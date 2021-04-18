每次參加婚禮，總是笑淚交織。看到新娘在父親的陪伴下走出來，一步是歡喜、一步是戀戀不捨，我就開始激動流淚。聽到新郎新娘相互宣示：「無論順境或逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛著您、珍惜您，對您忠實，直到永遠。」我又感動得想大哭。

近年來參加下一代婚宴多些，常為嫁女致詞的父母感動，一位岳父對女婿說：「我從沒見過她這麼快樂的表情，知道大勢已去，但心存感激。我和她媽媽花了二十幾年的工夫，才把她預備好，你要懂得好好珍惜。」父親在儀式上噙著淚花，把女兒的手交給另一個男人，又叮嚀：「她經得起寵，不會寵壞，只會寵好。」老爸默默走出大廳抹眼淚，背影有些狼狽和蒼涼，萬千不捨的情愫頃刻間都爆發出來。當全世界都沉浸在婚禮的幸福時刻，有誰注意角落裡有一個男人掩面哭泣？父親有淚不輕彈，只因未到那一刻！

印象深刻的是妹妹兒子的婚禮，外甥和她的未婚妻是康乃爾大學念法律時認識的，如今一個是檢察官一個是商業律師。新娘的父親曾任英特爾副總裁，他敘述嫁女兒的心情，他說因為和女兒感情好，嫁女兒會哭會傷感，但也因找到一個好女婿，多了一個兒子而開心。他西裝上別著一隻粉紅色的蝴蝶，因為女兒小時候常常像蝴蝶一樣向他飛來，如今他把這隻蝴蝶轉給女婿照顧。父愛無言，父愛如山。

婚禮上女兒與父親共舞是感人時刻，音樂放的是〈I Loved Her First〉：「第一個抱她的人，是我不是你。第一個親她的人，是我不是你。第一個愛護她的人，是我不是你。可是呢，我希望陪伴她一生的人是你。」曾在德州 參加過一位老農女兒的婚禮，不善言辭的老爸竟然帶了一把槍對著女婿說：「照顧我閨女的接力棒我交給你，有問題你要進原廠，不要自己修理，否則我只有修理你。」對女兒說：「你們之間不高興的事情不要跟我講，因為你終會原諒他，而我不會。」有人把他的槍收走，他還說：「沒槍也沒關係，我會用眼神殺死對我女兒不好的人。」

女兒是父親的貼身小棉襖、前世的情人。從前世追到今生，依依不捨愛到這輩子，呵護寵愛加溺愛，萬千疼愛集一身。美國 詩人納許說他生了女兒之後惴惴不安，不知什麼地方有個男嬰也在長大，將來會搶走他女兒。在公園看見嬰兒車中的男嬰，他總懷疑：「會不會是這傢伙？」余光中稱四個寶貝女兒的男友為「四個假想敵」，描述他們：「裝出偽善的笑容，想叫我岳父。我當然不會應他。」但無奈「少女開門揖盜」。

嫁女兒的心情很複雜，開心又傷心，激動又沉重，不捨難過外加擔憂。有位岳母致詞時竟冒出：「嫁女兒的感覺好像存了幾百萬的帳號，一夕之間過戶給別人，很失落的感覺。但我也要聲明，嫁出去的女兒潑出去的水，不准來要售後服務，也不准退貨。」（寄自加州 ）