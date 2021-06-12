愛鳥，何不種樹——再談鄭板橋（下）
●王鳳是誰
鄭板橋結過兩次婚，徐氏和饒氏夫人，育有三個孩子，多早逝。他的故事中也常有貌美女子和男子的邂逅交往，他常率性書寫，像日常札記，也在書信裡直接跟朋友說，沒有避諱，沒有掩蓋。
他起初在揚州賣畫維生，是一名自由自在的畫家，風流韻事，隨意書寫，不難理解。五十歲以後，他是朝廷任命的官員，一縣的長官，這段時間，他依然留下很多完全溢出官場常規的「外遇」事件，直言不諱，放回到十八世紀的清帝國，這樣的特立獨行，不在意輿論，今天讀來仍覺不可思議。
上次有寫到他邂逅女子的豔遇，這次試著摘幾段他與男性的情感與慾望，可以看到板橋叛逆時代潮流的驚世駭俗之舉。
他在做縣令時遇到一個長得好的「小皂隸」，縣官外出，前面有喝道的「小皂隸」，類似今天的保安或警察吧。
鄭板橋騎馬或坐轎子，喝道的小青年忽然回頭，眉眼讓他想起以前的舊僕人「王鳳」。鄭板橋寫了幾首詩，懷念有過一段感情的「故僕王鳳 」：
「喝道前行忽掉頭，風情疑是舊從遊。
問渠了得三生恨，細雨空齋好說愁。」
這幾首詩的題目是「縣中小皂隸有似故僕王鳳者，每見之黯然」。
可能只是偶然回頭的一個漂亮小警察，鄭板橋想起了以前交往的僕人王鳳。這個小皂隸在板橋的保安隊伍中，常常會見到，板橋因此每見到就有點黯然神傷，總是想起王鳳。
從四首詩來看，這王鳳不只美，也懂書畫，替板橋用印、抄書、謄稿，「可憐三載渾無夢，今日輿前遠近魂」，王鳳大概死了三年了，卻在一個車前侍從的小青年身上一時還魂。
形貌肉體相似，引起一時舊情悸動，然而這小皂隸畢竟不是王鳳，鄭板橋詩中感慨：「縱然面上三分似，豈有胸中萬卷藏」，板橋的情慾不只是肉體，也是文化性情上的惺惺相惜。
板橋的書法是「畫家的字」，與一般傳統書法篆隸行草的規格都不同。「畫家的字」是把漢字點捺當抽象視覺來玩，這一派書法從明代徐渭發展，到揚州八怪大放異彩，板橋說自己的字是「六分半書」，用來調侃一成不變的「八分」隸體，他是很清楚自己的顛覆傳統意圖吧。
●此輩利吾金幣來
鄭板橋的率真，完全不在意社會輿論毀譽，他在「板橋自敘」裡講如何讀書，但也說日常偏好，他毫不隱瞞地說自己「酷嗜山水，又好色」，傳統文人多說前一項「山水」，至於「好色」，可能孔夫子感慨「未見好德如好色」，知識分子文人就避而不談。
板橋不僅直言自己「好色」，更直接表白自己的「性趣」：
「尤多餘桃口齒，及椒風弄兒之戲」。
「餘桃口齒」典故來自《韓非子》，衛靈公男寵彌子瑕把吃了一口的「餘桃」給靈公吃，靈公大為感動。
「椒風」指漢哀帝男寵董賢，連妹妹也受寵，住進皇后等級的「椒房宮」。
「板橋自敘」承接了晚明張岱等人的思想觀念，自傳、墓誌，都有「懺悔錄」的人性真實告白，也正是啟蒙運動擺脫虛偽社會教條，闡發個人真實自我的基本態度。
鄭板橋的「好色」卻沒有陶醉到頻呼愛人名字不克自制的假象，「自敘」裡他彷彿最好的寫實畫家，像老年林布蘭在鏡子裡細細觀察容顏衰逝，沒有一點偽裝掩飾，他說：「自知老且醜，此輩利吾金幣來耳。有一言干與外政，即叱去之，未嘗為所迷惑。」
寫「自敘」時板橋五十八歲，還在做官，他直言自己嫖妓養孌童，也清楚知道自己「老而醜」，此輩也只是為錢幣而來，不必太陶醉。尤其不能在性交易裡昏了頭影響到政務上的事。
●男人的屁股
鄭板橋的特立獨行來自他毫不受拘束的觀念思想。刻板保守的教育常常產生一批一批人云亦云缺乏獨立思考判斷的知識者，我們常常譏笑古代八股教育，但是，板橋是道道地地八股教育科考出身，卻沒有一點迂腐氣，對許多事物都有不同於俗世大眾的獨特看法。
獨立思考是啟蒙運動的基礎，沒有獨立思考，不能懷疑人云亦云的教條規章，沒有提出自己看法的勇氣和判斷，自然只是隨波逐流，或屈服於政治威權，或迎合商業利益，如何能有超越俗世大眾的獨特見解。
板橋有一封信談他做官時要打男人屁股，他看著男臀，忽然起憐惜之心，寫了一封信給好朋友李鍇（1686-1755），大談笞打男臀刑律的荒謬，正經當一件司法改革的事來談。
這封信談的人頗多，但大多是譏笑訕諷，很少認為板橋真心要改革刑律。
這封信寫給李鍇，這李鍇出身名門貴族，是清代著名的詩人史家，娶妻赫赫舍里氏，是康熙朝大學士索額圖的女兒。兩人雖然都家世顯赫，但也都淡泊名利，隱居盤山豸峰下，自號「豸青山人」。
板橋跟這樣一位官場同僚談他在范縣做縣令時的一個案件：
「昔宰范縣時，有一美男犯賭被捉，問治何罪，按律須責四十大板……」
板橋很猶豫，請求胥吏罰別的，「吏對『不可』。余無奈坐堂。但聞一聲呼喝，其人之臀已褪露於案前。潔如玉，白如雪，豐隆而可憐。笞責告終，幾至淚下。」
這大概是議論司法刑律最詭異奇絕的一段文字，如此談男人的屁股，如此對肉身不忍，在那樣還存在各種慘酷刑律的清帝國，板橋的特立獨行至今仍讓人驚訝。
板橋會和李鍇談他對打男人屁股的異議，是因為李鍇曾經和板橋提到對「犯法婦女摑頰掌嘴，最為可憐可痛」，李鍇以為「桃腮櫻口，豈是受刑所在？」這兩個人的司法改革，都從對肉身的美的疼惜出發，板橋的形容值得再讀：「堆雪之臀，肥鵝之股，為全身最佳最美之處，我見猶憐，此心何忍？」
板橋的詩詞文章好，其實書信札記更精采，隱藏著許多超越時代的觀念思想。在當時被視為異端，今天拿到廟堂上，恐怕也還是異端，要引發很多的酸民攻擊辱罵吧。
知識分子擅長指他人為異端，酸民愚蒙，板橋、李鍇這類啟蒙先驅只好隱居的隱居，辭官的辭官，寫一寫「難得糊塗」裝瘋賣傻度餘生吧。（下）
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