中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

俗話說：「唱戲的腔，廚師的湯。」湯是對廚師手藝的考驗。選料要嚴、火候要準，是基本功，而如何巧妙掌握各自食材的精華，並與其他食材相互交流融合，達到五味調和的一盅好湯，是一門藝術，更是整桌菜的靈魂所在。

不知何時，湯成了我的慰藉食物。傷風感冒，便來碗雞湯。最好是西班牙人的家常雞湯，用整隻雞剁成大塊入水煮，肉與骨已熬得分離，雞肉軟嫩，不須多嚼，加上土豆及紅蘿蔔，吸收了油脂，湯汁油而不膩，一碗熱騰騰的雞湯，溫暖了全身，驅走了風寒。

心情低落時，就動手作四川水煮魚。辣椒豔紅亮麗，襯托著乳白魚片，紅白相間，魚肉滑嫩，湯汁辣而不燥、麻而不苦，視覺、味覺都得到滿足，所有陰霾，一掃而空。

人類喝湯歷史悠久。考古學家發現，近東地區約在公元前八千到七千年之間，人類在地上挖一個坑，鋪上獸皮，利用凹下的坑，放入水和食物，將燒燙的石頭，投入坑內，水煮開，食物煮熟，就是最早的湯。

二千七百年前，中國古代食譜上載有十幾種湯，其中有道「銀海掛金月」一直流傳至今，就是「鴿蛋湯」。可見古人也愛喝湯。

中菜博大精深，每個地區因自然地理、氣候、資源不同，發展出其獨特的烹飪特色，也有不同風味的湯：江浙菜的三鮮湯；南京的鴨血粉絲湯；四川的酸辣湯；河南的胡辣湯；山西的丸子湯；湖北的排骨藕湯；台灣的貢丸湯和四神湯。廣東人更是無湯不歡，每家必備砂鍋來煲湯。不同時節，煲不同的湯。春濕喝祛濕湯，夏熱喝降暑湯，秋燥喝下火湯，冬寒喝溫補湯。紐約 粵菜館的特價午餐，必送老火靚湯。雖是附送但頗為講究，骨頭慢火熬煮，釋放出鮮美湯汁，加上不同配料，搭配飯、菜，那碗老火靚湯，有畫龍點睛之效。

幾年前與一廣東太太為鄰。記得有個嚴冬，我拖著又寒又凍的疲憊身軀下班回家，剛入門，她即送來剛出爐的廣式馬蹄羊肉煲。我很少碰羊肉，嫌腥。但喝過這廣式羊肉湯後，竟然愛上了羊肉。羊肉偏燥，加了馬蹄中和去燥；又加了胡蘿蔔和竹蔗，注入絲絲清香甘甜，去除了羊肉的腥膻味；並增添柱候醬調味，濃郁的豉香滲入羊肉中。肉經多時燜煮，軟嫩多汁，加上本身的膠質，入口醇厚、甘滑。那碗羊肉湯猶如雪中送炭，它溫暖了我的胃，撫慰了寒冷疲憊的身軀，其滋味至今難以忘懷。

湯在西方亦不可少，主菜之前，先端上湯，有開胃增加食慾的功效。有用不同肉類或蔬菜煮成後去除油脂的清湯，及加入麵粉、黃油所調成的濃湯。湯有冷、熱之分，世界各國亦有其代表性的湯。

在美國餐廳常見有雞肉麵條湯、龍蝦濃湯、法式洋蔥湯、義大利蔬菜湯、番茄湯、蛤蜊濃湯……，等不同風味和花樣。第一次到波士頓，朋友推薦當地代表湯——「蛤蜊濃湯」。這是一道美式濃湯，食材有蛤蜊、馬鈴薯、洋蔥等。初嘗即被鮮美的蛤蜊浸潤在濃郁的奶香口味所驚艶。回紐約後看到菜單中有蛤蜊濃湯，立即歡喜地點了一碗，端來後發現，是用番茄為底煮成粉紅色的清湯，少了那迷人的濃郁奶香，頗為失望。原來這是曼哈頓蛤蜊濃湯，在波士頓喝的是 「新英格蘭蛤蜊濃湯」。

到國外旅遊，享受當地的湯也是我旅行的樂趣之一。在巴西，米納斯吉拉斯州的首府好景市，見識了陣仗最大的湯。那是當地居民用餐的小餐廳，一長條型，中間有分隔的大鐵爐，以木材為燃料，熊熊烈火上有十餘口大石頭鍋，煮著不同口味的湯。有牛肉湯、雞肉湯、魚肉湯、及各式豆類湯、蔬菜湯。雖然每鍋湯的食材均不同，但經過長時間熬煮，所以食材都化為濃醇厚實的湯，只能從色澤上略為分辨其不同。只見每個人端一大厚湯碗，繞著湯鍋走一圈，選幾樣自己喜歡的湯，全混在一起，就成了一碗混搭湯，旁邊附有麵包及炸過的豬皮。將麵包沾著湯享用，豬皮可浸泡在湯中，增加滋味，或是直接小口咬碎，發出嘰嘰喳喳的酥脆聲響，頗為過癮，就是當地人典型的晚餐。我也依樣畫葫蘆，將每鍋湯取出一小勺混在一起，所有食材不分你我，相互融合成一碗濃稠似羹的湯，喝完這碗你儂我儂厚實的湯，很難道出是什麼滋味，但飽足感十足。這獨特的混搭湯，可是五味調合的最佳詮釋。巴西的種族複雜，但不分彼此，近半數人口是混血，其中以黑白混血為主，是真正的民族大熔爐，正與這獨特的混搭湯文化，相互呼應。

我常做味噌湯，簡單容易不費時，是一道日本 人普通的家常料理。有次在日本東京機場轉機，時間尚多，就走進餐廳，點了一碗味噌湯打發時間。不久，多禮的服務生，鞠著躬說著一串祝你享用的祝福話，將湯碗恭敬放在桌上。

那是個有蓋、紅黑色帶光澤的漆器湯碗，碗蓋中有幾朵金色櫻花點綴。打開碗蓋，只見紅魚、白豆腐之間點綴著少許深綠色的海帶，漂浮於淺棕色的味噌湯中，彷彿一幅賞心悅目、淡雅的水彩小品映入眼簾。

豆腐切成小丁，鮭魚是一口大小的方塊。我慢慢地喝了幾口後，發酵過的豆香在舌尖上釋放出來，香氣濃郁但又不搶味，鹹中帶甘不死鹹，油脂多的鮭魚，不柴不腥，沒有豆腥澀味的嫩豆腐滑順。海帶甘甜，脆而不硬。我小口細細品嘗，暖湯入胃，幸福感油然而生。一碗日本普通的平民料理，因為用心熬煮，竟然可以提升到色、香、味的完美境界。驚訝之餘，更是佩服日本人做事的認真及執著。

日本男士在心儀的女子耳邊，輕輕地說：「希望以後，每天早上都可以喝到妳煮的味噌湯。」就是求婚的意思。如果女子有意，互許終身，她就每日清晨，早早起身，用愛心、柔情為心愛的男子，準備一碗味噌湯為早餐，是一世的承諾。

泰國 名湯「冬陰功湯」，這款湯的名字，好似武功秘笈，想像喝完後，功力大增，百毒不侵。其實冬陰是酸辣的意思，功是指蝦，直譯是「酸辣蝦湯」。主要食材有檸檬葉、香茅、蝦等，特色是用了辣椒、南薑、青檸、魚露、咖哩及椰奶調味。我抵達曼谷後，為了這湯而直奔餐廳。剛入口，那又酸又辣的重口味刺激著味覺和嗅覺，連胃都痙攣起來。但這令人愛恨交織的湯，多喝幾次就會上癮，難捨難分。

泰國名間傳說，十八世紀泰國吞武里王朝，信王當政，公主淼運生病，什麼都不想吃，鄭信王就令御廚給公主做點開胃湯。公主喝完這碗湯後，病情好轉。鄭信王命名為冬陰功湯，並定為「國湯」。

研究證明，南薑、檸檬葉、香茅有抗氧化作用及抗癌功效，看來冬陰功湯的功力真是不差啊！

在土耳其旅行時，曾在高速公路旁的加油站內的平價餐廳用午餐，菜色不多，肉類價位稍高，青菜和湯很便宜，並附贈麵包。用餐時，隔幾桌小孩嬉笑打鬧聲，引起我的注意。看似父母帶著一對兒女。約九、十歲頑皮的小男孩，不斷逗著較小的女孩，小女孩有時嘟著嘴生氣，有時被逗得大笑。全家人圍著桌上僅有的一碗鷹嘴豆湯，沾著麵包吃。那碗湯似乎永遠喝不完，只見那男孩來回幾趟不斷去取麵包，我看了有些心酸。但是那一家人臉上快樂滿足幸福的笑容，似乎毫不在乎那簡單的午餐。

《呂氏春秋．本味篇》中記載了「煨湯」的真諦：「凡味之本，水最為始。五味三材，九沸九變，火為之紀。」品嘗著不同風味的湯，想像不同食材在水中翻天覆地，歷經九沸九變，精煉出一鍋湯，令我癡迷。我更喜歡在市場尋覓五味三材，再注入平凡無奇的水，用巧思和愛心，煮出一鍋湯，看著所愛的人喝過之後，驚嘆、歡喜和滿足的表情。

但是有一款湯是我心中的祕密，不再觸碰、複製和品嘗。

小時候，在芥菜豐收價格低廉時，母親會買個幾大簍，一葉葉仔細洗淨，放上蒸籠蒸透。再取出，將每一梗菜整齊排好，吊在竹竿上，日曬數日，未全乾時，用力塞擠裝在洗淨瀝乾的酒瓶內儲存。整個製作過程要一、二周，往往累得母親腰都直不起來。

等待幾個月之後，母親宣布可以吃了，我便用長長帶彎的鐵鉤，從细長酒瓶中，勾出來。那吸收過日月精華、經時間洗禮的芥菜，成為「福菜」。原本青澀的芥菜在瓶中回歸後，蛻變成棕黃透綠淳樸大地的色澤。此時家中沉浸於福菜所散發出的金秋豐收香氣中，令人滿足。母親將福菜和五花肉加入清水中，福菜得到滋潤，熬成完美的福菜肉湯，是我家的私房菜。全家人就湯配飯，就是平凡的幸福。

稍長後，我接掌製作福菜，母親總不捨我辛苦。我笑母親，老了還不知老。母親總是笑著說：「細妹仔，得人錫（令人疼惜的小女孩）。」母親過世後，我將所有關於福菜的記憶，和母親做的福菜肉湯的滋味定格，珍藏於心中深處。那是我和母親來世相認的印記。（寄自紐約）