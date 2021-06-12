愛鳥，何不種樹——再談鄭板橋（下）

鄭板橋墨跡：「縣中小皂隸有似故僕王鳳者，每見之黯然。」（蔣勳．圖片提供）

●王鳳是誰

鄭板橋結過兩次婚，徐氏和饒氏夫人，育有三個孩子，多早逝。他的故事中也常有貌美女子和男子的邂逅交往，他常率性書寫，像日常札記，也在書信裡直接跟朋友說，沒有避諱，沒有掩蓋。

他起初在揚州賣畫維生，是一名自由自在的畫家，風流韻事，隨意書寫，不難理解。五十歲以後，他是朝廷任命的官員，一縣的長官，這段時間，他依然留下很多完全溢出官場常規的「外遇」事件，直言不諱，放回到十八世紀的清帝國，這樣的特立獨行，不在意輿論，今天讀來仍覺不可思議。

上次有寫到他邂逅女子的豔遇，這次試著摘幾段他與男性的情感與慾望，可以看到板橋叛逆時代潮流的驚世駭俗之舉。

他在做縣令時遇到一個長得好的「小皂隸」，縣官外出，前面有喝道的「小皂隸」，類似今天的保安或警察 吧。

鄭板橋騎馬或坐轎子，喝道的小青年忽然回頭，眉眼讓他想起以前的舊僕人「王鳳」。鄭板橋寫了幾首詩，懷念有過一段感情的「故僕王鳳 」：

「喝道前行忽掉頭，風情疑是舊從遊。

問渠了得三生恨，細雨空齋好說愁。」

這幾首詩的題目是「縣中小皂隸有似故僕王鳳者，每見之黯然」。

可能只是偶然回頭的一個漂亮小警察，鄭板橋想起了以前交往的僕人王鳳。這個小皂隸在板橋的保安隊伍中，常常會見到，板橋因此每見到就有點黯然神傷，總是想起王鳳。

從四首詩來看，這王鳳不只美，也懂書畫，替板橋用印、抄書、謄稿，「可憐三載渾無夢，今日輿前遠近魂」，王鳳大概死了三年了，卻在一個車前侍從的小青年身上一時還魂。

形貌肉體相似，引起一時舊情悸動，然而這小皂隸畢竟不是王鳳，鄭板橋詩中感慨：「縱然面上三分似，豈有胸中萬卷藏」，板橋的情慾不只是肉體，也是文化性情上的惺惺相惜。

板橋的書法 是「畫家的字」，與一般傳統書法篆隸行草的規格都不同。「畫家的字」是把漢字點捺當抽象視覺來玩，這一派書法從明代徐渭發展，到揚州八怪大放異彩，板橋說自己的字是「六分半書」，用來調侃一成不變的「八分」隸體，他是很清楚自己的顛覆傳統意圖吧。

●此輩利吾金幣來

鄭板橋的率真，完全不在意社會輿論毀譽，他在「板橋自敘」裡講如何讀書，但也說日常偏好，他毫不隱瞞地說自己「酷嗜山水，又好色」，傳統文人多說前一項「山水」，至於「好色」，可能孔夫子感慨「未見好德如好色」，知識分子文人就避而不談。

板橋不僅直言自己「好色」，更直接表白自己的「性趣」：

「尤多餘桃口齒，及椒風弄兒之戲」。

「餘桃口齒」典故來自《韓非子》，衛靈公男寵彌子瑕把吃了一口的「餘桃」給靈公吃，靈公大為感動。

「椒風」指漢哀帝男寵董賢，連妹妹也受寵，住進皇后等級的「椒房宮」。

「板橋自敘」承接了晚明張岱等人的思想觀念，自傳、墓誌，都有「懺悔錄」的人性真實告白，也正是啟蒙運動擺脫虛偽社會教條，闡發個人真實自我的基本態度。

鄭板橋的「好色」卻沒有陶醉到頻呼愛人名字不克自制的假象，「自敘」裡他彷彿最好的寫實畫家，像老年林布蘭在鏡子裡細細觀察容顏衰逝，沒有一點偽裝掩飾，他說：「自知老且醜，此輩利吾金幣來耳。有一言干與外政，即叱去之，未嘗為所迷惑。」

寫「自敘」時板橋五十八歲，還在做官，他直言自己嫖妓養孌童，也清楚知道自己「老而醜」，此輩也只是為錢幣而來，不必太陶醉。尤其不能在性交易裡昏了頭影響到政務上的事。

●男人的屁股

鄭板橋的特立獨行來自他毫不受拘束的觀念思想。刻板保守的教育 常常產生一批一批人云亦云缺乏獨立思考判斷的知識者，我們常常譏笑古代八股教育，但是，板橋是道道地地八股教育科考出身，卻沒有一點迂腐氣，對許多事物都有不同於俗世大眾的獨特看法。

獨立思考是啟蒙運動的基礎，沒有獨立思考，不能懷疑人云亦云的教條規章，沒有提出自己看法的勇氣和判斷，自然只是隨波逐流，或屈服於政治威權，或迎合商業利益，如何能有超越俗世大眾的獨特見解。

板橋有一封信談他做官時要打男人屁股，他看著男臀，忽然起憐惜之心，寫了一封信給好朋友李鍇（1686-1755），大談笞打男臀刑律的荒謬，正經當一件司法改革的事來談。

這封信談的人頗多，但大多是譏笑訕諷，很少認為板橋真心要改革刑律。

這封信寫給李鍇，這李鍇出身名門貴族，是清代著名的詩人史家，娶妻赫赫舍里氏，是康熙朝大學士索額圖的女兒。兩人雖然都家世顯赫，但也都淡泊名利，隱居盤山豸峰下，自號「豸青山人」。

板橋跟這樣一位官場同僚談他在范縣做縣令時的一個案件：

「昔宰范縣時，有一美男犯賭被捉，問治何罪，按律須責四十大板……」

板橋很猶豫，請求胥吏罰別的，「吏對『不可』。余無奈坐堂。但聞一聲呼喝，其人之臀已褪露於案前。潔如玉，白如雪，豐隆而可憐。笞責告終，幾至淚下。」

這大概是議論司法刑律最詭異奇絕的一段文字，如此談男人的屁股，如此對肉身不忍，在那樣還存在各種慘酷刑律的清帝國，板橋的特立獨行至今仍讓人驚訝。

板橋會和李鍇談他對打男人屁股的異議，是因為李鍇曾經和板橋提到對「犯法婦女摑頰掌嘴，最為可憐可痛」，李鍇以為「桃腮櫻口，豈是受刑所在？」這兩個人的司法改革，都從對肉身的美的疼惜出發，板橋的形容值得再讀：「堆雪之臀，肥鵝之股，為全身最佳最美之處，我見猶憐，此心何忍？」

板橋的詩詞文章好，其實書信札記更精采，隱藏著許多超越時代的觀念思想。在當時被視為異端，今天拿到廟堂上，恐怕也還是異端，要引發很多的酸民攻擊辱罵吧。

知識分子擅長指他人為異端，酸民愚蒙，板橋、李鍇這類啟蒙先驅只好隱居的隱居，辭官的辭官，寫一寫「難得糊塗」裝瘋賣傻度餘生吧。（下）