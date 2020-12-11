注意力不足╱過動症的診斷準則中有一項，即是「經常遺失工作或活動所需的東西」；文中還貼心地舉例，如錢包、鑰匙、手機 等等。讀到這則，心底泛起了一股熟悉感。

從小我就已經習慣曾經擁有的東西，在生命中的某個時刻會忽然離我而去。筆、手表、雨傘，它們彷彿有自己的思想，可以決定自己的目的地與去留，且意志堅決，讓作為擁有者的我毫無商量餘地。

隨著年紀漸長，為了適應生活，多少鍛鍊出一些儀式化的行為，協助提醒自己每天早上出門前別忘了必要的物品，像騎士出征前讓僕人珍而重之地檢查自己的鎧甲，最後一次整好裝備，門開了就要面對隨時可能受傷的現實世界。錢包、手機、識別證，像打開房門前要念的咒語；在醫院從一處移動往另一處時，也不時檢查褲子左邊口袋的錢包、右邊口袋的手機，以及胸前的識別證，是否仍好好地待在那裡。

若是不那麼重要的東西，則早已學會用更開放的心態，對它們的去留給予祝福。以前常會去文具大賣場，買一大把一模一樣的原子筆回來，放在辦公室抽屜，以遞補白袍口袋裡隨時會離家出走的筆。那些筆有著相同的外觀，搞丟多次也就懶得去一一尋覓了，心裡知道它們此刻應仍然安好，在醫院某人的手裡，繼續抄寫著不同病人的醫囑或生命徵象。那不是背叛或逃離，只是一種祕密的遷徙；從一人手中流轉到另一人手中，楚人失弓楚人得之，人際間質量與能量的守恆。

因為從小弄丟東西經驗多了，開始發展出一種豁達的人生觀，覺得人與物之間其實並非從屬，而是陪伴關係；我們從來不曾真正擁有過什麼。那樣的關係是用一點緣分來維繫的，緣分盡了，物品就自然從身旁消失。合則來不合則去，或許不是我遺忘了它們，而是它們選擇用一種體貼的方式，祕密地不告而別。

也是因為這樣，我不太追求精緻之物。最新型的手機（前陣子三個月內連番摔壞了兩支手機）、名牌皮夾（看診時會隨手把皮夾遺忘在某國護理站）、昂貴手錶（小學時無數支手錶被我洗澡時拔下來就忘了戴回去），對我來說都是難以伺候的嬌客；反而是不起眼的舊錢包與朋友轉贈、螢幕摔裂而退役的舊手機，陪我度過好長一段相安無事的歲月。

既然健忘的個性無法改變，只好這麼想：或許善於遺忘也是一種技能。因為無法記住太多東西，因此訓練自己專注在最重要的部分。如同每天早上出門之前的咒語：錢包、手機、識別證，幾乎成為生活的隱喻；當與現實的連結、與他人的連結、與自我的連結都能夠篤定了以後，其他零碎的雜物就不再那麼必需了。推開門，人生的路上道阻且長，即使身邊曾經擁有的一切都遺失了，也何妨相忘於江湖。