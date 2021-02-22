空中有微音——從讀《風聞》談起

● 1

看書當中，偶有驚嘆不已的時候。

對我而言，一本書究竟是多好，全看有沒有「觸電感」。所謂觸電，自然純是情緒反應，即是眼睛發亮，腦袋所有燈泡打開，靈感如火山爆發，豁然有了許多亮閃閃滿空飛舞的新點子，這是觸電的充電效應。彷彿才氣像血液，是可以輸送轉移的。

兩年前看英國 作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）的回憶錄《丟魂了》（Giving Up the Ghost）是那樣，現在看查蒂．史密斯（Zadie Smith）最新散文集《風聞》（Intimations）也是。

史密斯才氣過人，二十四歲以長篇小說 《白牙》獲2000年橘子文學獎一舉成名，之後以穩定的腳步持續創作（但不多產），從長篇小說到短篇小說到個人散文和議論，從出身低微黑白混血的倫敦小市民到劍橋畢業生，到躋身紐約大學的長俸教授和國際知識分子，跨越種族階級性別和國界，她有多重身分好幾條聲帶，是當代英國的重要作家。必須承認，我偏愛她的散文。

● 2

史密斯的散文向來風格獨特，從《改變心意》和《感覺自由》兩本文集便清楚可見。她的文字融合了觸膝談心的親密、市街語言的靈動跳脫，加上不怕挑戰權威成見和經常的自省更新，歡暢淋漓而又犀利切中，最好的形容是：精采痛快。《風聞》也不例外，特別在這書的即時性和緊迫性。

一反前兩本散文匯集舊作而成，《風聞》是本緊扣現實的即時創作，可說是在時代洪爐中烘烤出來的「新世界現形記」。這「時代洪爐」無他，是新冠肺炎全球大瘟疫兼多種天災人禍並行的人間不幸，她稱這前所未有的大恐怖「全球卑屈」（the global humbling）。在這一切驟然顛倒失序的世界裡她迷失了，到需要閱讀希臘哲人尋求指點的地步。這本書便是她由生活出發的一些見聞記錄，是私我的記事省思，不是公眾演說的宏大議論。如她在序裡說的：「將來會有許多有關2020年的書：歷史性、分析性、政治性和全面性的。這本都不是。」

全書由「六篇」（第五篇其實包括七篇）關係新冠肺炎世界的即興短文構成，基本上寫一件事：如何在一個翻船的世界裡不滅頂不瘋狂不失去人性而從中學習。從隔街道鐵欄望見公園裡的鬱金香恨不能是牡丹開始，到修指甲店裡給她按摩的中國老闆，到中央公園背了「我是個痛恨自己的亞洲人，我們談談吧！」招牌的年輕亞洲人，到街上擦身而過的遛狗老婦，到倫敦巴士站遇見的老鄰居等，任何些微星火都足以點燃空氣，觸發思索。比如在第三篇〈做點什麼〉裡，她認清了寫作就像烤蛋糕，不過是另一種「做點什麼」，打發時間而已。大家這樣奮力「有所為」最後讓她安了心：「我發現我不是地球上唯一不知道生命所為何來的人。這一大堆時間若不填補怎麼打發？」

所有這些零散片段彷彿各自獨立不相關連，其實每件都是一條線索，展示個人和社會現狀，點亮背後的深廣複雜。若不斷挖掘擴張，每篇都可以發展成《紐約客》式的長篇專題特寫，甚至單獨成書。

最有力的是〈附記：輕蔑有如一種病毒〉，給了我們一個審視種族歧視 的新觀點。提出也許歧視背後真正的心理，不是仇恨而是輕蔑。輕蔑不像仇恨那麼激烈搶眼，可是若把兩種心態當作病毒看待，輕蔑病毒比仇恨更不知不覺，更容易滲透傳播，傷害也就更大。她先描述特屬於英國型的輕蔑：階級輕蔑、技術官僚輕蔑和哲學家國王輕蔑，在這類輕蔑面前：

「你根本得不到像其他人的考量，你是個不足一個人的東西，是個不完全公民。好比……五分之三（註）。你是種統計。……毫無分量。」

從英式輕蔑進而談到美式輕蔑，由黑人喬治遭白人警察鎖喉殺害暴露的美國黑人歧視，指出在歧視者眼中：「黑人沒有資本，連勞力都不屬於自己；對他們白人可以為所欲為；不管受到什麼待遇都無處可投訴。」這緊鎖的三條鏈讓美國型病毒格外歹毒致命，因而自認心無歧視的白人張口卻冒出白種至上的話語，這種例子比比皆是。

這裡史密斯分析描述輕蔑的醜惡廣泛，以為經由暴露它的真相讓大眾了解這病毒流傳之廣毒害之深，就可能因此獲得群體免疫解決問題。然而最後黯然覺悟：「現在我不這樣想了。」

● 3

英國另有一個絕頂才氣的同姓作家，艾莉．史密斯（Ali Smith），也是在「時代洪爐裡烤燒餅」，追隨英國脫歐運動、移民政策等許多議題，不過她捧出來的是小型長篇小說，而且比查蒂更早，從2016年開始一系列騎著現實烈馬載馳載奔記錄演繹的四部曲，每年一部，《秋季》、《冬季》、《春季》一一準時出爐，完結篇《夏季》才剛出版，速度和品質一樣驚人，英美評家一致讚美——這是旁話但不能不順便一提。

回到查蒂．史密斯，最後一篇〈風聞〉丟開夾敘夾議，改以如詩如歌的吟唱歡敘她生命中重要的人，從父母親朋、作家歌手到丈夫子女，長不過幾段短則一兩句，像齊白石的花鳥水果，隨手一揮而神韻飛動。

最後一則〈巧合〉回到自身，以她出生時間地點「不過是一則歷史上的幸運」開始，到「我身體和道德上的懦弱從沒真正受到考驗過，直到現在」結束。

從頭到尾，不管是往內看自己還是往外看世界，她都兩眼大睜看得清清楚楚。我們隨她一路停聽看，順便感染一點她的敏銳洞察。數不清多少地方，我衷心點頭贊同。

● 4

「風聞」這字原文intimation，史密斯用了幾次。起初我不太確定字義，查字典是暗示、風聞，還是覺得似懂非懂，似乎指的是隱約的訊息、恍惚有所知。

我不免想，設使我們像世界各地原住民那樣懷抱謙遜，對宇宙充滿敬畏感激，知道天地萬物一直不停以各種方式向我們傳送訊息，而願意停駐聆聽，或許能取得一點對現在未來的指示。這大概便是一種風聞。

就像你從這篇短文聽到有關《風聞》這本小書的點滴，也不過是一種風聞。

註：美國制憲之初，黑人不算一個人，只算五分之三，後遭廢除。

（寄自新澤西州）