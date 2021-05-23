偷雞不著蝕把米（下）

黛安∕圖

愛蘭心中認為斑滕一走，他名下十幾棟的房產一切都是她的，最佳狀況是自己的父母和兄弟姊妹們每人都可以分一棟小宅，她自己則留下現在這個豪宅自住，剩下其他幾個宅子放租，如果她有十輩子也都可以高枕無憂享受人生。即使在最糟的情況下，也就是按照公公維特當初說的，她可以得到財產的一半，也足夠她一生穿好吃好住好過好的了。每一想到這裡，愛蘭便開心地笑得合不攏嘴。

醫生告訴班滕，如果選擇安寧療法他最多還有六個月，如果繼續做化療可能可以再多加兩個月。已經吃盡了化療的苦，班滕決定放棄治療而選擇安寧療法。於是，他覺得是該向愛蘭交代後事的時候了，當然財產如何分配才是重點。愛蘭不禁滿心期待地看著班滕，班滕緩緩開口說：「這幾年你忙前忙後，既照顧了我父親又照顧我，我走後準備留一棟三房兩廳中狀況最好的房產給你。」愛蘭一聽跳了起來，她氣憤地說：「你爸在世時一直告訴我，家裡的房子都是我們夫妻的共同財產，你走後這所有一切的一半也該是屬於我的，憑什麼只給我一處房產，而且只是一棟平常的別墅？」兩人為此翻臉，幾天都說不上一句話。愛蘭也開始罷工，對班滕的身體不聞不問不管不顧。愛蘭又驚覺過去都把薪水自動轉到班滕的帳戶，自己平時連個買中飯的錢都沒有。她原以為這樣可以釣到金龜婿，卻發現並不是那麼一回事。她這才連忙去銀行新開了一個帳戶，把自己的薪水轉到這個的帳戶中。

愛蘭想了幾天，為自己感到不值，又回去和班滕和解溝通。哪知班滕沒有改變心意的跡象，十分堅硬地說：「我以前兩個女友和梅森的媽都只有一套兩房一廳的小房，那套中型房已經很足夠你用了，也算是照顧你了。」愛蘭聽了只有更加失望，過去這麼多年對這個家的費心出力賣命，照顧了維特又照顧班滕，送走了一個又一個，沒有功勞也有苦勞，結果班滕只是把她當做是前女友來打發。期待越多，失落便越重，愛蘭的心從天上掉下來重重地摔在了地上。她不甘心，天天找班滕理論。最後她告訴他，至少夫妻一起住過的這套五居室的豪宅應該歸她。斑滕還是不肯鬆口，愛蘭就用行動來抵制他，不僅不再照顧班滕的起居生活，也不再為班滕配藥打止痛針。沒了愛蘭的醫療護理照顧，班滕常常痛得生不如死，每天大聲哀號度日。

一天，班滕終於熬不住痛苦，找來愛蘭並答應了她的要求。愛蘭逼著他寫了一份遺囑，把現在他們住的豪宅給愛蘭。雖然如此，愛蘭心裡還是不平衡，每天還是不依不饒地在班滕耳根子嘀咕，說維特在世時說家裡所有的家產都是屬於他們夫妻共同所有，為什麼班滕只留給她一棟宅子。她每天都在他面前哭鬧怒駡，在精神上持續給斑滕施壓。

三個月過去，班滕在精神上和肉體上被折磨得了無生趣，他的生命也走到了盡頭。他臨終前對愛蘭說：「我這個病入膏肓快死的人，你不關心我，不幫我解憂排難減輕痛苦，反倒苦苦相逼，無情無義，成天折磨我。張口閉口就是財產。你這樣對我，讓我失望透了，我死後一分錢也不會留給你！」愛蘭自以為拿了班滕的遺囑，至少還有保本的這棟豪宅，班滕再說什麼都是氣話，於是露出醜惡的嘴臉，無止境地大罵他。

如此，還不滿五十歲的班滕帶著病痛的折磨和人世間的無情，終於在氣憤和痛苦中離開了人世。送走了班滕，愛蘭手裡拿著班滕的遺書，儘管心中不甘，但是這棟豪宅還是給了她一絲絲的安慰。她回想自己對這個家全心全意付出，要是沒有她，這個家早就散架了。有了現在這個豪宅，她退而可守著這個豪宅安度晚年；如果維特的遺囑出現並照維特生前的說法，她便進而可以繼承所有班家財產。想到這裡，她心裡踏實了。

班滕的告別式那天，愛蘭見到了婆婆溫蒂和班滕的兒子梅森，她心中突然感到莫名不安。儀式結束後，愛蘭看到溫蒂和梅森默默地往梅森的母親的家去，她心中不禁激動了起來。她想，他們還是明事理的人，沒有和自己搶財產。接下來的一周裡，愛蘭在豪宅裡度過了一段前所未有的平靜安詳的日子。

一個周一的早上，家裡來了兩個男人湯姆和法特，他們出示了當地政府的工作證，然後說明來意，要愛蘭在三天內搬出這棟房子。愛蘭連忙拿出班滕的遺囑，說自己作為班滕的合法妻子，班滕過世之後，她就是所有財產的當然和唯一繼承人。湯姆看了看遺囑說：「這份沒有經過公證過的遺囑不具備任何法律效力。」愛蘭不服，她告訴湯姆和法特，她的公公維特曾多次向她做過口頭承諾，說這個家的家產將來都屬於班滕和她所有，如今班滕不在了，她順理就是合法的繼承人。湯姆不慌不忙地拿出了維特早在十多年前就已經公證過的遺囑，對愛蘭說，這是一張維特的合法而有效的遺囑，遺囑上清楚寫著：

一、家中所有的財產都是維特夫婦倆的共同財產，和班滕夫婦無關；

二、如果維特夫婦其中一人過世，財產統統歸於活著的一方；

三、如果維特夫婦都過世，所有的財產歸兒子班滕；

四、如果班滕也過世，所有的財產歸孫子梅森；

五、維特和溫蒂身後，家中所有的財產不得流入外姓人手中。

「現如今班滕的母親溫蒂還健在，這幢豪宅和班家其他的家產全都屬於溫蒂，班滕沒有權利分割家中任何的財產。」湯姆接著又說：「看在愛蘭在此已經居住超過兩年的情況下，給愛蘭一個月的時間讓她收拾``自己的東西，把房子騰出來走人。」愛蘭聽到這裡，眼前一片黑暗，有如被人當頭一棍！枉費了她對這個家千好萬好，枉費了當初的用心計算和後來的鞍前馬後，又搭進這麼多年的薪水，卻在關鍵時刻親手請走了溫蒂這個財神爺。

說到這裡，她回過神來問我：「我太不甘心了，我今天來就是想知道我該怎麼做？我真的一分一毫都沒有了嗎？我這十多年的薪水可以拿回來嗎？」我通過法院的傳票調出了班滕的銀行戶頭，查看了他這幾年的現金流量，發現班家這麼多年所有的開銷通通都是支用愛蘭存進去的薪水，班滕的戶頭只剩下不到兩千美金，而這點錢也只能用來支付我們的律師費。

其實，在美國 一個像愛蘭一樣資深的註冊護士，大可以好好工作，幾年後靠自己的積蓄開設一家療養院，一樣可以致富可以擁有許多房產。愛蘭卻在當初就沒把心態擺正，千算萬算不如老天一算，多年的付出付諸流水，還搭進了自己的青春歲月和自己一生工作的積累，以致於偷雞不著蝕把米，落得青春、財富兩頭空的結局。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私 ，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州 ）