年夜飯是歲月釀的酒，想著想著就醉了。

記憶裡的黑龍江，在天寒地凍的時節，呵氣成霜。除夕前夕，家家灶台邊卻熱氣騰騰。小雞燉蘑菇的濃香從那時起頑固地駐紮在呼吸深處、唇齒之間。雞是自家小院養的土雞，蘑菇是山裡採回來曬乾的榛蘑。這道油汪汪的菜配上香噴噴的白米飯，極大滋潤了我的幼小心靈。其餘幾道家常菜，紅燒鯽魚、酸菜白肉燉粉條，放在平時都能獨當一面，此刻已經勾不起我伸筷子的慾望了。

從自家飯桌上吃飽了，我趕緊換上新衣服，跑去鄰居家蹭飯。和我家少而精的菜式不同，他家只有三口人，卻總能盤盤碗碗擺上一大桌。除了豬皮凍、炸蝦片、花生米，最饞人的是酥白肉，肥肉裹上澱粉放在豬油裡炸，再裹上拔絲的糖漿，又酥又香，吃幾口可解饞一年呢！

吃完了年夜飯，小孩子們點起燈籠呼朋引伴在外面玩，大人們開始和麵剁餡包餃子。午夜十二點，白胖的餃子吃下去，鞭炮聲聲響起，新的一年便開始了。

難忘1984年的除夕夜，鄰居家買了一台小小的黑白電視，幾家人聚在一起看春晚。當一身西裝表情靦腆的張明敏開口唱〈我的中國 心〉，爸爸和叔叔們抓牌的手都停了下來。轉過年的三月，冰雪還未融化，少年的我隨父母南遷渤海之濱。

此後餐桌上日漸豐盛，大年夜能吃到的美味佳餚平時都可以吃到，也就不再心心念念盼著這一天。但我家還保留著年三十包餃子的習慣，將初一到初五的餃子全都包好凍上，預示著連年有餘。膠東人家的過節美食如：熏鮁魚、炸丸子、紅棗大饅頭……都悉數在列。讓我眼饞的酥白肉也與時俱進，換成了炸蠣黃。牡蠣，也叫生蠔，俗稱海蠣子，是渤海灣的特產之一。海蠣肉裹上雞蛋麵粉下油鍋炸至表面金黃，外焦裡嫩、鮮鹹可口。像我這樣半路插隊的海邊人，短時間裡體會不到清蒸螃蟹的鮮美，反而過油的海鮮吃著更親切。

一年又一年，鑼鼓喧天喜氣洋洋裡，是日漸寡淡的年味兒，和我躁動不安渴望遠行看世界的心。終於有一天，我把自己折騰成了海外僑胞。

思鄉先從胃開始。從怕過年到愛過年，一字之差的轉換背後，充滿遠方遊子難以言說的酸甜苦辣，都濃縮在一首唐詩裡：「客舍并州已十霜，歸心日夜憶咸陽。無端更渡桑乾水，卻望并州是故鄉。」當我們在異鄉扎了根，耕耘出故鄉的濃蔭，年夜飯也似乎找到了名正言順的歸屬感，妥妥貼貼地融進了節日的歡慶。

在海外，往年除夕夜都是幾家要好的朋友相聚同樂，天南地北的美食擺滿一大桌。酒足飯飽之際，電視裡的中國春晚和身邊孩子們嘰嘰喳喳的英文混雜著響在耳邊，常常讓人有片刻的恍惚，不知今夕何夕。

今年疫情 肆虐，生活圈子突然之間限定在小小的家裡，精心準備的每一盤菜、每一碗湯、每一塊甜點、每一道家常美食，意義已經不是果腹，而是取暖。尤其年關將至，當隧道盡頭疫苗 的微弱亮光不足以托起飽滿的希望時，家家戶戶這份人間煙火是溫暖身心的良藥。我好像回到了小時候，如此渴望辭舊迎新的除夕夜。我相信，當年夜飯的酒杯端起，不久江河冰封將解，春天已然在望。（寄自加拿大）