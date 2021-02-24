黛安∕圖

一天，中醫診所走進了一個中年男子，中等身材，頭頂無毛，微挺著肚子，臉上掛著金絲邊眼鏡，顯得斯文，一副灣區高科技工程師的模樣。那天，向雲恰巧是他的推拿師，她像往常一樣一邊幫他推拿一邊和他搭腔閒聊。這男人說他叫理查，是一家知名大公司的工程師，已經離異多年，離婚時淨身出戶，膝下無子，目前臨時和人合租一間房子。向雲對這人並沒有厭惡感，如果能談朋友最後修成正果，那再好也不過了。想到這裡她不禁心中一熱，從此就對他十分上心。這麼過了幾個月，她和理查也就能互相談上知心話。不久，他們談起了戀愛，後來更常常到向雲的住處約會。可是，向雲發現理查都不在她那裡過夜，哪怕有時很晚了他還是要趕回去，而周末則藉口加班很少露面。向雲心生懷疑，但卻不願意捅破事實的真相，就選擇相信理查的甜言蜜語，說是再過一年，等他經濟上喘口氣就娶她。

又過了不久，向雲發現她懷孕了，她高興地把這個好消息告訴了理查。但是理查灰著臉說他還沒有準備好，而且他離婚的手續還沒有走完程序。兩人說了半天，沒有交集。理查走後，她妊娠反應極大，心裡開始糾結到底肚子裡的孩子要不要留。一天，向雲趁理查不注意的時候，記下了他駕照上的地址，她決定按這個地址去探個虛實。

那個周末的早上，向雲鼓足勇氣開車來到了理查駕照上的地址，發現理查的車就停在一棟屋子的前面。向雲帶著疑問去按門鈴，開門的是一個十幾歲的男孩。向雲問道：「請問理查住在這裡嗎？」後頭一個四十幾歲的女人聞聲探出頭來問：「你找我老公？」向雲遲疑了一下點頭說：「嗯！」那女人朝屋裡大喊了一聲：「老公，有個人找你。」從裡面傳來理查的聲音：「誰啊？」「不認識，你自己來看看吧。」理查這時出現在門口，驚呆了似地看著向雲，腦中做了五秒鐘超速運算，然後臉不紅氣不喘地對向雲說：「你是誰？有什麼事嗎？」向雲來之前已經做了最壞的打算，但是聽了理查的話後她崩潰了。她一面大哭一面指著理查的鼻子大喊：「你怎麼可以裝作不認識我，我肚子裡還懷著你的孩子呢！」

屋裡的女人聽到了這句話，出來把向雲請了進去。那女人開口自我介紹：「我叫玲玲，是理查的太太。」她又指指身後在看電視的男孩說：「這是大衛，我們的小兒子，我們還有一個大兒子艾伯特在佛州念大學。」向雲盯著玲玲上下打量了一番，她長得秀麗文靜，穿著打扮不俗，言行有禮有節，讓向雲自嘆不如。玲玲說她在蘋果公司擔任工程師，丈夫理查兩年前被公司解雇，至今還失業，所以在家的時候比較多，照看小兒子就成為了他的工作。玲玲平靜地介紹完自己就問向雲：「聽你說你懷著理查的孩子，請告訴我這是怎麼一回事？」

此時，向雲已經心慌意亂，心想如果玲玲說的都是實情，自己之前日思夜想的美麗願景，就只是一個吹彈即破的幻影！轉念間，向雲還是寧願選擇相信理查，相信他真的正在和玲玲辦離婚，因為若沒有理查，她和腹中的胎兒到底該怎麼辦呢？於是，向雲把憤怒的槍口指向玲玲，她情緒完全失控，放聲大哭並歇斯底里地大叫。她不怪罪理查，反而憎恨玲玲關了自己幸福的門。理查的小兒子見狀，馬上打電話報了警。員警趕到後便把向雲帶走了。當員警知道向雲懷了理查的孩子，就勸她去法院解決他們之間的糾紛，警告她別再去理查的家鬧了。

向雲從警察局裡回到了家，收到了一封移民局 來的信，原來她政治庇護 申請被移民局拒絕了。她找了律師諮詢，知道她可以上訴，但通過上訴成功的例子微乎其微，這時向雲才意識到，她的路已走到了盡頭。此刻已經是下午六點多，一天沒吃沒喝的向雲一頭倒在床上昏睡了過去。不知過了多久，她被人搖醒，張開眼睛一看是理查。他見她醒來就一把抱住她，兩人痛哭流涕。理查說他非常愛她，可是他那位母夜叉老婆不准他來見她。說他如果再來看她就要和他離婚。更令人咋舌是，他說他自己沒有工作，要是離了婚，他就會沒有經濟來源。接著，他勸向雲當務之急是明天一早就去醫院把孩子拿掉。他表面裝得心存愧疚，直說是他對不住她。其實，理查從頭到尾就是在玩弄她，他既從未打算要和玲玲離婚，經濟上還要靠她養家，也壓根兒沒想要和向雲長期在一塊的意思，又哪會在乎向雲肚子裡的孩子，但向雲到這時還沒有醒悟過來。

接下來，玲玲申請了禁制令，不許向雲再去騷擾他們一家人。於此同時，理查卻銷聲匿跡了。向雲覺得自己才是受害者，為此她感到不平，情緒波動很大，彷彿走到了她人生的低谷。不久，向雲的移民上訴被移民局拒絕了，並通知她在三十天內必須立刻出境，而且在離境之前，她是不能再轉換任何其他合法身分以求延長居留。她辛苦打工掙的錢都去給了移民仲介了，自己窮得只剩下肚子裡這個孩子。數天之後，理查給向雲發了最後一條短訊：「你如果去醫院墮了胎，我們可以再聯繫，不然我們就不能再來往了。」讀到這裡，向雲眼前一陣黑，不僅賠了自己又折了綠卡夢，她每天只是哭，哭自己命運多舛。

向雲只是千千萬萬假庇護真申請的案例之一。在加州的中餐館、華人超市、足浴所或是推拿院中，就有這麼一群華裔政治庇護的申請人，他們背後的故事大都令人鼻酸。他們跟一般通過職業或因著親屬而成為美國公民的華人同胞一樣，有著同樣的美國夢，但是利用假政治庇護所陷入的困境，卻完全是自己造成的，最後也只能把這杯自己釀的苦酒喝下去了。

在美國社會，無論是人與人、公司與公司、人與公司、人或公司與政府之間，都基於一份信任。然而，當有心人背叛了這份信任，把美國政府當傻子一騙再騙，不難發現，美國政府一夕間變聰明了，移民案件的審理突然變得嚴苛了，導致大部分的假庇護申請相繼被移民官識破。而等待著申請人的就是驅除出境和永不得再入境的命運。2016年川普上任以來，美國政府的政策是美國優先 ，在這個指導原則之下，就必須壓制政治庇護移民的申請，以減少接受尋求政治庇護的難民，而把納稅人的錢儘量花在本國人民和事務上。根據美國司法部公布的資料，申請政治庇護的批准率從2016年的33%降低到2018年的21%，顯而易見的是，假政治庇護這條靠撞運氣取得綠卡的路將會越走越窄。

身為華人，我同情每一個申請人想留在美國生活的心願，因為每個人都有追求美好生活的權利，但身為司法體系一員，我厭惡有心人造假的行為，因為他們不僅讓美國政府對政治庇護申請的審核更嚴謹，而且讓真正需要庇護移民的人們成功的可能性變小了。眼見一個立意良善的政策被濫用，不禁令人感到惋惜。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）