厄瓜多爾玫瑰花朵碩大，花瓣厚實。（嚴筱意．攝影）

有一間小店，面積不大不小，地點不好不壞，夾在好區和壞區之間的灰色區塊，有點尷尬。因為疫情 關係又空置了許久，輾轉落到我手上來處理。我粉刷了外牆，將草地花樹整理乾淨，便掛牌招租。卻不知為什麼，很多人想租，但是看看都搖頭走了。屋子租不掉，沒想到屋外卻招來了一個流浪漢在垃圾桶旁安寨紮營。

終於來了個有緣人，年輕人丹尼爾來電問租：「我們想租來開玫瑰花店。」

我滿心好奇：「為什麼只是玫瑰花店，而不賣各種花？」

我年輕時的白日夢之一就是開花店，想想一個白衣長裙少女笑吟吟捧花的畫面，多麼浪漫！當然白日夢都止於想而不做，現在看到有人真的追夢，真是無比羨慕。

於是丹尼爾就講了厄瓜多爾玫瑰花園的故事。

1999年，中南美洲國家厄瓜多爾的幣值一夕狂貶67%，丹尼爾的父親一夜之間失去所有，不得已夫婦倆帶著兩個稚齡兒子來到美國 ，落腳南加洛城。父親每天趕早到建材大賣場外的苦力市場等待打零工的機會，但做一天工堪可供全家幾餐溫飽，非長久之計。

很快的他注意到了洛城的花卉批發市場，他想到家鄉厄瓜多爾的玫瑰花，花朵大花期長，比這裡的玫瑰花要好很多，為何不進口試試看？他開始先進口哥倫比亞的玫瑰花，摸清楚供銷門路。為了要確保供貨穩定，父親決定要自己開農場，但是他因身分問題不能回厄瓜多爾，於是他每天跟家鄉的老母親電話聯絡，教母親買地雇工，教導他們要種什麼品種的玫瑰，一步一腳印慢慢開始。轉捩點在於他們突破了花朵運輸的瓶頸——不同於別家的玫瑰花需要冷藏貨櫃空運來美，他們的花因為花期長、保鮮技術好，可以走海運，運輸成本只有別家的八分之一，價廉物美，自然市場占有率一下子暴長。

二十年過去，家鄉小小的玫瑰園已擴大到幾十畝地，行銷世界多國。今年因為疫情關係，他們又順勢收購了幾個經營困難的農場。當年稚齡的丹尼爾現在已經二十六歲，和哥哥一起接手美國市場生意。但是丹尼爾有想法，看到內陸區的花店每天半夜三四點就要開車到幾十哩外的花市去買花，他想不如把市場帶到客戶身邊，讓客戶方便，黏著度增高，生意才會長長久久。他的女朋友愛蜜一邊從事非營利慈善工作，一邊幫丹尼爾行銷，她設計網頁行銷，接受網上訂貨，直接送貨到客戶手裡，這些都是市場的趨勢，正確的方針。我看著丹尼爾和愛蜜眼神發光地描繪著遠景，不禁為他們喝采。

美國人愛送花來表示關懷，玫瑰花更成為現代男生告白的必備，女生浪漫的最愛，夫妻朋友家人之間生日節慶的必需。但是我小時候的台灣 ，玫瑰花並不普遍。印象裡，院子路邊多為落地自生的朱錦、黃蟬、早上開的牽牛花、黃昏開的煮飯花，嬌嫩的玫瑰只在歐美翻譯小說裡讀到。而我對玫瑰花的注意，緣於初中時為了學英文而悶著頭背的一首流行歌〈玫瑰園〉，歌詞中譯如下：

「對不起喔，我可沒答應送妳一座玫瑰園∕陽光再燦爛，偶爾也會下點小雨∕當妳要有所得，就得有付出，所以好好活著，不然就放手∕鑽石戒指什麼的我好承諾，但是三葉草梗上是長不出玫瑰花來的∕妳再想想啊∕如果甜言蜜語都可以變成真，那我來把全世界裝在銀盤上送給妳∕我也可以摘下月亮給妳∕但是如果妳愛的只是這些，那我就不要妳了∕妳懂我說的吧∕所以笑一笑快樂點，愛不該那麼憂鬱∕且及時共享美好時光吧∕不過，我還得提醒妳一件事∕在妳大膽跳出前，還請三思，靜水流深哪∕到時不見得有人隨時在旁邊拉妳一把的∕對不起喔，我真沒答應送妳一座玫瑰園。」

當時年幼，不懂這詩樣的歌詞。而今在人生路上，坎坎坷坷快快樂樂的歷程都走過，重新聽過，真是句句箴言。

這世界，沒有不勞而獲的玫瑰花香，沒人承諾一定有座玫瑰花園；要小心那些空洞虛華的承諾，採取行動前也要小心，平靜的水面下，常藏著很深的漩渦；忙碌的人沒有憂鬱的權利；但也別一直悶著頭，且做且行且快樂。

丹尼爾的父親在失去所有時來到美國，並沒有人許諾給他遍地黃金。他努力工作，不作虛幻的夢，不期盼免費的午餐。他看到商機，便辛勤工作創造了新市場，成就了一個企業，創造了自己的玫瑰園，現在由下一代接班，繼續發揚光大。沒人許諾他美麗家園，但是只要努力就可聞到玫瑰花香。美國的偉大，在於新移民、新創業家不懈的努力。

今天我到停車塲，請寄居的流浪漢搬遷。那個高大手腳俱全的中年人，每日遊走在超市快餐店的垃圾桶間。當然這樣也可以活下去，但是，是什麼樣的經歷讓他變成今日的狀態？

前一陣子，我們開車長征各州，經過大城波特蘭。雖然在報導中看過遊民帳篷的照片，但是親眼見到原本寸土寸金的鬧區被成排的帳篷占據，仍止不住心驚顫慄。中餐廳老闆一臉無奈，他們多年辛苦經營，好不容易餐廳生意穩定了，但是這些帳篷趕了又來，數目多了就反客為主，現在遊客不敢來，生意一落千丈。還好他們平時還有儲蓄，已準備換到郊區重頭再來過。我們一起唏噓地嘆道：這麼多的遊民好像是這十多年內漸漸冒出來的？是華爾街的貪婪系統造成的金融風暴，讓這麼多人一夕間丟了工作居所，也丟了自信自尊及再站起來的毅力？還是美國的社會福利太好把人養懶了？去年因為疫情居家令造成很多人暫時失業，美國大印鈔票發放失業救濟金，很多人待在家裡拿的錢比上班時拿得多，所以不想出來工作。而公司只好付出比以前高的薪資，卻還找不到工人。鈔票印太多造成通貨膨脹，首當其衝的就是房價飛漲，所以無家者更買不起房了。這樣的惡性循環下，會不會導致更多的帳篷在城市裡冒出來，如野草般肆虐把住宅區都淹沒了，造成屋主棄居，其花園屋宇只能任其荒廢？

丹尼爾來看房子時，送我一大把豔紅玫瑰花。厄瓜多爾玫瑰果然名不虛傳，花朵碩大，花瓣厚實，不易脫落，花梗又直又長，最特別的是全枝無刺，這對專業插花人而言真是福音。那把玫瑰在我客廳的花瓶裡兀自綻放了兩周，色猶鮮豔。每朵花每一天都努力把瓶裡的水喝光，唯有懂得抓住機會大量吸收養分，才能成就最美的時刻。

聰明的丹尼爾知道我們空屋許久，狠狠壓低了租金拿下來。而我也願意幫助他，希望他能成功，一如幫我圓了年輕時的花店夢。我看他侃侃而談，要怎麼裝潢如何安排出貨動線等等，一臉的興奮。肯做的人一定會成功。

新聞報導，光是上個月，就有一萬九千多名孩童，在美墨邊境的圍牆上，被人丟進美國來。他們的父母親必是希望孩子們有個更好的未來才捨得離棄，他們知道美國的人道主義一定會照顧這些孩子。的確，美國很多慈善行動遍及世界各地弱勢國家，小時候的台灣、現在的非洲等都接收過美援。這些民間慈善團體行善積德，猶如贈人玫瑰，手留餘香，愛心處處必能保佑著美國精神長長久久。我期望那些孩子將來長大，能像丹尼爾一家人一般，努力實現自己的美國夢，耕耘出自己特有的玫瑰園，人人都如厄瓜多爾玫瑰一樣，美麗綻放。（寄自加州）