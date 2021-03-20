米榭兒∕圖

春節尚早，木土星人已在我們的「吃喝群」裡報菜名了：烤羊腿、煎牛排、紅燒肉、黃油大蝦、燉肘子、滷豬蹄、韓國雜菜、墨西哥肉絲餅、蒜香孢子甘藍……，最後木土星人勾引性拋下一句：「你們誰要來？」

現在看這段話，恍如隔世。

上一次木土星的盛宴要往前追溯一年多，那時「可畏的19」（Covid19）尚未肆虐美國 。2019年最後一天，我們停車在木土星家獨棟小樓前。客廳空蕩蕩的，我們以為自己是最早到的，進了廚房才看見吳大爺正捧著一個鋼盆認真地攪拌。吳大爺身高一米九以上，有著大動物的慵懶和懈怠，且四體不勤五穀不分，一向都是按照木土星人的旨意，去法拉盛的中餐館買上幾個現成的菜，這回莫非太陽從西邊出來，吳大爺親自下廚洗手作羹湯？

吳大爺無奈一笑：「老妹兒非要叫我幹活啊！」什麼都不會的吳大爺，低開高走，被委以拌餃子餡之重任。吳大爺為了提鮮，倒進兩罐雞湯打餡，餃子餡稀得可以放在火上熬肉粥，神仙來了也包不攏。好在有桃桃這個拾遺補缺高手，趕緊加入大把粉絲吸水，才算勉強把液體肉餡轉化為固體。

那天的餃子鮮香無比，但是包的時候充滿挫敗，每來一位客人，看到包餃子任務之艱巨，都要批評吳大爺一句「餃子餡水太多」。吳大爺冤啊，吃現成飯從來太平無事，好不容易勞動一回倒成了眾矢之的。

還沒等吳大爺回歸到「不幹不錯」的悠閒狀態，2020年3月中旬，紐約封城 ，學校關閉，非關鍵行業回家工作。木土星人收拾辦公室電腦，準備帶回家遠端辦公，和同事們告別時她說的是「國慶日再見」 。

四月，救護車鳴聲在紐約全城此起彼伏，總統卻宣稱：爭取復活節復工。我們已被美國人歸為「亞裔永不死」（Asians Never Die）之類，掌握了堪比病理學博士的病毒資訊與防護知識，怎麼會聽信大嘴總統？復活節我們自然仍是大門不出二門不邁。缺吃少喝正好減肥，到第四十天彈盡糧絕，我才網購訂菜下樓取貨。在此之前，已經靠吃木耳蘑菇黃花菜過活，外加泡黃豆打豆漿、泡綠豆發豆芽，及研究如何水培苜蓿芽和豌豆苗。豆芽大獲成功，照片發到吃喝群裡炫耀。吳大爺幽幽冒出一句：「你們都在做好吃的，只有我快斷糧了。」

吳大爺並不老，「大爺」二字的重音在「爺」，字典的解釋是「社會地位較高或傲慢自恃的男性」，百姓的理解是「飯來張口、衣來伸手、不事家務、需被伺候」之人。吳大爺曾是北大才子，來美多年，在私生活上秉承北大的理想主義情懷，非佳人不娶。所謂佳人，須有博士的學識涵養、時尚模特的相貌身材、木土星人的精明能幹，求全之毀，致使至今尚未婚配。平時倒也無妨，全靠餐館養活，不料來了一個「可畏的19」，惜命如金的吳大爺不敢出門，想叫外賣住址又不在送餐距離，只能一天天地人比黃花瘦。

能拯救吳大爺的非木土星人莫屬。據說他們兩家是世交，到了美國兩人碰巧又住得不遠，差不多是「一碗湯的距離」——步行十來分鐘可達——自然是老哥老妹一家親。

木土星人姓杜，「杜」拆開了是木土二字，她在吃喝群便以「木土」為名。此人奇葩，兒子該上大學了，她還以穿超短裙為美，愛狗愛到與別人家的狗法式接吻，性情常在女王與管家婆之間無縫轉換……凡此種種，實在不像本星球的生命體，更像是遠離太陽的木星、土星之生物，故被我們稱為「木土星人」。

那「可畏的19」在木土星人眼裡算不得什麼，封城以來，她沒有哪天不出去，該吃吃、該喝喝，全沒放過。每天上下班的通勤時間省了，她的廚藝大幅提高，顯得越來越賢慧。閒來無事，還種了幾盆花，養了幾條魚，雇人修繕了前庭後院；有浣熊從鄰居家來訪，她花了兩千塊租籠子，堅守幾個禮拜，捉了八隻浣熊；天氣好時，她在家門口擺攤甩賣家裡多餘之物，處理掉許多陳年舊物……以前上班忙得天昏地暗，哪有時間打理這些？這全是托了「可畏的19」之福。

六月，復工遙遙無期。木土星人本訂了緬因州的旅館，準備北上大啖緬因龍蝦。但是，聽說進入緬因州需要三天之內的核酸檢測報告，而本州的檢測報告要一個星期才能獲得，擺明了阻止人員流動。木土星人方才作罷。

緬因州去不成，緬因州的龍蝦還是要吃的。龍蝦促銷廣告滿天飛，木土星人不訂購對不起緬因州漁民。於是，大龍蝦坐著飛機幾個小時送到家門口，張牙舞爪劃拉著牛皮紙袋，她還來得及通知吳大爺上門享用。

白灼龍蝦、龍蝦沙拉、龍蝦三明治……總算給吳大爺好好補了一補。氣溫上升，疫情 緩和，吳大爺出了一回門，感覺良好，不再畏懼外出覓食。木土星人做了什麼大餐，他便欣然前往，滿心把木土星家當成自己的後食堂，享受與木土星家小公子同等待遇：人躺在沙發上，腳擱在茶几上，滑著手機坐等飯菜上桌。

木土星小公子是最鬱悶的人了。好不容易考了個好大學，沒有高中畢業典禮，也沒有大學開學典禮，大學生活即將變成家裡蹲上網課。「可畏的19」不僅可畏，更是可氣！

七月四日國慶日，木土星人像往年一樣張羅燒烤宴。桃桃查了一下單位的公告，說政府允許十人以內的聚會。

桃桃是如假包換的藥理學博士，在大醫院的研究所工作，因實驗室工作不能中斷，封城以來仍堅持上班。不過工作人員輪崗，上下班有大巴車沿途接送，中午還供應免費午餐。吃喝群裡有這樣一位業內人士，上至政府政策，下至民間傳聞，中至專家意見，都有人負責從專業角度解讀，我們像懷揣一個定心丸藥瓶。

桃桃的媽媽去年初從中國來探親，來了以後基本上是哪兒都去不了。這一回，桃桃要帶著老媽和女兒去木土星家，算是給老人家一個社交機會。既然業內人士都肯去，我數了數人頭，加上我家正好十人，便按捺不住，準備赴宴。

但回頭一看，我家有幼童。兒童雖然不受「可畏的19」青睞，來照顧我家幼童的上海大姨卻年過花甲，雖然身體健康，平日常去健身房游泳、練拳擊，卻自認為是高危人群，三天兩頭給我發送疫情報告，什麼「高官、政要在家組織『爬梯』，致使十數人感染」，什麼「美疫情失控禍首——『親友聚會』最要命」倘若上海大姨知道我為了吃一頓燒烤參加聚會，而請辭照顧我家幼童的工作，如何是好？

封城以後，上海大姨既不去別人家，也不讓別人來自己家；出門時，戴兩層口罩、護目鏡、遮陽帽、橡膠手套等全副武裝；購物時嚴格遵守社交距離，回家後先沐浴更衣，再把買回的蔬菜雜貨一一攤開放置二十四小時。如果美國人民能有上海大姨的防範意識，「可畏的19」怎麼會橫掃全美？

入夏以後，全美每日新增病例三、四萬，輿論聲稱「疫情減緩」，人民歡欣鼓舞，戴著口罩該幹嘛就幹嘛。上海大姨也恢復工作，但另一個須乘公共交通的客戶家不再去了，只來我家，由其先生專車接送。想來，我通過了上海大姨心目中的評測，屬於安全靠譜之人。

要是我家的安全係數降低，上海大姨不來了，我就無法從每天雞飛狗跳一般陪讀、陪吃、陪玩的抓狂狀態得到一口喘息，唉！木土星家的燒烤還是算了吧。

我向木土星人告假，被她一頓奚落：「你們這些膽小鬼！假如疫情持續幾年，你們就幾年全待家裡啦？你看我，吃也吃了，玩也玩了，真要是感染得病死了，也沒什麼遺憾的！」

我心想，我怎麼能跟你比，你是自帶避雷針的木土星人，遇事總能逢凶化吉。二月時，美國各州有人陸續感染，我開始在網上買高價口罩，木土星人堅決不買，而封城之前卻有人給她送了兩百個到家裡。她丈夫在高風險的國際機場做安檢，兩次因同事確診感染被通知停止工作，去做核酸檢測，兩次都安然無恙。那位模範丈夫臨去檢測前，還把廚房爐灶擦拭乾淨，以防萬一他要隔離，家裡沒人清理。

國慶日的燒烤，我只能在朋友圈的吃喝群裡看他們大吃大嚼的照片。

九月勞動節，上海大姨搬去曼哈頓的新家，路途太遠，無法再來我家工作，約好感恩節請我們去她家吃烤火雞。不料，十一月疫情捲土重來，本市的日增病例從夏天的三百人上升到九千人，我趕緊自覺地向上海大姨取消約定——來日方長，後會有期。

每逢節日，木土星人無一例外要舉辦家宴，不斷開發新菜品，耶誕節還搞起花頭，用上了瑞士烤肉火鍋，上層煎肉片，下層做乳酪火鍋。然而，入冬以來，疫情如火如荼，全美單日新增感染人數高達十七、八萬；過了一個多月，單日新增十八萬算是曙光在前頭的好消息，因為前一周單日新增為二十萬。木土星家的外來食客又剩吳大爺一人，木土星家宴要重現濟濟一堂的盛景，恐怕要等到全民注射疫苗之後了。

一年中，我有限的戶外活動，不是去往美國超市購買肉蛋奶，就是去往中國超市購買水果蔬菜。雖然沒打疫苗，我卻已對木土星家的美味佳餚免疫。我納悶的是，她這樣三天兩頭大做大吃的節奏，怎麼沒有導致體內脂肪堆積？

至於木土星人，戴著「粉紅少女」系列口罩，早上去小樹林跑步，晚上去碼頭看落日，雪天踏雪尋幽拍照片，晴天騎車穿越大橋去中央公園逛一圈……日子倒比以前更愜意了。她這樣吃得香、睡得足、身心活躍、精神放鬆，還有什麼可畏的？中國的抗疫專家不是說了嘛——「最有效的藥物是人的免疫力」。

亞裔永不死。你走你的陽關道，我過我的獨木橋；你宅你的家，我過我的瀟灑日子，互不相干，大家平安。（寄自紐約）