寒冷的冬季，特別是颳大風下大雪的日子裡，無法出門鍛鍊，便在家裡聽聽歌、跳跳舞、抻抻筋骨。

2021年以來，今天是最冷的一個晚上。屋外，風呼嘯，雪狂舞。屋內，音樂悠揚，曲調舒緩。我正仰頭彎身、扭腰伸臂做熱身時，一首極其傷感的〈紅塵情歌〉飄來：「轟轟烈烈地曾經相愛過，卿卿我我變成了傳說……」剎那間，我忽然憂從中來，似乎萬千悲哀隨著歌聲慢慢浸透全身，感到人生如夢，生死無序，感情無常。想起相識於少年時代的朋友，結婚幾十年的夫妻，說散就散了。一念及此，我整個人如同洩了氣的皮球，再也提不起勁兒蹦跳了。

側臉看看先生，他仍然一會兒舉著啞鈴、一會兒伸胳膊踢腿，一副悠然自得投入的神態。我問他：「你有沒有在某個時候，因為一首歌或者一句話，突然間就傷感起來。很多感慨，很多無奈。總之就是莫名其妙地情緒消沉。」先生一聽，哈哈大笑說：「還真沒有。理工男，感情簡單。沒有那麼複雜。」我說：「我有，比如現在。」他說：「我知道。你是文青女，感情比較豐富。」

今晚，我再也無心無力跳舞鍛鍊，只一首接一首地聽歌，看窗外的雪，白了車道、屋前小徑、台階，街對面鄰居家的屋頂也浮上一層朦朧的白色。天地灰濛，一盞路燈孤獨地站在街角，昏黃的光圈下漂浮著細碎的雪花，如蚊蟲般亂舞。

到了晚間，照例是睡前禱告。我為家人、為疫情 、也為自己禱告。先生禱告時，特意為我禱告，求神賜給我平安喜樂。我知道他關心我，可是他卻並未十分了解我的意思。我不是沒有平安和喜樂，只是有那麼一瞬間，天空會飄來一片思緒的雲，帶著亂麻麻的情緒和感慨，絲絲縷縷中纏繞著縷縷絲絲，剪不斷理還亂。比如剛才。過一會兒便會雨過天晴，彩霞滿天。比如現在。先生笑了一笑說，有平安就好。我那視為知音的丈夫到底還是沒有讀懂我的心思啊！

男女之別在哪裡？或許就是在這裡。男人喜歡理性思考，就事論事。而女人呢，則更擅長於第六感，感情變化起伏可說是來無蹤去無影，傷感悲情和開懷大笑可以瞬間無縫轉移。俗話說，女人的臉說變就變，女人的心如秋天的雲，難以捉摸。

話說回來。也正因為男人的理性和粗糙，才使得女人的感情用事不會漫無邊際氾濫成災，而有了理性的約束和邊界，不會糾結成麻，淪為走不出去的自我捆綁和束縛。反過來，男人的粗糙融入女人的細膩，質地便有了圓潤的光澤，溫柔的氣味。男人和女人就像是全然不同的兩種食材，比如蔥和薑、花椒和大料，遙遙相望，互不懂得。如果把它們放在一口鍋裡，便會取長補短、遙相呼應、密切配合、相得益彰，你中有我、我中有你，彼此交融，燉出一鍋噴香的紅燒肉來。

不再糾結先生是否懂我，只要能互相珍惜守望便好。（寄自新澤西州 ）