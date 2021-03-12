K2正在重整自己的型態，雪崩是它自我更新的一種方式，一旦冰層上的積雪超過冰層所能負荷的臨界，累積的重量會令支撐的雪板斷開，塌陷的冰層便向下滑動，一併捲入沿途的雪塊與碎石，雪崩因此愈滾愈大。直到摩擦力消解了動力，它才會停在山坳，化身為揚起的雪煙。

這其實有點像夢，剛睡著的夢通常比較輕盈，隨著時間，向下塌陷到更深的夢境，夾帶著更多記憶與回響。醒來前最後一個夢通常比較沉重，或許就是因為沖刷了更多的過往。

但我們置身的不是夢，夢不會有這麼清晰的結尾：崩塌的轟鳴聲逐漸轉弱為落雪聲，散開的冰晶嘩啦啦打在臉上，甚至會痛。大量的雪塵在空中旋舞，讓周遭景物蒙上一層奇異 的白光，當懸浮物質全都沉降以後，世界變得一片安靜，直到這時，我才湧現這個念頭：那些崩雪差點埋掉我們。

這是一場中型雪崩，量體足以埋沒一座小鎮，我們和它相隔多遠？一百公尺、五十公尺，或者更短？我陷入一種不真實的感覺中，「幸好」是唯一能安撫自己的詞彙，「如果……」是無法再想下去的假設，他倆只是拍拍夾克上的冰晶，拉著我繼續往深處走。

三人鑽進比人還高的雪溝，像士兵在戰壕裡東繞西繞，越過雪丘前遭遇了今天第一條拉繩，這代表此地的硬冰已踩不出雪階，也代表，這裡更深、更高、更寒。

我奮力抓住繩子，試著在冰坡上移動，被冰磧石磨損的鞋底在冰面上不斷打滑，我一邊想念著那對被我扔在基地帳的冰爪，一邊把鞋頭抵進淺淺的凹槽，一隻腳稍微固定住的瞬間，快速將另一隻腳跨上更高更陡的冰壁，最後是靠手臂的力量把自己甩入雪丘的洞口。阿果順勢接住我，把我穩穩按在冰牆上。

雪崩發生後我還驚魂未定，緊接著又要橫渡更困難的地形，我靠著冰牆大口喘氣，舉起手錶查看目前的標高——五千一百零九公尺，是我這輩子到過最高的高度了。

「我們等等翻過前方那座雪坡，再一、兩百公尺就到了。」元植追蹤他GPS手錶裡的航跡，確認我們走在正確的路徑上，他真正的用意是幫我提振愈來愈薄弱的士氣。是啊！就快到了，再撐一下。我望著那座坑坑洞洞的雪坡，它後面必定隱藏著更加破碎的地形，這時體內的自保機制啟動了，它開始掃描我當下的體能狀況，送來一則警告：小心，你的體力和技術禁不起再往前渡的風險。

是該做出決定的時刻了。

我不可能自行走回基地營，我們都太清楚可能的後果：我會變成另一個被山留下來的人，漂流在時間的冰河 裡。原地等待，應該是最合理的辦法。他們見我氣力放盡，也知道讓我再往前是更加深入險境，兩人在洞口旁找到一個避風處，要我站在那裡等他們回來，並且叮嚀：無論如何都別自己往回走，他們顯然見識過一些案例。

時辰已經過午，山裡的雪愈下愈大，元植二話不說，把身上的保暖中層脫下來，「喏，你拿去！」確認我穿上後，兩人飛快地攀上雪坡，旋即消失在我的視線裡。

我站立的地方是一塊冰柱環繞的平台，冰柱擋住了風，因此圍出一間溫室；雖然這麼說，室內溫度也在冰點以下。出於本能，我開始檢查背包裡的東西：半壺約五百毫升的水、一包鹽糖、一把堅果、一台隨身相機，該死！竟然沒有頭燈，而所有衣物已被我套在身上。我估算自己可以在這裡待多久。

海拔五千一百公尺，氧氣濃度大約只剩海平面的一半，這種高度已進入極高海拔區，人體帶氧量急速下降。一旦血液缺氧，會造成運動能力降低、頭暈、呼吸困難，以及雪地攀登者聞之色變的凍傷，還有幻覺——在平地想方設法，甚至頂著一些道德壓力試圖召喚出的那種迷幻感覺，在高山卻是涉險的副作用。

首先喪失的是時間感（不曉得過了多久），接著扭曲的是空間感（冰柱間開了一個破口）。腳下的雪層愈陷愈深，一股寒氣從我的趾尖滲入；冰冷的空氣不斷找縫隙鑽入夾克的洞，像試圖進來取暖的蛇。我隔著一層薄薄的皮膚，聽見自己吃力的呼吸聲，此時才驚覺，這座雪丘根本是一間住滿奇幻生物的冰宮。

長長的獠牙、蜂窩似的組織、一節一節的骨骼、凹陷的嘴巴，有好多怪獸聚集在冰丘上，像史前時代的生靈，防衛著想要入侵這座山的人。牠們環伺在高處，不懷好意地觀察著我，當我更虛弱的時候，牠們開始爬下來，在冰柱周圍盤查、探看，發出令人害怕的跫音。我幾乎就要舉起登山杖擊退牠們了，一個熟悉的聲音把那些怪獸還原成硬冰。

「我們回來了！」是元植，他和阿果一前一後俐落地滑下冰坡，把我接回那條拉繩上。我問他們過了多久，他們說，大概一個鐘頭。

剛剛那場雪崩摧毀了來時的路跡，回程的路況更加撲朔迷離，更壞的消息是，一個午後氣旋颱風似地開始橫掃這片大地，夾帶著巨量的雪塵與冰，喀喇崑崙變天了！雪原的能見度縮減為一個車身的距離，他倆在前方拚命踩雪開路，白茫茫的荒原中，身上的顏色成了唯一的浮影。

厚厚的雲層已經降到地平線的位置，世界暗了下來。我們彷彿末日降臨前地球表面最後三個身影，在文明的盡頭找一束火光。我回望K2，幽暗恐怖的氣息正覆蓋著它，如此巨大的一座山，身體好像被抽乾了，只剩一抹蒼茫的輪廓。

我踩著前方的雪印在冰面上狂奔，像暴風雪 中的逃難者，離家以來第一次問自己：我在這裡做什麼？我怎麼會在這裡？（下）

（陳德政《神在的地方：一個與雪同行的夏天》近日將由新經典文化出版）