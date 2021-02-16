一場突如其來的瘟疫席捲全世界，目前全球已有近九千萬人染病、近二百萬人死亡。疫情 最嚴重那些天，看到的和聽到的都是壞消息。從早到晚甚至半夜，耳邊不時響起救護車淒厲的鳴聲，令人心情無比沉重。

我等老年人抵抗力較弱，理應居家避疫 。不過長時間大門不出、二門不邁，原先的生活規律被打亂；吃了睡、醒了吃，加上沒完沒了地看電視劇，晨昏顛倒，無所事事。我不禁惶恐：如果疫情持續兩年，莫非要渾渾噩噩地度過七百三十個日子？

如何讓疫情下的生活過得有意義些？思來想去，還是做自己喜歡又力所能及的事情吧。對我來說，就是寫作。居家避疫這一年，我寫了不少文章，在《世界日報 》不同版面發表。《家園》版涉及居家生活的方方面面；《上下古今》版的涵蓋面更廣；比較起來，《世界副刊》經常刊登專業作家的文章，門檻較高。不過世界副刊每兩個月推出一個話題徵文，接近於語文老師布置作業，編輯先生還給出寫作提示，適合我這樣理工男出身的文學三腳貓應徵。我準備在疫情過後，把這期間在《世界日報》發表的二十多篇文章，歸攏成電子文集，集名就叫做「疫情中的所思所想」。

說起電子文集，疫情期間我還把來到美國的三十年間，在《世界日報》上發表的文章歸攏了一下，有近三百篇。我正把這些文章編輯成電子書，冠以「我的人生四季」之名，共十二集。這項工作是我在疫情中學習的新目標，雖然費時費力，卻避免了在家無聊。

為什麼要編電子書？兩千年前出現的紙質書，在人類歷史上為傳播文明起到作用。然而如今書籍已不限於紙質；互聯網應用不過二十多年，便催生了電子書，對傳播文明起到更大的作用。電子書漸與紙本書並駕齊驅，且有其獨特的優點。其一，電子書更靈活。我的電子書已收集近三百篇文章，還可以不斷增添新文章。其二，電子書不用紙張，不必砍樹，更加環保。其三，電子書傳播更快捷、影響更廣。我在疫情期間寫的文章，在紙質版《世界日報》及電子版《世界新聞網》同步發表。電子版瞬間就傳向全世界並被不斷轉發，閱讀次數很快就破萬。轉發者還呼籲「請再轉發，讓更多親朋好友分享」。知道自己在暮年的文字，還能被認可並產生正能量，這是我未曾有過的神奇體驗。

我們這輩人沒有經歷過兩次世界大戰，沒想到古稀之年，卻遭遇洶洶蔓延的大瘟疫。這場人類與病毒的戰爭，波及全球，堪比第三次世界大戰。在此非常時期，我們老年人要保護好自己，不給社會增加負擔。同時我等也不妨以筆和鍵盤，把自己在這場瘟疫中的經歷和感悟，用文字保存下來，從而不虛度這段難忘歲月。有朝一日離開人世，但是自己的人生痕跡卻久遠地留在虛擬世界的互聯網上，這不是很奇妙嗎？（寄自紐約）