1.

憂鬱的貓飛躍屋頂

像一道浪頭

在衝撞你前緊急煞車

化為溫柔的

泡沫

2.

一隻隻湛藍的貓

摔碎自己

重組

海的基因

「天空應該要很快樂才對。」

3.

有隻貓從來不

喵喵叫

靜靜看水缸裡的影子

如父母再造

4.

滿月是一隻

收手的白貓

牠將最後一顆

偷來的星星送我，於是

俗雨說：「人都應該有夢。」

5.

橘色虎斑貓蜷縮成

夕陽無限好

牽牛花一杯一杯

敬黃昏

晃著身子在風中呢喃：

「我沒醉……」

6.

三月的黃花風鈴木

從你的骨灰裡炸開

四月，悲傷和陽光混色

歲月是一隻玳瑁貓

撈著淚水裡的金魚

7.

哈氣的貓

將自己隱匿在

一場霧裡

無形的掌靠在唇邊

復又搓熱

今天的冷言冷語