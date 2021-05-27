一年前，美國 疫情失控，人人驚恐，紛紛禁足家中，出門購物更是小心翼翼，唯恐那摸不著、見不到的病毒入侵。雖如此，我仍能自得其樂，窩家觀賞歌劇、網路聽音樂會、靜心讀書寫作、視頻聯絡親人、朋友手機聊天，生活堪稱安逸悠閒。然而，疫情漸緩，封鎖漸鬆，社會突然頻爆「反亞裔」的仇恨事件，原本安逸的生活，漣漪四起，讓人憂心忡忡。

仇恨事件源起於新冠病毒的失控。大陸武漢地區無預警地爆發疫情，病毒瞬間散播全球。全世界人類在一夜之間生活傾倒顛覆，有人驟然丟失工作，經濟來源斷絕；有人喪失至親，親人臨死前還無法陪伴訣別，讓生者椎心泣血。科技先進的美國，疫情喪命的人數竟為全球之冠，對自以為世界強國的美國國民，情何以堪？原本隱藏美國社會的種族歧視 地雷由疫情引爆，轟然炸開。

今年初，女兒喜添老二，小倆口手忙腳亂，急求老母援助。我義不容辭趕赴北加州幫忙。每日清晨，我推著娃娃車在林間散步，車中有時是牙牙學語的三歲小外孫，祖孫倆一路用中文談笑；有時是沉睡的新生外孫女，我則靜靜聽鳥語、聞花香，世界溫馨平和。不料，新聞開始頻報亞裔仇恨事件，女兒女婿感覺事態嚴重，迅即網購辣椒噴霧器供我自衛；我也開始疑神疑鬼，唯恐有人從四周偷襲，世界一下子變得陰鬱晦暗。

以前念歷史，中華民族歧視外族，批評外族文化低落，稱之為蠻夷之邦，似乎理所當然。待我移住國外，自身變成別人的外族，才深刻理解被歧視的無辜和痛苦。歧視完全源於人與人之間的溝通不良，歧視者看不慣被歧視者的「奇形異狀」而產生厭惡。

年少時讀《論語．憲問篇》：「微管仲，吾其被髮左衽矣！」課堂老師解釋「被髮左衽」是蠻族落後民族的裝束。我當時一直困惑，「被髮左衽」有何不好？當年，「披頭四」正紅得如日中天，我們年輕人趨之若鶩。我後來了解，中原人習俗，死人才穿左衽衣，難怪孔老夫子看不慣穿左衽衣的外族人，因為猶如看到死人滿街跑。但是，又是誰規定死人才能穿左衽衣呢？若以今日社會標準來看，孔老夫子認為外族裝束與中原漢族有異，即批評其文化落後，似乎可歸類為一種「歧視」。

中華歷史上，種族歧視的例子不少。元朝即實行民族歧視政策，蒙古人被列為最高等，然後以民族被征服的先後次序分成三級：色目人（即白人）、漢人和南人。四等人在政治、刑律、任職上都享有不同的待遇。元朝的種族歧視是造成後來朱元璋造反的原因之一。清朝時期，也曾明文規定滿漢禁止通婚，這項種族歧視政策也給了孫中山先生以「驅逐韃虜，恢復中華」的口號，起義推翻清朝政權。歷史之鑑，種族歧視對國家的穩定和發展，絕無好處，易成為反對者顛覆國家政權的理由之一。

我出國旅遊時，看到國外的異語、異風、異俗，覺得新奇有趣。可是，當我走進洛杉磯韓國城，看到完全不識的韓語招牌，卻覺得格格不入，忍不住抱怨怎麼一個英文字都沒有？此時，我突然醒悟，一個不懂中文的美國人若闖入中國城，見到完全沒有英文翻譯的中文招牌，他們會作何感想？古人教我們「入境隨俗」，的確有道理，入境隨俗是消除因溝通不良造成種族歧視的良方。外人移民異地，學習當地語言、遵從當地習俗、融入當地社會，不是理所當然嗎？若一味故步自封，我行我素，異行異狀，確實惹人討厭。

我初來美國，入校求學，言語結巴，舉止唐突，完全不知美國人的禮節，譬如，出入公共場合開門時為後來者扶門、路上超越別人須口頭抱歉、出入公共交通工具等狹窄空間不宜爭先恐後、凡事要排隊耐心等候、路上遇陌生人以笑容打招呼等，都是當年在國內未曾教過的禮儀。尤其當街對陌生人微笑招呼，豈是端莊淑女該有的行徑？幸虧學校師長和同學大度包容，耐心教導，才漸漸融入。其實，學校內以成績評優劣，平時繳作業、考試都得靠成績優良的同學幫忙，美國本土學生哪有本錢歧視我們這些身經百戰、擅長考試的留學生？因此，從未有過種族歧視的困擾。

進入社會工作後，情況不同了。一方面成員複雜，再方面人際關係和語言溝通變得極為重要，特異獨行的外國人自然而然易被排擠打壓。

初入公司，我小心翼翼與人相處，偶遇委屈也不會往種族歧視方向聯想，畢竟「一樣米養百樣人」，不同個性的人難免會互看不順眼，無須小題大作，這是小心選戰事的原則。同時，我這急驚風個性，也要學習包容美國人做事慢條斯理的習慣，缺乏耐心在美國社會是不足取的。由於我的自律和自信，雖然個性急躁，同事們都能包容我，大夥共事愉快，合作完成許多艱困大計畫。

我陸續完成幾件大計畫後，主管秉著人盡其才原則，把我調到新單位從事新計畫，工作上開始與一位滿頭白髮的白人男同事交集。一向與我合作無間的越裔技工偷偷警告我，這位白人老兄歧視亞裔，要我小心應付。果然，我主持新計畫啟動會議時，他對其他白人同事都客氣有禮，唯獨對越裔技工厲聲批評，我冷眼旁觀，暗忖他可能討厭那位技工，故按住不語。可是，當我分配眾人工作，詢問他何時可完工時，他居然一臉不屑傲慢地回答：「我的工作沒妳想像那麼容易，我無法及時完成。」私下我再次與他面談，他仍是那副嫌惡的表情，似乎與我有不共戴天之仇。幾次下來，我估計冰山難以融化，乃請求單位主管指派另一位了解其工作內容的工程師參與會議，由這位工程師評估傲慢老兄的工作難易度，挑戰他完工的時間。同時，每次開會時，我都不忘攜帶甜甜圈慰勞參與工作的同事，靈活運用「合縱」策略。俗諺「吃人嘴軟」，眾人都快快樂樂與我合作，唯獨他屢擺一副不合作的臭臉，時間一長，他終究孤掌難鳴。隔一陣子，他知難而退，申請退休，我也鬆一口氣，不必再浪費時間、花心思與他勾心鬥角了。

可是，對付特定目標容易，社會中若充滿「仇中」氛圍，敵人不知從何而來，防敵禦敵就難多了。朋友圈有人建議，外出攜帶登山杖自衛，運動老師也四處贈送功夫鎚供學員外攜自衛，更有人傳送簡易防身武術視頻供學習。不過，這些都是治標，也不是人人可仿效的，一般人遭受襲擊，驚嚇慌亂之餘，恐怕無法及時回應。

美國此時此刻的仇視亞裔事件，必須從根本解決。社會本就不該有種族仇恨心態，縱使內心懷有歧視，也不該表現於外在暴力，因此，立法禁止仇恨暴力為首要之途。慶幸的是，美國參議院已於今年四月二十三日迅速通過「反亞裔仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act）。有了法律依據，全美華裔 的下一步，就是團結一致為自身利益發聲。

依前述所言，歧視源於誤解，美國歐洲移民自以為他們經過幾世紀披荊斬棘，才造就了今日富裕的美國，後來的亞洲移民卻坐享其成，心態難以平衡，導致排擠仇視亞裔。其實歷史上，華裔對美國的建設與貢獻也不容小覬，可惜教科書鮮少提及。歐裔孩童從小就以為自己祖先對國家貢獻比其他族裔多，自信驕傲；華裔兒童則像小媳婦一般，寄人籬下。許多華裔兒童從小都有文化認同的困擾，羞於認同自己族裔的文化，生活於歐洲文化充斥的美國社會，處處缺乏自信。

韓裔美國演員金大賢（Daniel Dae Kim）不久前製作一段視頻，呼籲美國教科書應加入亞裔對美國國家貢獻的歷史，以消除歐洲移民對亞洲移民的歧視，我十分贊同。以往，歐洲移民也視本土印地安人如蠻夷，早期好萊塢電影還刻意彰顯歐洲移民奮戰印地安人的英勇事跡。今日，到中西部各景區旅遊，處處標示對當年歐洲移民搶奪印地安人土地和資源的愧疚。還原歷史真相，教育美國國民事實，乃消除種族歧視的根本方法。

不過，改革美國兒童教科書內容，非一蹴可幾，需長久時日的奮戰。現今迫在眉睫之際，我們華裔父母應立即站出來，除了督促學區改革歷史教科書內容之外，更要自動自發，立即在中文學校加入華裔對美國國家建設的真實歷史，讓自己子女了解華裔祖先在美國富強發展過程中並未缺席，增加華裔兒童的自信心。我自己年輕時對美國歷史不清不楚，未曾灌輸子女這些重要歷史，感到慚愧不已，如今修正，仍不嫌遲吧？（寄自加州）