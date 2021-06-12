彼得是先生的足球 隊友。美韓混血兒的彼得，身材清瘦，頭髮微禿，看起來不像白人也不像東方人，乍看之下倒像是中東或印度人。他是個骨科醫師，住在長堤港口邊一棟小小的房子裡。當年認識他的時候，他還單身著。從履歷表上看，彼得是個黃金單身漢，三十多歲，有房有車，有個收入豐潤的工作，但他總是怨嘆著世事不如意、人生多苦難，有點未老先衰的滄桑。

先生說，這是因為彼得的爸爸當年是美軍，在韓戰時認識了北韓的年輕女子。夫妻兩人年紀懸殊，文化背景也差異極大，造成了彼得的成長過程不平衡，有強烈的自卑感。

彼得是個很聰明的人，對很多事情的看法也與眾不同，我們也喜歡跟他聊天。不過，說到最後都會不歡而散，因為他的結論都很悲觀。

談話內容通常是這樣的：

「彼得，工作還好嗎？」

「醫院的骨科發生了一些事，有些醫師申報假手術以騙取保險金，其中幾個已經被吊銷執照了，另幾個留職停薪，正被FBI調查中。」

很有趣吧！不過這時，話鋒一轉：

「至於我，工作越來越辛苦，值班時總有忙不完的事，急診室不停來電，病人越來越多，我的薪水卻沒有上升的趨勢。彷彿我們的人生就是如此，漫長的路只是條看不到盡頭的黑洞，只能祈禱我們活到退休 的那天吧！」

聊天到此，我們趕快喊停，以免大家都感染到憂鬱的心情。

後來，彼得帶著未婚妻來比賽，那是一個年輕漂亮的日裔醫師，讓大家跌破眼鏡。那位未婚妻溫柔甜美，還偷偷跟我們說：「我在手術室第一次看到彼得，就被他英俊的外表深深吸引住。」

彼得？英俊？我們看到的是同個人嗎？我和先生面面相覷，差點偷笑出來。或許是情人眼裡出西施，但還是慶幸彼得祖上積德，找到了那麼體貼的伴侶。我心想，或許愛情能夠治癒他的悲觀。

沒想到，兩人婚後不久，彼得就被診斷出患有惡性淋巴瘤。聽到消息後，我們和他們夫妻倆相約吃晚餐，希望可以幫他們分消一些煩惱。彼得還是老樣子，愁眉苦臉的，卻不忌諱地對自己的病情侃侃而談。他的妻子在一旁關愛地看著他。兩人趁化療前看了婦產科醫師，做了試管嬰兒的準備。隊友們都幫彼得打氣，錄了影片幫他加油。彼得看著，眼眶泛紅。

彼得的治療順利，不到一年，癌症便痊癒了。更好的消息是他的妻子懷孕了，還是雙胞胎！看來雨過天晴，彼得的好日子終於到來了。

彼得在病後就退出了足球隊，我們也多年沒看到他們。直到去年年底，他的妻子生了雙胞胎後，又自然懷孕，生下了小女兒。我們應邀到彼得的家，歡喜地去探望他們。

他的妻子熱情地招待我們，在廚房裡忙碌著。彼得沒什麼變，還是瘦弱的身材，只是禿頭更嚴重，剩下的幾根頭髮也灰白了。他坐在沙發上抱著小嬰兒，後頭兩個小孩爬上爬下。

「你們不覺得小孩很難帶嗎？現在吵得要命，以後大學學費只會越來越貴，我們只能不停地工作來供應他們。看來，退休的日子又要挪後了……」他唉聲嘆氣，額頭上的皺紋更深了。

江山易改，本性難移。經過大難不死的彼得還是老樣子，永遠悲觀、永遠衰老。只不過這一回，他是真正老了。（寄自加州 ）