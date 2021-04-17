黛安∕圖

在凱莉的幫助下我順利地完成了畢業作品《文化的對話》，後來在每年五月的美國 亞太裔文化月在一家公共電視台播放。說來也是緣分，後來我又獲得一個機會去那家電視台應徵簽約製作人和導演 。第一次面試時在座的有電視台製作部和節目部的四、五個人。其中就有膚色白皙、梳著兩條大辮子的辛西亞。在整個面試過程中她始終十分友善地用眼神給我以鼓勵。我在激烈的競爭中入選，其中就有她有力的一票。

辛西亞年方三十，是猶太 裔美國人，有一雙表情豐富的大眼睛，後來我們做了同事，她是節目部經理，我在製作部做製作人，負責兩檔與高等教育有關的訪談節目。熟悉之後我們時常在一起吃飯、聊天。她性格直率、熱情、嫉惡如仇。她學中文，喜歡中餐。公司附近的一家小湖南中餐館是我們常去午餐的地方。

有一次她說很想訪問上海，因為她讀了許多有關二次大戰時，猶太人為了躲避納粹的滅絕種族的殘殺行動，逃到上海去求生的故事。當時很多國家都對猶太人入境設下重重關卡，唯獨上海無條件地接受他們。她渴望能重訪昔日猶太人生活的地方。我見她情真意切，就熱情地表示，如果她真的成行，我很願意做她的嚮導。也許正是這一段半個多世紀以前民族間的傳奇關係，成了我們之間友誼的基礎。

沒過多久，辛西亞當選舊金山灣區的美國電視藝術家協會分會主席，那年協會舉辦第五十屆區域艾美獎授獎會時，她邀請我參加電視頒獎現場轉播的導演工作，坐在我左右的製作人員都是各個主流媒體的資深人士。節目製作人大衛是多次獲得艾美獎的國家廣播公司NBC的晚間新聞製作人；與我並肩執導的瑞克來自於公共電視台PBS；負責現場切換的戴安娜是福克斯廣播公司FOX的切換師……他們都是一批技能精湛、職業精神高尚的專業人員。

第一次應辛西亞的邀請參加該活動的籌備會，看到參與者大都來自於主流媒體的四大電視台，我心中肅然起敬，也有些忐忑。在討論執導者人選時，辛西亞激情陳詞，力薦我和瑞克執導。這一提議當場得到製作人的同意。可是協會副主席凱西卻對我的參加有些疑慮。她是一位四十多歲的白人女性，擔任有線電視公司副總裁。那天會上，她坐在我的對面直白地說：「我擔心在製作過程中，製作人員不能百分百地理解你的語言。」我心裡明白，儘管她強調的是語言理解，但是很顯然，她是對我的執導能力有懷疑。我在心裡對自己說，挑戰終於來了，遲來不如早來，我有能耐沉著應戰。我了解美國人的溝通方式，不管語言多麼刺耳，表達得妥當就無可指責。說話的方式符合相互尊重的禮儀規範，彼此之間就應該是完全平等的。我面帶微笑說：「辛西亞提議我參與執導，我信心滿滿。如果對我的語言和專業能力有疑問，可以向瑞克了解，他是我的同事和前輩。當然，最終導演的人選應由協會的理事會決定。」我嘴裡這麼說，心裡卻下了狠勁絕不主動退卻。

我的「執迷不悟」使凱西難以再說什麼。製作人大衛卻當場表示對我的支持。事後辛西亞告訴我，凱西正式向她了解我的情況。在她和大衛的堅持下，凱西也就沒有異議了。下一次會議我剛進門，大衛就遠遠地對我喊：「這是我最新的節目規畫，給你，你是導演，比誰都更需要了解這些。」他站起身，走過來把規畫遞給我。我情不自禁，緊緊握住他的手連聲說：「謝謝你的支持！」

艾美獎頒獎會的當天，我很早就到了現場。原先對我擔任導演有異議的凱西，主動地把從她公司調來的攝影師引薦給我。其中一位年輕女子，主動要求承擔在舞台前面的活動攝像任務。因為活動攝像要扛著三十多磅的攝像機不停運動，這會很大程度地消耗體力。所以我提議讓男士擔任這一角色。可是她自豪地說自己已經習慣了。整個節目下來，我從主控室裡的電視螢幕上看到，她手裡的攝像機，在我需要的時候，總是非常及時、準確地捕捉到每一個關鍵鏡頭。

當音樂響起，燈光照亮舞台時，頒獎會開始了。舊金山灣區各大主流和非主流電視台的主播雲集。觀眾們每天從電視螢幕上看到他們的音容笑貌，從他們的嘴裡傳遞著世界的資訊。此刻我與他們近在咫尺，我和我的攝像師們正努力記錄下他們職業生涯中燦爛的瞬間。當晚我們的節目同時通過電視和網路傳輸給觀眾。

頒獎會結束後，大家來後台向我和瑞克祝賀。協會主席辛西亞和製作人大衛則誇獎說：「導演的隊伍堅如磐石。」我作為導演團隊中的一員，首先要做的是走下台去，向我的攝像師致謝，尤其是那位用肩膀扛著機器堅持全場的女攝像師。她們是我們的眼睛。至今想來那都是一次十分有意義的參與，是我電視生涯中與美國主流團隊一次並肩的合作。我十分感謝辛西亞的推薦。

辛西亞後來過膩了電視台朝九晚五的生活，辭職離開了電視台獨自創業，自組公司進行國際節目買賣。我行事比較謹慎，多次提醒她要慎重考慮，但她似已決定。儘管我知道公司起步時並不順利，不過她卻告訴我一個好消息，她戀愛了並準備結婚。沒過多久她就把男友帶來我家聚會，不久之後我還參加了她的婚禮。也是那一年我的女兒出生，她自己經濟上也不寬裕，聖誕節還送了一個電子琴給我女兒，那麼大的禮讓我受之有愧。在我的記憶中，她始終是一個熱情似火的人。

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當年我剛過而立之年，大老遠地跑到美國來留學。安娜、凱莉和辛西亞都比我年輕。她們從學校出來不久，正在自己的職業道路上尋尋覓覓。我們都有渴望了解世界的熱情，我們相遇了，並且同行一段。我始終記得她們對我學業和工作上的幫助，是她們為我打開了一扇門，讓我在這片陌生的土地上找到了自信和自尊，感受到了她們對於外來者的友善和熱情，她們讓我更生動地了解了美國年輕人的想法和思想感情。現在回想起來和她們的交往，其實就是兩個族裔、兩種文化、兩個世界的對話。我們從互不相識，經過交流增進相互理解，這是一次次非常實在的文化交流。

在國外工作多年，時常與不同族裔的同事們談起各自民族的文化，十分有趣的是，即便自己民族的歷史曾有坎坷和波折，可是說起民族的文化，都會津津樂道。在她們眼裡的我也是這樣。這也就要求我首先做到準確理解民族文化的精華，推崇什麼，肯定什麼，並懂得尊重對方的文化禁忌，做到準確和生動地表達，才能取得最佳的溝通效果。這個世界本來就存在著許多西方對東方的誤解，也存在著東方對西方的誤解。我十分慶幸，我和他們有了對話的機會，有相互理解的緣分。

幾年後我離開灣區去了亞洲，後來又來到洛杉磯，很遺憾在人生的旅途中，有些朋友就像遺落的珍珠散落在歲月的洪流中，再也聯繫不上了。雖然彼此交集的時間有限，可是看到當年的照片，仍可以感受到當時的暖意，是這些暖意鼓勵著我始終往前走。那美好的回憶可以相伴永遠。（下）（寄自加州）