在蒙特利爾島上，英裔人士大多住島西，法裔住島東。蘇玉琴尋找老人院時，卻選擇了從島西搬到島東。她有一個心願，想在這樣的環境中學法語。移民魁北克三十多年了，法語一直不好，這成了蘇玉琴的心病。

玫瑰公寓大多是說法語的人，蘇玉琴著實經歷了一段艱難時刻。語言不通，交朋友也不容易。每周兩次大家一起唱歌，唱的都是法語歌，像《玫瑰人生》，《我是愛琳》。老人們唱著那時代的老歌，容光煥發。只有蘇玉琴不會唱，只能坐著。她也不知道是不是應該動一動嘴唇，象徵一下，如果一直閉著嘴，別人會不會認為自己老年癡呆。有一天中間休息的時候，她對大家說，我們能不能唱一首英文歌？比如《當我年輕的時候》。大家都望著她，不出聲，艾米麗還翻一翻白眼。蘇玉琴有點尷尬，就自我解嘲地笑笑，用兩個手指比劃著，說只唱一小節。但是沒有人附和。音樂再次響起來，這次是《香榭麗舍》。

蘇玉琴感到了孤獨。她從來沒這樣孤獨過。她當然明白在東區這個公寓中，有些老人不會說英語，但更多的人，其實是雙語。語言是一道溝壑。文化更是。如果人們不能用語言交流，那怎麼可能互相瞭解？孤獨中的蘇玉琴常常在公寓對面的小公園坐坐，她坐在長椅上，形單影隻，內心抑鬱。直到認識了彼特。

彼特是一個小提琴手，他常常在小公園拉琴。公園不大，只有一條小徑，蘇玉琴坐在這邊，彼特站在那邊。彼特穿蘇格蘭紅綠格子襯衫，戴蘇格蘭禮帽，禮帽下面是一圈花白頭髮。彼特拉的曲子，蘇玉琴都熟悉，他也拉舞曲，當他拉《最後的華爾茲》時，蘇玉琴就忍不住挪動腳步。她坐在長椅上，上身不動，腳卻緊跟著曲子動，與彼特的節奏配合默契。

我喜歡你拉的曲子。有一天蘇玉琴對彼特說。

我也喜歡你跳舞。彼特說，調皮地眨眨眼睛。彼特的眼睛是藍色的，很亮。

蘇玉琴的英語詞彙不多，彼特有濃重的蘇格蘭口音，但他們相互猜測對方的意思，相談甚歡。那一天是蘇玉琴到老人公寓最快樂的一天。快樂的時光總是很短暫。老人公寓開會了，管理員宣佈，因為疫情，老人院要封門。為確保安全，老人們不能出門。家屬可以來探望，但不能進門，只能留在門外。

七樓的勒內夫人發燒了。人們懷疑她得了新冠肺炎。老人院規定任何人都不能走出自己的房間。全院隔離兩周，飯菜送到房間裡。

蘇玉琴不能到小公園，感到從未有過的鬱悶。她只能站在陽臺上向下看。下面的小公園像一個微雕。四月的樹枝還沒有發芽，一片蕭索。她的眼睛搜尋著，她看到彼特。

然而彼特能看見她嗎？她真想讓彼特看見她。但她知道，她站在八樓上，只是一個小黑點。彼特是看不見她的。

夜裡警報響了，蘇玉琴立刻爬起身，穿好衣服，走到門口，卻不知道自己應不應該出門。她打開門，伸出頭，看見每個房門前都探出一個花白的腦袋。大家都猶豫著，不知是隔離在房間，還是出門躲避可能的火災。新冠病毒和火災警報，讓這些老人不知所措了。

這可真是難熬的日子。好在勒內夫人不是新冠病毒。兩周後警報解除，老人院恢復了有限制的正常。如果有家屬探望，可以下樓。雖然不能交談，但可以隔著窗子相互望望，老人們也有了放風時間，兩天一次，在院子裡散步半小時，保持兩米距離。

有一天管理員叫蘇玉琴下樓，說有人探望。蘇玉琴來到樓下，沒想到玻璃窗外竟然是彼特。彼特還是那樣的打扮，格子襯衫，藍色工裝褲，手裡拎著小提琴盒子。見到對方，他們都格外開心。隔著窗子，蘇玉琴不知道說什麼，只是笑，反正說話也聽不見，他們就把手按在玻璃窗上，做一個手心相對的姿勢。彼特突然想起了什麼，他從琴盒中拿出小提琴，在風中拉起來，然後用眼神示意蘇玉琴跳舞。

蘇玉琴呆一呆，跳舞？自從丈夫去世後，她已經好幾年沒跳舞了。

彼特開始跳舞，他一邊拉琴，一邊跳舞，還唱起歌來。

蘇玉琴挪動腳步，跟著彼特的腳步跳起舞。她揚起胳膊，扭起腰，這次是真正的跳舞。蘇玉琴的身影映在玻璃窗上，與彼特保持著相同的節奏。他們的身影重合，疊加，忽隱忽現，形成奇妙的組合。蘇玉琴突然看到玻璃窗裡有了另外一個人，一段距離之外，又有了另一個人。她們是勒內夫人和艾米麗。她們都和著她的腳步一起跳舞，和著她的聲音一起唱歌。蘇玉琴的眼中突然濕潤了。她聽到那歌聲，女聲小合唱，《友誼地久天長》。

（陸蔚青，加拿大華文作家，現居蒙特利爾，曾獲首屆全球華文散文大賽三等獎，第二屆全球華文散文大賽二等獎等諸多獎項。作品被收入海內外多種文集，出版有小說集，散文集及詩集多種。）