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1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

日程

辛金順

星期八，我要寄一枚銅黃月亮

給過去的自己

星期九，我要渡過黎明的河

把日月串成

項鍊，去找你聊天

星期十，我要住進回憶的洞穴

把童年帶回來

星期十一，我要翻開一本書

讓被囚禁的文字

自由出走

星期十二，我要到動物園裡去

和鱷魚接吻

跟鼠鹿捉迷藏

星期十三，我要把夜裡的星星摘下

照著夢走路

星期十四，我要把我寫成一首詩

送給未來的自己

沒有星期十五了，沒有了

一首歌

唱完了空白，還是空白

懸著

一個不斷晃盪的時代

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猴跳牆

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