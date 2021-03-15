星期八，我要寄一枚銅黃月亮

給過去的自己

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星期九，我要渡過黎明的河

把日月串成

項鍊，去找你聊天

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星期十，我要住進回憶的洞穴

把童年帶回來

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星期十一，我要翻開一本書

讓被囚禁的文字

自由出走

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星期十二，我要到動物園 裡去

和鱷魚接吻

跟鼠鹿捉迷藏

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星期十三，我要把夜裡的星星摘下

照著夢走路

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星期十四，我要把我寫成一首詩

送給未來的自己

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沒有星期十五了，沒有了

一首歌

唱完了空白，還是空白

懸著

一個不斷晃盪的時代