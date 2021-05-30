在圖書館外等開門。美國 人愛排隊，自然形成了一長隊伍。排在我前面的是個年輕媽媽抱著兩歲多的男孩，男孩臉朝著我。我喜歡逗孩子又閒著沒事，便和他玩起捉迷藏Peek-a-boo，我用一本書遮著臉又快速拿開，配上誇張動作，孩子咯咯咯地笑得跳起來，把媽媽嚇一跳，抱都抱不住。她說從沒見過兒子這麼興奮，玩一次笑一次，樂此不疲。捉迷藏是嬰幼兒最喜歡的第一個遊戲。

和小小孩玩捉迷藏，他們把頭一蒙，就以為別人看不到他。這想法實在可愛。小孩躲在窗簾後，卻露出腳來，就像鴕鳥把頭埋沙裡，就以為自己連同整個世界一起消失，沒有人能看見他。

我曾經帶孩子到田野與大自然捉迷藏，看到動物們如何偽裝躲藏。昆蟲利用身上顏色或斑紋，融入周遭環境；蝴蝶美麗的翅膀遠看像朵花；而現代軍隊的迷彩裝，就是學草原上的斑馬。我也買過暗藏圖畫的童書給孩子，一邊讀故事，一邊在圖中尋找各種寶物，他們讀得興味盎然。

捉迷藏之所以有趣，是有人藏有人找。我的一位同學是專職主婦，常常心情鬱悶，覺得為家人做那麼多事，都沒有受到重視。她決定躲在衣櫥裡觀察一整天，竟然發現放學的孩子和下班的先生回家後都只問了一聲，沒有人找她，晚飯時她就無趣地自己爬出來。

小時候家住永和大街旁的小巷裡，放學到吃晚飯的空檔，孩子們聚在一起玩捉迷藏，百玩不厭。巷子裡一棟棟獨門獨院的房子，各家門常常敞開，院子堆了東西，有許多隱密好地方可以藏身。我們先以剪刀、石頭、布來決定誰當抓人的鬼，當鬼的選一根門柱子臉趴在上面數到一百。數數的期間，其他同伴們鳥獸散，認真去找躲藏的地方。我在角落裡蜷縮著身體，大氣不敢喘一下，有腳步聲便豎起耳朵仔細聽著，彷彿聽到自己心跳的聲音，刺激又驚險。躲起來時，我總想起那時的一部科幻片《隱形人》，幻想自己有隱形術，從此誰也找不到我。

「藏好了嗎？」鬼大聲喊著。竟有個傻孩子呆呆地回說：「好了。」於是鬼就循著聲音逮住了他。

巷子裡的捉迷藏遊戲也常出狀況。有一回，當鬼的孩子被媽媽抓回家去吃晚飯，沒有機會通知一聲。我們就一直窩在躲藏處不敢動，直到天黑了，才有勞爸媽代替鬼找人。也有人善用詭計，當鬼的突然大聲說：「一定是小方把我翹課的事告訴我爸！」激將法把藏得好好的小方逼出來否認：「不是我！」現在孩子玩捉迷藏則隨身帶著手機 ，找不到人時就撥一下對方號碼，聲音從哪兒響起，便往哪兒抓人。

其實生命裡有許多事情，以各種捉迷藏形式出現。有人把愛情玩成捉迷藏，一人追逐，一人逃避，行成一追一躲的關係。職場策略也如玩捉迷藏，虎狼出，狡兔藏；如何多動腦筋少出力，以便輕鬆上班拿高薪。即使我們寫作也得和靈感捉迷藏，想起一首古詩說得有趣：「我去尋詩定是痴，詩來尋我卻難辭。今朝又被詩尋著，滿眼溪山獨往時。」

（寄自加州 ）