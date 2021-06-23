飛翔中的大藍鷺。（王士躍．圖片提供）

優雅如淑女的鷺鷥

雖然鷺鷥是水禽，可是牠的行為卻越來越像一個陸地的獵食鳥。從前看奧杜邦繪製的《美洲鳥類》畫冊，鷺鷺總是安家湖澤，牠的食物盡是水裡的魚蝦蛙蟲，很少離開水源去陸地覓食。當然這並不是絶對的，動物跟著食物走，當水中食源變得稀缺，鷺鷥的食性便產生了跳躍性的變化。

在普拉多濕地（Prado Wetlands）的山野上常常落著一些白鷺，也偶見大藍鷺，個頭都很大。尤其是大藍鷺，體型不但比白鷺魁偉，飛翔起來身體伸展成筆直一線，約五英尺左右身長，恍如超人翱翔天空。初時我不解其意，山谷裡哪有魚蝦果腹？不去湖裡站崗盯梢，跑到陸地上來做什麼？這些儀態優雅的鷺鷥在曠野中長久地躑躅徘徊著，神情專注，像在等待和誰約會似的。

後來我才慢慢發現，原來鷺鷥是在山野中尋找田鼠和小爬行動物作為食物。普拉多湖澤裡的食物雖然不少，可是水禽之間相互爭奪，競爭太激烈了。尤其是隨著加州 旱情逐年加劇，濕地中的魚蝦昆蟲等食物已無法讓所有水鳥吃飽喝足，鷺鷥便移師了陸地，這在水禽中恐怕是少見的現象。

陸地水肥草豐，食物豐饒，怎是區區湖塘可比。再說鷺鷥還有一件捕獵利器，是大多鳥獸所望塵莫及的。牠那只細長而堅利的喙，可以啄透地土，直搗鼠洞，將田鼠、囊鼠等小動物叼出來吃掉。據說在美國 的一些內陸地區，鷺鷥的食物習性已大為改變，約一半的食源來自嚙齒目地鼠等陸生動物，這種由大氣暖化帶來的鷺科鳥類的進化現象，恐怕是達爾文所始料未及的吧。

鷺鷥有一個奇特的綽號叫「老等」，說明牠們是極有耐性的捕食鳥。牠可以站在一固定點上，保持姿態不變達幾分鐘甚至更長時間。看來鷺鷥對於「忍耐」二字的體驗尤其深刻。有時牠像是那位願者上鉤的姜太公——大藍鷺拱肩縮背地站在那裡，披一身飽經風霜的藍羽蓑衣，活脫脫一個釣翁的背影。有時又像是一尊石雕——白鷺立在草地上一動不動，一點扎眼的白在青翠的大地上顯得分外鮮亮醒目。

一隻紅尾隼發現目標了，牠忽然停頓在半空中，翅膀快速搧動如直升機一樣保持平衡，這樣維持了十幾秒鐘，突然如自由落體一樣墜向地面，轉眼之間又從地上騰空而起，喙上叼著一個小獵物，心滿意足而去了。槲鸛，又名走鵑，也在短短的時間裡拖來了一條剛捉到的小襪帶蛇，在山地上波浪似地彈跳著，行走如飛地回窩去了。綠頭野鴨忽然在天空「嘎嘎嘎」地叫成一片，那種聒噪實在有些刺耳，彷彿在嘲笑鷺鷥是隻呆頭鳥。可是鷺鷥並不在乎，還是全神貫注地盯著地面的動靜。聽，那是什麼聲音，好像獵物要從地底出現了，這時牠終於開始行動，興奮得頭微微顫晃著、瞄準著，猛然地向前一俯身，將尖喙噗的一聲扎入土中。可惜，又一次撲了個空。

鷺鷥並不是每次都能捕食成功，有時候甚至大半天過去了還是肚子空空的。不由得欽佩起這位水陸兩棲的勇士 來，牠能夠在環境變化的條件下善於調整和適應，堅忍和頑強地生存下去。即便是一無所獲，牠仍然保持了一種優雅的風度和氣節，抖了一抖冠翎，梳理了一下羽毛，然後輕盈地振翅而飛，幾乎是無聲無息地消失在濕地森林中。

聲甜腔美的歌帶鵐

有一天我在普拉多濕地觀鳥，走在雨後的山野裡，鬆軟的草叢綠油油的，芥末枯枝遍布的空地上，已拱出了小小的黑芥末花嫩芽。

適逢春暖花開，白鷺常常飛來，在草地中尋找田鼠一類的小動物吃。今天有兩隻白鷺在草甸上巡遊，細高的個子酷似兩個高冷的美女，在芥末叢中探頭探腦地尋覓。

白鷺踩著極為緩慢的腳步，聚精會神地尋找著食物，周圍一切都顯得那麼寧靜。這時忽然傳來了一陣脆亮的鳥鳴，聲音十分奇特和宛轉，「啾啾啾啾——啾啾啾啾——」鳴聲霎時傳遍山谷。那一刻白鷺和我都愣了一愣，顯然這陣鳥鳴同時打斷了我們倆各自的注意力。我忙循著聲音找去，借助望遠鏡才看清了這位先聲奪人的不速之客。

原來是一隻歌帶鵐（song sparrow），又叫北美歌雀，是山野中常見的一種歌鳥。牠的模樣跟麻雀很相似，只是頭上多了幾條淺白色花紋，胸前還有一顆標誌性的黑斑。牠善鳴，歌聲明宛悅耳，美妙無比，春季最容易聽到牠們的啼鳴。

牠的鳴聲有一種特殊的節奏，有細心的觀鳥者稱，它們極像貝多芬的《第五號交響曲》，發出「啾啾啾啾——」氣勢雄壯的聲調，然後是一串脆亮的拖音。仔細傾聽，在似與不似之間。貝多芬的交響曲太悲壯了，我們的歌帶鵐卻沒有一絲一毫的悲情色彩，牠是陽光歌手，借鳥類學家福布希的話說，牠是「一個永不止息的樂觀主義者」。

說起善歌的雀鳥來，我發現普拉多濕地有好幾種善鳴的小鳥。朱雀大概是之中最熱烈而勤快的歌者，牠的啼鳴總是激情高亢，充滿一股火辣勁兒，尾音飽滿上挑，十分煽情，在風格氣勢上我喜歡將牠比為熱情奔放的東北二人轉。鷚雀，又稱雀百靈，歌聲則是宛轉悅耳，音節長短參差，極富變化，更像是傾吐風情萬種的宋詞。而珍稀鳥種貝氏綠鵑，也叫綠伯勞，在去年一場幾十年不遇的山火發生之前，我還時常在山林見到牠們的蹤跡，其啼聲尤為獨特：「咕啾咕啾咕啾咕——咕啾咕啾咕啾咕——」，幾乎是固定的七個音節，末尾的音腳或升或降，抑揚頓挫彷彿在不斷地吟誦著一首七言絶句，因此我給牠一雅號曰「杜牧雀」，因為我心儀的詩人杜牧是最擅長七言絶句的。可惜在那一場南加州特大的祝融之災後，我已好久沒有聽到杜牧雀的啼鳴了。

「歌帶鵐真是名副其實∕牠謙虛而卑微∕是荊棘中的鳥類吟遊詩人∕是鳴禽中最執著的歌者」

有一位詩人這樣讚美歌帶鵐，稱牠是一種不畏艱難，黑夜白晝都會引喙高歌的奇鳥。更有趣的是，鳥類學家們發現，歌帶鵐的荷爾蒙和聲囊與陽光和氣候之間有著很大的關係。在天寒地凍的時節牠們通常悄無聲息地躲在巢裡睡大覺，然而一到春暖花開，大地復甦之際，牠們便會立即活躍起來。隨著日照時間不斷增長，氣溫逐步升高，歌帶鵐體內的性腺和聲囊會發生奇妙的反應，瓜熟蒂落，聲甜腔美，面對大好春光和漂亮的異性扯開美喉，盡情歌唱。牠們胸前的那顆美痣也會跟著一抖一抖地閃閃發亮。（寄自加州）