日程
星期八，我要寄一枚銅黃月亮
給過去的自己
●
星期九，我要渡過黎明的河
把日月串成
項鍊，去找你聊天
●
星期十，我要住進回憶的洞穴
把童年帶回來
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星期十一，我要翻開一本書
讓被囚禁的文字
自由出走
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星期十二，我要到動物園裡去
和鱷魚接吻
跟鼠鹿捉迷藏
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星期十三，我要把夜裡的星星摘下
照著夢走路
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星期十四，我要把我寫成一首詩
送給未來的自己
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沒有星期十五了，沒有了
一首歌
唱完了空白，還是空白
懸著
一個不斷晃盪的時代
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