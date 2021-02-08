何小芬∕圖

杭州郊區，一個叫做「留下」的小鄉村。傍晚時分，在一排簡陋的宿舍前，一群人圍在一起，地上擺放著一張小桌，桌上是一套精緻的小茶具，小小的茶杯約只有一寸大小。茶具的主人來自廣州，正在示範如何「飲茶」。他的旁邊坐著一位高鼻梁、淡褐色頭髮，戴著眼鏡的西方男士，即使坐著，他也比周圍的人們高出大半截。那位老外用他長長的手指小心地捏起那小小的茶杯，品了品茶，讚道：「很香，謝謝。」大家都跟著笑了起來。那位老外就是山人。我們就是在這裡相識的。

那是三十多年前的事了。我所在的行業在杭州舉辦了一個英文培訓班，從全國各地選調了三十幾人學習英文一年。山人就是我們的第一位口語「外教」。他的一位中國朋友幫他起的這個中文名字「山人」，真是起得妙，名如其人。除了跟他的英文名字（Sean）有些諧音之外，山人的個頭很高，至少有六英尺六，跟我們說話常常是居高臨下的感覺。但是山人之所以是山人，更是因為他樸實寬厚、單純善良，為人非常親切誠懇，讓人感到他像座鬱鬱蔥蔥的青山一樣，心胸寬廣，可以信賴。山人來自美國加州 小鎮，非常熱愛大自然，喜歡自由的生活。他來中國旅遊時得到了這個教書的機會。他熱愛中國文化，喜好中國綠茶，喜歡交中國朋友，在杭州這裡生活得自在愜意。他與學生們談笑無間，互相學習。

學習班結束後，山人也回到了加州。我於一年多之後也申請到了加州灣區一所研究院的獎學金。他聽到我要到加州，非常高興，積極安排和我見面。在我到達之後不久，山人就到我所在地與我會面，他還周到地帶我去舊金山市觀光遊覽，探訪早期華人在美國的歷史，並和他的朋友們一起駕船出海。感恩節時，山人帶我到他的朋友家享用我的第一次感恩節大餐；他還帶我去體驗了教堂裡給社區辦的感恩節午餐，讓我體驗美國文化。我第一次去美國酒吧也是山人帶我去的，那是我來美國的第一個耶誕節期間。在那個震耳欲聾擁擠不堪的酒吧裡，我竟然看到一對年輕夫婦帶著他們剛剛出生幾天的小嬰兒盡情歡樂。對比中國人坐月子的眾多規矩，讓我感到不可思議。

那段時間，我還隨山人去了加州的其他地方，比如聖塔克魯茲（Santa Cruz），那個十分美麗安靜的小鎮，住在他的朋友家。山人的朋友很多，都是些善良可愛的人。他有一個義大利裔的老朋友路易士，是個自由作家和思想家。我和我的同學們曾經去過路易士的一個電影界的友人家裡做客，過耶誕節。山人和路易士也曾在中國春節期間到我的住處，和我們中國留學生 們一起包餃子慶祝。初到異國，有山人這樣的朋友陪伴，我是何等幸運！

後來山人搬到較遠的鄉下，我的學業也漸漸緊張起來，我們見面的機會就少了。有一次放假期間，山人開著他那小小的兩人座迷你本田來接我去他的小木屋放鬆幾天。高大的山人鑽進迷你本田的樣子真是讓我忍俊不禁，他就那樣全程膝蓋頂著車前方，委屈著他的大長腿，讓我不忍，可我既不會開車也沒有車可開。我們沿著北加州美麗的海岸線一路北上，穿過紅木森林，一邊欣賞美景，一邊聽著我們都喜歡的歌：〈明天將是美好的〉（Tomorrow Will Be Wonderful）。幾個小時之後，到了他住的藏於樹木花草之間的小木屋。我們在那裡一邊品著中國茶，一邊回憶在杭州的同學、老師和軼聞趣事。記得山人給我看了一些中英文夾雜的信件，是中國的幾個女孩子寫來的，都是些甜言蜜語，想要山人幫忙以結婚為由來美國。山人聽著我給他翻譯的一些詞句，興奮地紅著臉，直說：「她說她愛我啊！」他臉上帶有幾分靦腆，單純得像個大孩子。

那幾天的開心愉快讓我終身難忘。卻也好景不再。

兩年後我決定去紐約。那時山人沒有機會來為我送行，我們相約再見面。誰知自那以後，我們竟再也沒有見過面。

三十多年過去了，我們各自經歷了人生的美麗及風風雨雨。山人意外地找到了失散多年的親人，讓他特別開心。而他的摯友路易士後來和新婚妻子一同去了別的國家的森林裡，過起了隱居生活，這讓他感到一些失落。山人後來真的和一位來自中國的女孩結了婚。我曾擔心這個女孩只是為了身分，但山人說沒關係，過著看。結果這個女孩果然在綠卡到手之後，立馬走人。他後來再次和一位剛到美國的中國人結婚，幾年之後也分手了。山人卻沒有因此而怨恨，他一直心懷善意，只願記住美好的部分，希望大家都好。他常常說的一句話就是：「That’s ok.」。

山人熱愛大自然，擅長動手修屋，打理房子和庭院，管理果園。他沒有什麼財富，也沒有什麼學歷，卻十分知書達禮，酷愛讀書，尤其是哲理方面，中國古代的思想和理論知之甚多，並實踐於他的生活之中。朋友們常稱讚他有學者風範。和他通電話，他總會告訴我他在看什麼好書，分享他的心得。他談經論道，高雅脫俗。對於生活，他沒有物質追求，只重於精神上的充裕和善待別人。山人曾說，他覺得我在紐約上班應該是過得不錯。但我告訴他，我十分羨慕他那陶淵明式的田園生活，嚮往自己哪一天也能如此。他聽了很高興，又像個大孩子一樣憨笑起來。和他談話，我完全沒有壓力，只有深層的交流。每次跟他通電話，都會讓我快樂一整天。

兩三年前我去灣區出差，想見見山人。山人說他已經沒有精力開幾個小時的車來見我了。我說有機會我想去他那裡住幾天，再次重溫那小木屋的時光，雖然他已經不在那裡住了。他聽了很開心。我們都期待著那一天的到來。

2018年節日時，我不聲不響地給山人寄去了一盒巧克力和一罐新鮮的西湖龍井。山人收到後立刻給我打來電話表達驚喜。他興奮地說：「哇，你給我的驚喜真是好經典（classy）！」幾天之後，我也驚喜地收到了山人寄給我的節日卡片，裡面有一張山人多年以前拍的照片：一個美麗的風景從一個大大的泡泡中伸展開來。我不禁深為感動。山人才真的是有品味（classy）。這張照片無聲地述說著我們三十幾年的友誼的美麗和珍貴。真正的好友不需要經常見面，只要心有靈犀，友誼便會天長地久。

2019年節日，我又給山人寄去他喜歡的巧克力。山人高興，我也高興。2020年初，當我們通電話時，山人說他最近感覺有點疲倦，我說是不是該去檢查甲狀腺之類。

不久，新冠病毒來襲。我在混亂和恐慌之中一直在想，過幾天給山人打個電話。心想，他那裡偏遠，應會很安全，我給他講紐約的恐怖情況，他聽了一定覺得驚奇。可是，疫情的衝擊使得過「幾天」變成了「幾個星期」，又變成了「幾個月」。直到六月，我終於撥了山人的電話，但他沒有接。過幾天再撥電話，他的號碼竟然被取消了。七月初，我給他電郵，也沒有回應。不祥之感籠罩在我心頭。但我沒有山人的其他聯繫方式，也不知其家人或朋友的電話。

最終，我鼓起勇氣上網查詢。我一直遲疑拖延不願上網查，是怕真查到什麼消息。當我看到山人的名字時，淚水立刻湧了上來。他的名字竟然出現在當地一個教堂的訃告上。我不敢相這是真的！我們說好了要再見面呢！山人不會不跟我道別就走了！我打電話給那個教堂查詢，他們基於隱私不告訴我相關人和連絡人的資訊，但跟我證實了地址是同一個地址。這時，我知道不會錯了。我開始查找山人地址上其他人的資訊，找到了另外兩個人名和電話號碼，撥打之後都是要留言。當我說我是山人的老朋友苦於找不到他時，對方終於接起了電話。那是一位年長的女性，可能是山人的房東。

這位婦人告訴我，山人在2020年2月生病住院，查出是普通肺炎（所幸不是新冠肺炎），後來轉往療養院。但山人還是喜歡自由，不想住在療養院，希望回家。於是他就回到家裡由他的姊妹照顧。期間山人曾多次說他「快要畢業了」。他就那樣安靜地在家裡休息養病，也那樣安靜地於三月八日在睡夢中「畢業」。享年七十八歲。

我的老友山人，我多麼後悔沒能再跟你多通幾次電話；我多麼抱歉沒能在你病中給你安慰；我多麼難過沒能參加你的「畢業典禮」。但我也十分慶幸最近幾年我們經常聯繫。我們兩個人的聯繫方式都多次改變，但我們的聯繫和友情卻一直沒有中斷。有你為友，我多麼幸運！你的一生雖樸實無華，卻帶給多少人歡樂慰藉，帶給我多少美好的時光。在這個偌大的美國，你是我最好的朋友。真朋友如你，我今生不會有幸再遇到了。

我親愛的老友山人，你大概沒想到我會這樣思念你吧，不然你會等等我的。當我們再次見面時，讓我們再次開著你那綠色的本田迷你車，再一起唱〈明天將是美好的〉。（寄自紐約）