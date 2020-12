從拓荒到多元──加拿大英詩簡述（上）

柯恩是位詩人也是位知名的音樂家。(2008,美聯社)

加拿大 1867年建國迄今才一百五十多年,是個很年輕的國家,屬於自己的文化積累並不深厚,因此,在詩歌的表現方面,也不如中港台那樣蓬勃。不蓬勃,並不表示沒有。一直以來,加拿大的詩歌都有自己的聲音,只不過,聲量不太大,而且早期主要是來自歐洲的影響。

早期──在艱辛現實中找風格

最早的加拿大詩歌可以溯源自十八世紀末。美國 獨立革命成功以後,當時原居住在美國的保皇派為了與美國的「獨立」派切割,紛紛移居至加拿大東部,其中的一些文人寫下了加拿大最早的英語詩。

這些具有保皇傳統的詩人共分兩類。第一類是像奧戴爾(Jonathan Odell, 1737-1818)等政治上失意的托利黨(Tories)人,他們的詩作是一些抒情小調和感情激烈的政治諷刺詩。第二類是阿爾林(Henry Alline, 1748-1784)等傳教士,他們的作品以讚美詩和虔誠的祈禱詩為主。

從十八世紀後期到十九世紀前半,建國前的加拿大,經歷了開疆拓土所必然面對的艱苦生活,以及1812年的美英戰爭(其中所謂的『英國 』軍人一半來自加拿大)和1837年的叛亂等等。為了活下去,這個北美英國殖民地人民耗盡了心力,在詩歌表現上也顯得貧乏。直到十九世紀五○年代後期及六○年代,乃至1867年建國後,加拿大人的國族意識才開始形成並表現於詩歌之中。譬如麥克拉克蘭(Alexander McLachlan, 1818-1896)的〈愛的精神〉(The Spirit of Love)等詩作,雖然形式陳舊,卻感情熾熱。而桑斯特(Charles Sangster, 1822-1893)的詩集《聖勞倫斯河與薩格奈河和其他》(The St. Lawrence and the Saguenay, and Other Poems, 1856)中收入的抒情詩,情真意切。值得一提的是,桑斯特這本詩集是加拿大文學史上第一本以歌詠加拿大山水美景為主題的詩集,在二十世紀初,被譽為加拿大最重要的一本詩集。還有,麥爾(Charles Mair, 1838-1927)的詩集《夢境》(Dreamland, 1868),描寫了加拿大西部的風土人情。這本詩集是在加拿大建國後的第二年出版,也是麥爾的第一本詩集,別具意義。

在這些詩人筆下,加拿大詩歌才慢慢建立了自己的風格。

進入現代──現實主義和新浪漫詩潮

加拿大詩壇的「現代派」始於二十世紀二○年代。隨著城市和科技文明的發展,同時受到美國三○年代初的經濟大蕭條影響,加拿大詩歌的浪漫主義(歌詠自然風光,上承十八世紀和十九世紀英國浪漫詩風餘緒),逐漸被現實主義和複雜深奧的玄學詩風所替代,並匯入了二十世紀流行於英、法、美等國的現代詩歌潮流。

出生在亞伯塔省卡加利的伯尼(Earle Birney, 1904-1995),大部分時間都生活在卑詩省,其作品充滿活力,技巧精湛。索斯特(Raymond Souster, 1921-2012)和萊頓(Irving Layton, 1912-2006)的詩作,反映了生活在多倫多和蒙特婁等現代城市的人們的敏感心理與失望情緒。

風靡世界的象徵主義和玄學派詩歌在二十世紀二○年代和三○年代的加拿大詩壇迅速發展,代表詩人是蒙特婁詩派(Montreal group of poets)的史考特(Francis Reginald Scott, 1899-1985)、史密斯(A. J. M. Smith, 1902-1980)和著名的猶太詩人克萊因(Abraham Moses Klein, 1909-1972)。他們和一批年輕詩人,在二十世紀四○年代和五○年代,共同開創了現代玄學詩潮(又稱新浪漫主義詩潮)。儘管他們的創作方法不同,風格相異,卻無一例外地表現了加拿大民族的情感。

到了二十世紀六○年代初期,阿維森(Margaret Avison, 1918-2007)的出現,名震詩壇。她的詩集《冬天的太陽》(Winter Sun,1960)獲得當年的「總督文學獎」(Governor General's Awards),她的詩儘管略顯深奧,卻富於獨創性,讓人回味。

然而,由於加拿大在北半球的北方,常被華人戲稱為「北大荒」,且有美國這位鄰居,世界的藝文焦點都在美國,使得加拿大的文學活動感覺上很不發達,也很少被注意到,特別是詩歌方面,都一直局限在本國。近年來因為詩人柯恩(Leonard Cohen, 1934-2016)受到國際矚目,而讓加拿大的詩歌音韻慢慢地傳出了加拿大。

柯恩和艾特伍

被譽為最有遠見藝人之一的加拿大音樂家柯恩,於2016年11月7日在洛杉磯過世,享壽八十二歲,全世界媒體都做了報導。他生前獲選進入加拿大音樂名人堂、加拿大創作名人堂、美國搖滾名人堂;美國歌手路瑞德(Lou Reed)推崇他是「當今最高水平、最具影響力的歌曲創作人」(highest and most influential echelon of songwriters)。

接著開始有人關注到,柯恩不只是位音樂家,也是位加拿大詩人,他一生中除了留下二十多張音樂專輯之外,還留下十多部詩集與小說。

1934年9月21日出生於加拿大魁北克區蒙特婁的柯恩,曾半開玩笑地說過,他的第一志願其實是當詩人,但實在無法養家活口,所以才改行當歌手。

1951年,柯恩進入麥吉爾大學。1954年3月柯恩在CIV/n文學雜誌上發表了自己的第一首詩歌作品,同期還刊登了柯恩的詩歌老師Irving Layton和Louis Dudek的作品。在大學時代,柯恩還曾以〈Sparrows〉和〈Thoughts of a Landsman〉兩首詩作,在Chest MacNaghten文學競賽中獲勝。

柯恩大學畢業後第二年(1956),在老師Louis Dudek的幫助下,出版了他的第一本詩集《Let Us Compare Mythologies》這本書同時也是麥吉爾大學出版部詩歌系列的第一本出版物。

柯恩的詩作中始終圍繞的主題包括:愛情、兩性、宗教、憂愁和音樂本身,另外他也曾在一些作品中模糊地提及政治主題。

加拿大是個多元的移民國家,這裡的詩人來自世界各地,例如《創世紀詩刊》的三巨頭中的洛夫和瘂弦都是1990年代移民加拿大,也是加拿大華人社區的知名詩人。在柯恩過世時,曾一度讓人注意到加拿大的詩壇,可惜沒有形成話題。(上)(寄自加拿大)