西南聯大：茅屋大學，大師教出大師（下）

北大中文系教授陳平原幾年前寫過一篇文章，感嘆現在大學校園裡的故事少了。圍繞西南聯大的故事綿綿密密，其中有一個最為動人。筆者個人因到昆明探親之故，二十年來三訪聯大故址。每次徘徊在校園裡，想到讀過的這則故事，輒熱淚盈眶。

學生徒步三千公里來到昆明，但西南聯大沒有校舍，主要租借民房、中學、會館上課。為了恢復正常的教學功能，學校把大部分經費用來購買了圖書和設備。

梁思成、林徽因夫婦來到昆明後，梅貽琦請兩人為西南聯大設計校舍。兩人欣然受命，一個月後，一個一流的現代化大學躍然紙上。但這個一流設計方案立即被否定，因為學校拿不出這麼多經費。此後兩個月，梁思成把設計方案改了一稿又一稿：高樓變成矮樓，矮樓變成平房，磚牆變成土牆。當梁思成夫婦交出最後圖稿時，聯大建設長黃鈺生滿臉無奈地說：「除了圖書館 屋頂可以使用青瓦，實驗室可以使用鐵皮之外，其他建築的屋頂一律覆蓋茅草，磚頭和木料再減一半，麻煩您再作一次調整。」

梁思成忍無可忍，衝進校長辦公室，把設計圖狠狠砸在梅貽琦辦公桌上。「改！改！改！你還要我怎麼改？茅草房？每個農民都會蓋，要我梁思成幹什麼？」梅貽琦把圖紙一張張收好，歉疚地說：「思成，以你的大度，請再諒解我們一次。」梁思成接過圖紙，喉嚨哽咽住了：「你知不知道農民蓋一幢茅草房要多少木料？你給的木料連蓋一幢標準的茅草房都不夠！」

梅貽琦喉結上下滾動，聲音幾近顫抖：「思成，等抗戰勝利後回到北平，我一定請你來建一個世界一流的『清華園』，算是我還給你的……行嗎？」

半年後，一幢幢茅草房鋪滿了西南聯大校園。

沒有大樓，但出了大師。從此中國 的高等教育 ，也就有了一個高等的瞻望。（下）