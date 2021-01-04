徑幽林深的白楊林。（大邱．攝影）

久聞加州 395號公路是一條著名的賞秋大道，沿途金光燦爛美不勝收，心動已久。還來不及行動，不料，今秋在疫情 和選情的雙重壓力之下，既不敢搭飛機亦不敢在外留宿，只能望圖興嘆。

395號公路上的燦爛金光多來自白楊（Aspen），從照片看來它和白樺一樣有著灰白樹幹，上面有著黑色節眼。因著白樹幹和黑眼睛，白樺成為思念和愛情的象徵，經常出現在文學作品中，也常出現在許多人家的庭院內。

不確定自己到底見過白楊沒有，但從「白楊多悲風，蕭蕭愁殺人」、「悲風四邊來，腸斷白楊聲」、「門客空將感恩淚，白楊風裡一沾巾」這些詩詞中得來的印象，白楊多與喪葬、哀悼、傷逝及懷古有關，沒有羅曼蒂克的想像空間，只有嚴肅傷感的生死大問。因此對白楊的形象更加好奇，亟欲一探究竟。

聽說南太浩湖和希望谷一帶有許多白楊樹，離我們家單趟車程三個多小時，當天來回勉強可行，十月中旬遂先驅車前往位於南太浩湖以南一哩處的落葉湖（Fallen Leaf Lake）。

離開高速公路就只有一條很窄的單行道可沿湖南下，首先穿過一個露營區，放眼望去皆是高大的青松，而非想像中的一片金黃。原來白楊多混生於松林之中，但它沒有松樹高大，只能於松樹隙縫間窺見它的黃色身影。下車深入林中，方才得見它的廬山真面目——白幹細直但枝繁葉茂，雖是落葉喬木卻叢生如灌木，密密麻麻的璀璨黃葉，一如熊熊烈焰在松樹林中東一處西一處地燃燒著。這景象讓我想起了《出埃及記》中摩西所見荊棘被火燒著卻沒有燒毀的異象。

駛出營區，一片青山綠水驀然出現在右側，正是隱身於松林和民宅之後的落葉湖。它是個由冰川運動造成的高山湖泊，呈南北走向的橢圓形，長不及三哩，寬不足一哩，可謂小巧玲瓏。湖水清澈湛藍，對岸石山倒影湖中，對稱工整，線條分明，成就一幅工筆山水畫。南端層層青松環繞山前，三兩木屋隱約可見，幾棵白楊金黃耀眼，這青山綠水人家絲毫不受疫情驚擾，逕自與世無爭，歲月靜好。

湖的盡頭多為民宅，有一條碎石步道 可通往一個小瀑布，徑幽林深，大片白楊林剛剛開始變色，黃綠參差，透著清新，看起來和尋常黃葉林並無二致。倒是附近小教堂前的成排白楊頗具特色，高瘦挺拔如紅木，白色軀幹上有些許黑色節眼，雖不及白樺的黑眼睛迷人，樹皮也不能層層剝落，但樹形優美，清秀出塵。枝椏上揚，近似心形的葉片簇生頂端，連綿成一片鮮嫩鵝黃，風過林梢，葉片翻飛，閃亮如金幣，亦發出金幣落袋的清脆歡聲，大大撫慰了現下慌亂的人心，將所有塵囂煩惱摒之於外。

十月底我們再前往希望谷，滿心期待著漫山遍野的金黃白楊。轉上88號公路，很快找到了網上流傳甚廣的那棟破舊的紅溪木屋（Red Creek Cabin）。同樣的藍天青松，同樣的紅溪木屋，唯獨缺了金黃白楊，不禁心下悵然。不過山上植被和眼前雜草皆深淺有致，仍然是美景如畫。

續往前行，兩旁多是白楊林，儘管十之八九皆已葉落枝空，無數細枝仍然堅持著昂揚向上的姿態，不曾斷枝下垂示弱，耐旱耐寒的本質表露無遺。途遇一當地人，才知並非我們來得不是時候，怪只怪兩天前的一場罕見強風，一舉吹落了白楊的滿樹黃葉。

彎入岔道來到紅湖（Red Lake）這個很小的高山湖，其周圍廣被紅杉和黑松，附近排水系統兩旁則多柳樹與白楊。此處亦無例外，白楊也已凋落殆盡，蔥郁林中只偶見冒出的白色枝條和零星黃葉，然而眼前紅湖卻如遺世美人，默默地凝視著貿然闖入的一對愚夫婦。

這紅湖比落葉湖還要嬌小，一端暴露於視野，另一端迤邐隱入林中，乍看好像一個袖珍的圓湖。對岸兩座略高的山峰投影於湖心，相映成趣，近得好似觸手可及。但它不像落葉湖般明鏡返照，陽光穿過松林斜射，湖面泛起細細波紋，將山影盪漾成了藍綠幻影。美人鬢邊縱然少了金釵妝點，一樣擋不住她的萬般風情。

卡普爾斯湖（Caples Lake）是88號公路上的另一高山湖，曾經是一個開放的草甸，有兩個淺湖，故又名雙子湖（Twin Lake），現已築壩成為水庫。此湖占地六百英畝，湖岸線長達六哩，湖呈不規則形，在很長一段公路上都能看到她的婉轉身影。

水天一色中，青山綠松倒影成雙，湖岸白楊多剩空枝，不過仍有點點金黃隱藏其中，留給我些許想像的空間——若是白楊不曾早凋，這湖豈不是像一顆臥在黃金海中的藍寶石般金碧輝煌？

回程快要駛離88號公路時，忽覺眼前一亮，急忙停車觀看，喜出望外地，還有一片燦爛的白楊林為我留存。下面細直白幹神似白樺，上面枝葉綿密相連，閃現的不是青春年少的鮮嫩鵝黃，亦非風華正茂的耀眼金黃，而是美人遲暮的貴氣橘紅，恰如人生各個階段都有其不同風光，沒有高下之分。

此行，未見漫山遍野的金色白楊盛況，雖是美中不足，但三個高山湖泊讓我明白了凡事無須執著，轉念之間便有意外之喜。縱使處處白楊已凋枯，但不覺蕭瑟，因它非如槁木死灰，而是蓄勢待發之狀，明春將又是一番榮景。眼下金陽燦爛，山明水秀，加以老美也沒有在先人墳前種植白楊的傳統，並沒有看到墳塚，這一路行來絕非古人形容的「蕭蕭白楊路」，而是浮光躍金白楊路。（寄自加州）