來，我的眼睛來不及捕捉朝霞又快又多彩的漸進變化，但是我的心完全被它震撼了。本來就不認識幾個字的我，完全沒有辦法用語言形容我的感受。我只記得我盯著窗外一直看，看到太陽完全升起。

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回到現在，當我們跨過特拉華河時，太陽已經落下了地平線，過橋時可以看到波光粼粼的水。特拉華河發生過許多戰役，包括美國獨立戰爭時的特倫頓戰役。但是現在它如此平靜，彷彿什麼也沒有發生過。

過河後，天色更暗了。在黑暗中，天地逐漸融為一體。無論是天上、路上，還是海上，所有的線路都在不遠處合併了。世間最終是無路可走，卻無處不能行的。

即使我們有高速公路、高速鐵路和飛機，我們能在這個小星球上走多遠？即使我們有火箭和太空 船，我們又能在太空裡走多遠？我們是否被自己的想法套在囚牢裡，而無法想像無限的宇宙是什麼樣子？

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這次搭大巴，沒有人上下車，但是隨著零零散散，此起彼落的對話，彷彿有不同的人物在車上來往穿梭。

坐在我前面的乘客突然拿起手機 ，與某人進行了簡短的交談。我聽到她說：「我是喜劇演員，我很陰暗。我從來不懷希望。」

她是在開玩笑，還是認真的？玩笑有時很嚴肅，嚴肅的事情反而往往看起來很可笑。

我身後坐著一位母親和她的孩子。孩子一直在問媽媽各種各樣的問題。他們一問一答，頗有節奏。

小孩問：「媽媽，我可以睡覺嗎？」

母親溫柔地答：「可以啊！司機不會離開我們的。」

在乘客們漫不經心地看著窗外，玩手機聽音樂打瞌睡的時候，司機專心地盯著單調的公路，慬慎地握好方向盤，一點都不放鬆。無論乘客們的思緒如何混亂，司機都把持著唯一的目標。

這位母親的聲音很柔和，透露著她對駕駛員的信任。我覺得她似乎也在對我說話，好像在對我保證，旅途一定是安全的，我們會在準確的時間到達我們該去的地方。

我感覺整個世界都在這輛大巴上，我們都將去同一個地方。這次的長途大巴之旅，我恍然發現，人生道路上只有一輛大巴，第一次乘坐的車，也是最後一次乘坐的車；這輛車從一個地方出發，也只會開往一個地方。（寄自紐約）