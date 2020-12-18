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斷掌的貓

楊渡

地下室有一隻貓，全身純黑，一雙大大的檸檬黃眼珠。然而牠的左掌斷了半截，走起路來只能用三隻腳，半是跳的，半是拖的，一跛一跛，很不好平衡。

每一次打開地下停車場的鐵捲門，車子緩緩下行，到了地下二樓，牠就那樣半跳半拖地，從一個角落裡跳出來，像是迎我一般，跳過我側邊，等我開了過去，牠差不多到了我停車位旁的另一台車子底下。

我起初無意餵食。那只是喜歡貓的妻子在停車場見著了，便開始餵食。但平時車子都是我在開，她也只能把貓食放在座位旁，晚上去餵一下。

可每一次見牠艱難地跳出來，彷彿迎著我一般，跳到車子前，便心中不忍，開始在車子停好後，放一些貓食。牠並未現身，或許被人傷害到害怕了，即使我放好了食物叫牠也沒用。總得等到我走了，牠才敢出來。第二天一早去看，食物都吃完了。

我感到訝異的是，貓到底有多強的分辨能力，竟能在一百多輛的汽車進出的地方，那麼準確地聽出我車子下停車場的聲音。我的車是油電混合，或許聲音比較小一點吧。雖說貓的聽力是人的五倍，但能這樣準確地直奔而來，用那艱難的姿勢，跳著迎接，那應是很餓了吧？

我無可拒絕地開始為牠供上食物。為了乾淨一點，特地找了一個碟子給牠專用。

於是我開始有一隻「等門的貓」，有一種「誰在等著我回來」的溫暖。

有一次，牠似乎走得慢了，跳得有一點困難，站在車道邊等我先過，我才終於看清了牠的長相。一雙特別大的檸檬黃眼珠子，中間一道黑色瞳仁，整個左掌從第一段骨節處殘損，前半個手掌沒了。牠只望了我一眼，便低了頭跑到一台車底下躲了起來。我只能「咪咪，咪咪」地呼叫牠，卻怎麼也不出來。

車禍？被人打傷過？打了激烈的一仗？被狗或什麼動物在街頭咬斷？或者被捕鼠器夾斷了？都有可能。可以想見，那斷裂時，或許只有自己斷掌求生，那是何等疼痛，何其慘烈。

牠的膽子很小，躲在車子底下，等我放好食物，走遠了，才小心翼翼，觀望著這個殘酷世界。或許我每一次都說幾句話跟牠打招呼，牠大約也熟悉了我的聲音。比較不怕了，會在我放好食物，稍稍走遠一點，出來坐在車子底盤邊，安靜地望著我。牠並不移動眼神，也不急著去吃晚餐，只是定定地用眼珠子望著我。牠的前腳只有一隻撐在地上，然而身子端正，像一個披著黑衣的淑女。

那眼睛是乾淨的、清澈的，如月光一般。我們對望著，我想說什麼，卻又覺多餘，牠應該都懂了。

片刻之後，牠依然不動。「咪咪，吃飯吧！」我指了指食物。

牠望了望，並不去吃。我想，或許是等我走了，牠才敢放心的進食吧。

然而那斷了的掌，那金黃如寶石的眼珠子裡，又承受著什麼樣的身世呢？

我們的生命中，不也一樣？承受著再也不敢去進食的場所？不敢去觸碰的角落？不願去揭開的暗傷？

在社會的地下室裡，何曾不是存在著被霸道的巨掌，狠狠打傷過的生命？在這個民粹牙爪張揚的世道裡，我們的眼珠子，不也戰戰兢兢，戒慎恐懼地凝視著殘酷的現實？我們何曾不是躲在某一台車子底下，看著情勢，再決定要不要出來吃食的貓？誰知道權力的捕鼠器，何時會夾斷你自由的手掌？

斷掌的貓啊，你凝望著我，我凝望著你。

而黃昏的光，照不進地下室，照不見底層的身影。

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