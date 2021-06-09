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防空窿

葉國居

這幾年，只要回鄉過夜，一概失眠。習慣了車水馬龍的城市日常，回鄉處在極靜農莊，無來由地便患上耳鳴。那是一種極其細微的鳴叫，在這之前，我有數次經驗，晨興自城市出發，近午入深林後，方才發現耳鳴彷若一路潛伏伺機蠢動。返回市井後，不藥而癒，早睡或晏眠，絲毫不受影響。房間緊鄰路口，人聲車聲，視而不見，聽而不聞。鄉下長大的孩子，回鄉竟是耳鳴的夜，妻說：這不是鄉土呼喚，而是敘舊。

就我所知，父親這一生失眠數回。其中一次，帶著黑洞的玄虛，數十年來無從探究。黑洞幽長，盡頭是我永遠無法抵達的彼岸。它是一個坑道，狹仄幽長，從沒人提上膽探究根柢。比起我們家遷居此地，它更早就在茄苳溪畔，離家門前約莫二十公尺的距離。洞口半個門板大小，身材魁梧者，出入必得哈腰或學獸爬行。我的勇敢只能隔著鏤空的鐵桿門在洞口徘徊，偶猝不及防向內裡狠狠一望，我有一種感覺，彷若無形在我瞪眼瞬間，眈眈向我回敬，並賞我一聲呼號。

父親決定將洞口封住，舉措來得突然。那天早上防空演習，全校同學浩浩蕩蕩步行到新屋溪畔，以茂林修竹掩護，在河床上以手掩耳遮目，俯臥，心臟離地面十公分，所有動作無非是為了防範砲彈落地後身體重要部位遭受波及。當時年紀太小，不解「演習」真意，以為敵人就要來了，當直升機在領空盤旋，我用盡力氣要活下去，手肘疼痛，身心勞累不可言喻。我心裡想，設若有一天空襲，我剛好在家，便要勇敢鑽進黑洞，以省略皮肉之苦。我在一旁嚷嚷，試圖阻止父親一意孤行，他若無其事逕自挑石擔泥。入口越來越小了，完封前，我以瘦小的身軀鑽頭探望，一時震天價響，彷若許多蟲鳴鳥叫，呼天喊地苦苦哀求，盼能留下一道聲音的出口。

當最後一擔土石彌封的瞬間，那些嘈雜之聲就此永眠黑洞。是夜父親卻失眠了，纏繞不絕的耳鳴抓心撓肝。床板上，床頭前，撚燈，熄燈，起床如廁，上床假寐，反反覆覆來來回回。依據父親說法，耳鳴之聲雖無法明確辨析分類，但就是生活中的林林總總，好一陣子都無法根治。最後，他用自己的方法克服了耳鳴，每個深夜從床頭收音機流出來聲音細細碎碎，間雜著收訊不良ZZZ……的訊號，像是一帖良藥，或說那耳鳴聲被收音機的聲音蓋過了，他以掩耳盜鈴法安慰自己脆弱的心靈。往後數年，床邊的收音機成為他最親密的伴侶，直到父親患了嚴重耳背，那親暱方才漸次疏離。

我的失眠與父親的耳鳴，皆源於故鄉，肇因過度寧靜。又彷若這病灶，需要嘈雜慰藉，在紛陳的爭鳴中，耳朵會選擇自己想聽取的聲音，如同弱水三千，取一瓢飲。坑道已經塵封近五十年了，每個假日回鄉探親，出入上方無數回合，彷若感受到當年被塵封的聲音在暗中隱隱騷動。倒是父親厲害多了，明明就是耳背，每回經過此處，便抬頭問陪伴的外傭，有無聽到一隻鳥的啁啾？

「聲在哪來？」一回，我大聲問父親。

「防空窿。」父親聽出我的疑問，回應乾脆簡潔。

防空窿，客家話，防空洞的意思。窿，坑道也。這麼多年後，我方才瞭解，當年那個烏黑黑的坑道是防空洞。我相信父親個性不至於故弄玄虛，對照童年最後一刻的黑洞巡禮，確有聲音鎖在裡頭。近年來，國際科學團隊發現，在十三億光年外，宇宙中兩個相互環繞的黑洞撞擊，發出的聲音就如同聲聲鳥鳴。是不是所有「黑洞」的空間都住著一隻鳥呀！我決定了，父親若重提此事，我想告訴他，當年防空洞裡，有一隻大鳥一直被關在裡頭。

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