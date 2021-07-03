劉墉∕圖

小時候我家階前有一棵白山茶，下雨的時候不能出去玩，我總站在簷下「等雨」，那棵白山茶則成為陪伴。可惜的是她或許耐不住冬天的冷雨，常常一邊陪我，一邊凋零。前一刻還傲立枝頭，下一刻已經消失。

開山茶的時候也是櫻花季節，兩種花告別枝梢的感覺卻大不同。櫻花的花瓣是片片凋零，輕輕地、無聲地，還打著轉在風中斜斜落下。山茶卻怎麼看都跟剛綻放沒兩樣，厚厚的花瓣毫無缺損，中間一大束雄蕊和淺黃色的花粉也沒有倦態，明明應該是展現風華的時候，卻冷不防地告別枝頭直直墜落，而且因為花朵豐滿，會發出重重的「啪」一聲。我後來讀到杜牧〈金谷園〉「落花猶似墜樓人」，眼前都會浮現童年見到的畫面，覺得白山茶就像身著白紗的綠珠，冷不防地掙脫石崇的懷抱，飛奔出去，一躍而下。

小時候看見花落，我會捨不得地跳下台階，冒雨鑽到樹下把花撿起來，放在手心托著細細端詳，再湊近嗅嗅她的幽香。不遠處一大塊長滿青苔的大石頭，中間有個凹洞，常積滿雨水，我會把落花放在水上，心想：雖然你凋了，但是下面有水可以滋潤，就作一朵美麗的浮花吧！

雨中，濕潤的青苔特別翠綠，對比之下白色的山茶尤其亮眼。雨淅瀝瀝地墜落，我常躲回簷下，從山茶油亮的樹葉間，窺視下方的浮花。「多麼完美啊！你何不多留一刻？」雖然才五六歲的年紀，不知為什麼，我小小的心靈已經有些淡淡的哀愁。