達姆∕圖

清晨醒來,屋子裡瀰漫一股煙硝味,從煙味的濃淡及院子草地上飄落的灰燼多寡便能推斷不遠處山林野火焚燒的嚴重程度。這場被命名為「Bobcat」的山火只是近兩個月來加州 發生的七千多場大大小小野火之一,總共燒毀的面積超過三百五十萬英畝,占整個加州總面積的3%,創下史無前例的數量與規模。位於北加州的舊金山,因為美西三州接連不斷的野火,整座城市一直籠罩於一片橘紅霧塵之中,彷彿置身於火星,白晝成為黑夜。

世界末日要來了嗎?

從2019年9月起,澳洲森林大火整整燃燒了近七個月,一千萬公頃的森林被毀,超過十億隻動物因此喪生,最後靠一場破三十年紀錄的暴雨才控制住這場大火,但也帶來了可怕的山洪爆發。焚燒數月之久的大火已經釋放了四億噸的二氧化碳和有毒氣體,造成的影響難以估算,也為2020年世界各地一連串的災禍揭開了序幕。

首先是東非的蝗災,蝗蟲過境之處寸草不生;接著,暴風雨雪襲擊歐洲,造成許多傷亡;已休眠許久的菲律賓塔爾火山爆發,火山灰燼綿延十餘公里;在地球另一端的紐西蘭海岸,發現大量貝類死亡;同時間,日本漁民在一處漁港內,發現了兩條地震魚(皇帶魚),此種魚類只有在海底環境發生改變才會離開生活的海域,是生態上極不尋常的現象;接著禽流感爆發,然後,便是肆虐全球的世紀瘟疫COVID-19新冠病毒隆重登場,目前全世界已有超過六千多萬人確診,死亡人數高達一百六十多萬。

成為重災區的美國深陷疫情泥沼,尚未有喘息空間,各地的山林野火便撲天蓋地席捲而來,以「遍地烽火」來形容亦不為過。消防隊員在火光熊熊的山林之間疲於奔命,創下有史以來最慘不忍睹的災情。

山火、蝗災、洪水、疾疫,各種天災人禍輪番上陣,2020年註定是不平靜的一年。

有人說,這是庚子年每六十年輪迴的詛咒。一百八十年前(1840年),發生了讓中國 國運走向衰敗起點的鴉片戰爭;一百二十年前(1900年),八國聯軍在中國燒殺擄掠,如入無人之境。同時間,印度發生大饑荒,數百萬人餓死;六十年前(1960年),中國開始了持續三年的災害和饑荒,而智利則發生9.5級規模的大地震,造成十四萬人死亡。六十年後的2020年,新冠肺炎所釀成的死傷數字仍在不斷迅速累積,生離死別的悲劇在世界各個角落上演。似乎,每一次的庚子年都會發生腥風血雨的災難。

然而,真的是詛咒的輪迴嗎?還是人類的無知和貪欲將自己送上了這條反噬的暗黑道路?

科學家們曾在二十世紀預言:「生態浩劫將成為二十一世紀人類共同面臨的最大危機。」人類濫墾、製造汙染,破壞自然平衡,溫室效應導致連年破紀錄的高溫,造成極端氣候一年比一年加劇。一開始可能只是一小塊冰川 融化、一小片森林消失,但情況如失速列車般越演越烈,今年年初美國國家航空局發布了南極洲冰川的衛星照片,可以看見冰川融化的速度一天比一天加快,如今正以每日十公尺的驚人速度急遽減少。如今,各地洪水氾濫、野火肆虐似乎已司空見慣。根據統計,全世界每年有一千二百萬公頃的森林消失,也就是平均每分鐘就有二十公頃的森林化為烏有。許多動物失去了家園,加上大肆狩獵,如今滅絕或瀕臨絕種的動物種類不斷增加。

記得小時候,夏天日落之後,與家人搬著小板凳坐在院子裡乘涼、享受微風吹拂的景象,如今已成遙遠的回憶。現在每年暑假帶著孩子返台探親,酷熱的天氣讓小孩對戶外活動卻步,許多時候只能躲在冷氣房裡避暑。即便太陽隱沒於地平線另一端,溫度依然居高不下,悶熱難耐。孩子們完全無法想像夏日傍晚涼風習習、一家人圍坐乘涼的畫面。數十年之間,地球暖化問題反映在日益高漲的氣溫,全球皆然。去年,居住的小城有幾天熱浪襲擊,溫度高達攝氏四十六度,花園裡的樹木、花朵像被焚燒般枯萎凋落。

今天早晨出門行走,空氣裡飄舞著細小的灰燼。回家後上網查詢,原來因為連日乾燥氣候及強風,距離住家五十英里處另一場野火又熊熊燃燒起來,僅僅數個小時,焚燒範圍已達到四千英畝,還在繼續擴大之中。政府發布了撤離令,讓本來因為疫情而生意一落千丈的旅館,拜祝融之賜出現了睽違許久的一房難求景象,情況有些弔詭與諷刺。

電影《明天過後》(The Day After Tomorrow),片中飾演氣象學家的丹尼斯奎德預言了溫室效應將帶來全球毀滅性災害,最快在一百年內,世界將會進入冰河期。沒想到,預言提早來臨,影片真實地呈現全球各地天氣異常現象,颳起了可怕的龍捲風,下起如球般的巨大冰雹,城市被海水淹沒,冰雪迅速冰封每一個角落,地球進入了新冰河時期。雖然影片最後,人類安然躲過一劫,但是不免令人擔心,在現實生活中是否會真的出現影片中的災難場景。多災多難的2020年之後,是否會再面臨攸關人類文明存續的挑戰?

今年孩子們最喜歡的「不給糖便搗蛋」的萬聖節,也因疫疾之故取消所有慶祝活動,街頭冷冷清清,少了許多過節的歡樂氣氛。在網路上看到一張橘紅色立牌,上頭寫著:「不需要萬聖節,2020年已經夠驚悚了!(No need for Halloween… 2020 is scary enough.)」過了2020年之後,上天會還給我們一個無災無難、美麗清淨的未來,還是延續人心不安、災疫接踵的噩夢?

我想到仲夏夜曾驅車前往數個小時車程外,一片空曠的沙漠地帶,只為一見滿天繁星及燦爛的英仙座流星雨。小王子當初來到地球,就是降臨在荒蕪一片的大沙漠裡,杳無人煙的旱漠之地和星空有一種神祕的連結。今夜看著深藍夜幕中閃爍著耀眼光芒的星子,及偶爾劃過天際飛逝的流星,心裡默默許願,在即將邁入倒數階段的2020年之後,一切將否極泰來。雖然夜未央,仍有美麗星光相伴,在黑暗中一閃一閃地,帶來無窮的希望。(寄自加州)