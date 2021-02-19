在重開的酒吧裡爭論生命的問題

末了我們也印證不了什麼

名聲太輕沒用

財富積累太薄沒用

妖嬈伸張的玫瑰沒用

含羞答答的處女沒用

中年以後的生髮水沒用

畫過的名畫和扔棄的塑膠袋一樣沒用

不懂一臉道德背後放刀的教育 工作者沒用

麻辣到鍋底的舌尖沒用

拐錯彎的街燈沒用

好勇鬥狠直衝直監控攝像機的酒保沒用

好吧，承認我們都沒用

生時哭鬧

帶來貪圖成長的死

死時緘默

帶走連乾縮都不再繼續的皮囊

我們最終離去都會留下骨骼

不燒毀的話做成標本有益社群 增廣見聞

或者連同蜘蛛蝙蝠一起嚇人

在我們也慶祝的萬聖節

重新為別人講述一些黃色笑話

重新操政治人物他媽

重新為自己打一場鼻青眼腫的架

譏笑閃閃縮縮在我們背後的鬼

買不到口罩比我們還倒楣

他們加倍義憤填膺，流一地血或

醉倒在座，或揚聲再點了一瓶

又摔碎一瓶，或寫草書般歪歪斜斜

吐著出去，或滿臉羞愧說

對不起我辜負了你