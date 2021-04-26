新冠疫情期間的「專欄作者」和「攝影記者」

2020年3月1日，紐約市 確診了首例新冠病例。很快，病例數激增。3月22日，紐約市開啟Pause（停頓）。4月6日之後的兩周則最危險。頓時，曼哈頓 沒有了人群和車流，這個城市真的停頓了。不過，第一大道卻「熱鬧」起來，因為這兒有表維醫院和紐約大學朗格尼醫學中心。醫院的救護車和急救人員在那兒待發，醫生護士進進出出，志願者送來口罩、面罩和隔離衣……

我的工作狀態也因此而改變，因為我做的正是病毒核酸檢測工作。上班簽發一大堆核酸陽性報告，臨睡前聆聽州長葛謨的例會，心情無比沉重。然而，重任在肩，我不能有一天消沉。隨時調整好自己的心境，便是我給自己的作業。每天上班路上，我在公車和地鐵裡用手機寫抗疫隨筆，從微信 朋友圈發出去。每一篇隨筆都直奔主題，討論大家關心的尤其是模糊不清的事項。比如，告訴大家如何預防新冠感染的細節；解讀新常態或是解釋一下核酸和抗體檢測的意義。回家路上，有時還要發一篇「晚間報導」以更新消息。寫著寫著，壓力從文字裡悄然消逝，取而代之的是清晰的思路和充沛的體力。不知不覺，我寫了五萬多字的抗疫隨筆。部分文字還通過兩個微信公眾號往外發。5月初，我還受邀在兩個數百人的微信群講述新冠病毒實驗室檢測方法的解讀和復工的準備工作。

從4月初開始，為減少乘地鐵和公交上下班而被感染的可能，我決定和女兒一起住在曼哈頓，到周末才回位於皇后區的家。由於早上十一點才上班，我便利用上班前走遍紐約全城，用微單記錄了空曠的曼哈頓街道以及紐約市民的獨特精神——自律、勇敢、冷靜和愛心。寧靜的第五大道和時代廣場、戴著口罩手持拐杖的老婦人、保持社交距離的公園遊客以及醫院門口的急救車等情形都被我用鏡頭永遠地定格住了。一百多張照片加上八篇隨筆組成了將要出版的中文和英文版的《新冠疫情下的曼哈頓》一書。我想讓後人知道疫情中的曼哈頓和生活在這裡的人們的狀況。

有時我下班時正好是晚上七點，公寓樓的窗戶裡傳出了鼓掌聲、敲打聲、音樂聲。這是民眾對所有必須外出上班的紐約人（Essential workers）所表達的謝意。更有二位年輕男子每天按時站在表維醫院的正對面，從大喇叭中播放同一首〈四海一家〉（We Are the World）。這首流傳了三十五年的歌至今依然給我們帶來無窮的力量……每到那個鐘點，我心裡總有一種感動。感謝別人為我所做的一切，同時也為自己能為這場抗疫戰出力而感到欣慰。我是一名科學家，可在抗疫的特殊時期，我竟然同時也成了「專欄作者」和「攝影記者」。