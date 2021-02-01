好友清志十幾年前腦膜炎過世，有人說是鴿子糞傳染。剛開始養鴿子時，我很為這事憂心，餵牠不到一周，便起了斷捨離的心。可是鴿子怎麼趕都不走，斷牠的糧牠還一臉無辜的表情，天天來陽台守著，一看到人影立刻急急奔跑過來，跑步的姿勢讓我想起從前家裡養的雞。有人說鴿子很固執。領教過了。牠的固執讓人最後不只投降還深受良心譴責。看看牠那無辜信任的眼神，哪裡忍得下心？只有曉以大義了。聰明又有靈性的鴿子應該會收斂一些吧，我天真地想。鴿子鴿子，這裡是餐廳，不能同時當廁所啊。只要牠出現，一定要重複幾遍吃飯和排洩要分區的道理。

想也知道，鴿子即便聽懂了也假裝不懂。吃飯睡覺都在你家了，為什麼上廁所就不行呢？何況，陽台上的水龍頭啊水管啊要幹什麼的？

終究狠不下心斷糧，只好勤快些清洗消毒。養貓得剷屎，養鴿子也少不了清糞，這道理很簡單吧？有一天我看著鴿子啄食，看著那些撒得到處都是的鴿食，突然就想通了。寵物店買來的多穀類鳥食混合糙米是鴿子的糧，牠心情好食慾佳時會啄準食物，有時卻是來玩食物，撒得四處都是，邊吃邊玩，常常我忍不住要嘮叨。牠吃飯喜歡有人陪，類似小孩睡前聽故事，大概有安定鴿心的作用。有人在，多吃一杯蓋；沒人看著，牠隨意吃吃快閃，肥了麻雀和斑鳩。不趕時間出門的時候，乾脆拿本書，或者喝到一半的茶端去陪吃飯。看來很閒啊，過得像退休 生活。那畫面一出現，連我都忍不住要調侃自己了。

鴿子性情善良，「鳥」緣挺好，「鳥」際關係不錯，總有麻雀和斑鳩在牠身邊陪著。不同的鳥類之間肯定會互通有無，見過三隻小彎嘴畫眉和三隻白頭翁結伴在我家後面的灌木叢中嬉戲，麻雀和綠繡眼常常同棲一枝，或結伴共飲一盆水，一隻麻雀跟一隻斑鳩在櫻花樹下啄食相安無事。

前些時候突然好奇，養了快三年的鴿子到底是雌是雄？問鄰居也查了資料，日日見面的大爺竟然難辨雌雄。去年在四樓圍牆撿過一顆鳥蛋，大如鵪鶉卵，已破，很像鴿子交代性別的物證。不過，既然叫了大爺，也就沒有必要為這事傷神了。

鴿子初來時六歲，還在壯年，換成母親，早燉了吃下肚。以前在油棕園時她煮過幾次鴿子粥，為了給學齡前的小弟進補。到底她哪來的神技捉得到鴿子，我沒問過。現在她的牌位所在正好看得到鴿子吃喝，看了三年，肯定覺得，這鴿子養得如此肥壯，不殺，光浪費糧食豈不是太可惜了；為了一隻鴿子四樓上上下下瞎折騰，操心又費力，要是她活著，肯定有意見。

鴿大爺可是連名字都取了，牠是寵物，不是食物。寵物是用來寵的，主人呢，其實是叫體面的。

有一回餵鴿時心情有點兒低落。大爺偏著頭看我，左偏右偏偏了好幾次，牠很常這樣打量人，鬼靈精樣。然後，牠張開翅膀轉圈，跳起舞來了。或許是第一次表演，舞技非常生疏笨拙，轉了兩三圈便續航無力，張著翅膀傻呼呼地盯著我，好像有點喘。我應該忍住大笑，給牠鼓掌。

鴿子啊，鴿子。看來物老還真可能成精，如何殺得？

九歲的鴿子，十四歲的貓，兩個加起來超過百歲的男女主人。這房子的老住戶都活到差不多可寫回憶錄的年歲了。沒有華麗壯闊的大敘述可寫，倒是有一些平凡至極的人間情味可錄，想來不壞。（下）