美國藝術收藏家麥可·布朗（右）和本文作者楊芳芷。兩人手中拿的是十九世紀美國日裔畫家Kagi的作品。（圖片提供．楊芳芷）

加州史丹福大學坎特藝術中心（Cantor Arts Center）日前破天荒地收購了一批早期美國 亞裔藝術家代表性的作品，包括已故知名日裔藝術家淺澤愛子（Ruth Asawa）的雕塑，以及對收藏早期美國亞裔畫家作品成就斐然、享有盛譽的麥可．布朗（Michael Donald Brown）的大部分收藏。

多年來我跟著麥可．布朗這個白人老美到處尋寶，積極參與他的收藏活動，他是我可敬可愛的知己。

為了尋找早期包括華裔在內的美國亞裔畫家作品，麥可和我曾有幾年時間，每個月的第一個星期日便起早趕晚到東灣的跳蚤市場，在上千攤位中逐攤挖寶。也曾到拍賣公司苦等競標，不曾錯過灣區任何藝術展，以及拜訪尚存的藝術家們，聆聽他們早年的創作艱辛和生活體驗，他們的口述常叫我們動容，佩服萬分。

記得有一回，我們到舊金山的梅生堡看「美國藝術展」（U.S. Art Show），在會場碰到日裔畫家Masatoyo Kishi（岸正豐）。在展出會場，畫家躲開他的經紀人，和我們暢談他早年剛從日本移民來美國時，英語不好，有些音日本人發不出聲來，像是把vanilla（香草）發音為 Banilla，沒人聽懂他到底說些什麼。他把初臨異國日常生活上的酸甜苦辣，當成笑話娓娓道來，笑中帶淚。

在尋訪過程中，我們和一些華裔藝術家成了忘年之交。像是年輕時為迪士尼工作的黃齊耀（Tyrus Wong），1942年著名動畫影片《小鹿班比》的景物，就是他畫的。他講年輕時在迪士尼打工，種族歧視雖難免，但因創作自由，工資還可以（每周都收到一張廿五美元的支票），日子過得很愉快。

與麥可相識時，他已邁入不惑之年，如不是他自己招認，外表行為上完全看不出他年少輕狂時的嬉皮烙印。不過，從他的言談間，我可以感受到，他靈魂深處始終是個嬉皮，至死不渝。

有一次，我們開車經過舊金山Divisadero街時，他指著一棟房子說，那是他從紐約上州 初來舊金山居住的地方，對面有家爵士夜總會。他們幾個年輕人開了窗就可以聽到夜總會裡歌手的演唱。一天，有位歌手邀請他們去看表演，幾個嬉皮身上居然搜不出一毛錢可買票。最後，是夜總會經理讓他們免費進場聽演唱。

麥可沒能趕上1967年夏天在舊金山金門公園舉行的「夏之愛」（Summer of Love）音樂會。那年年底他才從紐約上州來到灣區，與這場具有歷史性意義的盛會擦身而過。不過，他曾帶我參加了1997及2007年在金門公園舉行的「夏之愛」三十周年及四十周年的音樂會。看到比我們年輕一代、甚至二代的青春男女們，在大麻菸味瀰漫的現場，不帶歷史使命感的單純狂歡，讓我們十分感慨。

麥可說：「如果那時（1967）你已來美國，必定也是個嬉皮。」

2014年初，我因腦下垂體腫瘤開刀。有一天，麥可來家中探望我。我提及，手術造成內分泌失常讓我非常沮喪，像是患有憂鬱症，曾有輕生的念頭。

麥可說，他可以理解。他這才提及，前一年他舌頭連接喉嚨部位發現惡性腫瘤。醫生說，如果手術時發現癌細胞散布範圍太廣，必要時會連同舌頭拿掉。這樣會導致他日後再也無法說話及進食，必須從腹部另行開個洞，用管子灌食。

如果要到這地步，麥可說他會自行了斷，不會茍且偷生。

我們常以為自己的境遇是最悲慘、最倒楣的，卻很少想到，就在周邊親朋好友間，竟有人的遭遇比我們更加不堪、更加無助。

前年夏天，他因急性肺炎驟逝在舊金山自己的公寓裡，身邊沒有親友在場。我因此自責許久，一直無法釋懷。

麥可的離世，其實早有跡可循，我卻潛意識地不去想像這種可能性。自他癌症手術之後，雖然舌頭保住，但吞嚥困難，每日必須攝取的熱量長期不足，使他無法回復往日的活動力。以往我們每次出去一整天，到公園走路兩小時，接著趕一場電影後，又到咖啡 館喝咖啡，再回他家煮晚餐，飯後聽他彈吉他。他精力十足，從不說累。

但在他往生前一、二年，每回見他，覺得他一次比一次蒼老，身體變形憔悴，腳力也變差了，我們再也沒能夠一起登山，出門活動頂多撐個三小時，他就喊累要回家。

他總是感嘆：人一旦上了年紀，日子就在一次又一次不同的醫生約診中消逝。

麥可去世前三天，我們整個下午在舊金山中國城閒逛，又到北岸區最知名的義大利咖啡館喝咖啡，品嘗了遠近馳名的提拉米蘇蛋糕。當天，他喝掉了咖啡，但未嘗一口蛋糕。

那天，他看起來並無嚴重不適，只說左腳有短暫麻痺，但走路無礙，也能開車。坐在咖啡館裡，我仔細觀察他，因為天熱，他沒穿夾克，顯得瘦骨嶙峋，兩頰特別塌陷，看起來十分衰弱。但畢竟是七十出頭的人了，衰老難免，尤其是白人，多數看起來比同齡東方人蒼老。

三天後，他逕自走人，沒有告別，塵緣已了。他的骨灰移至紐約州一個鄉下小鎮，和父母合葬在一起。

回顧他的一生，不同族裔的我倆竟也交往逾四分之一世紀，從青絲到白頭。

畢生捍衛「自由與藝術」的麥可，堅拒家庭羈絆。他窮半生精力尋覓所獲的早期美國亞裔藝術家畫作，其中一百四十一幅，由史丹福大學坎特藝術中心收購，將永久妥善保存。史大並宣布會設立專室，以「麥可．布朗收藏」之名，預定於2022年作首次公開展示。

他所珍藏的大半畫作有了不能再好的歸宿，作為曾經長期參與他志業奮鬥的一分子，我與有榮焉。安息吧！我的異國知己，你未曾離去，一直活在我心中。（寄自加州）