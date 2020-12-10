江長芳∕圖

我愛禮物，人人都愛禮物。

不過，有禮當前，要受就要悟。禮物都該來之有道，不能隨意收受，尤其是吃公糧的，一個不小心，說不定就成了階下囚。

小時候，不知何時開始，學會看大人的臉色。一回，隔壁Y媽媽要給我一個紅龜糕，身旁的母親臉色一沉，用不著搖頭，我那已然伸出去的小手，立馬回收到袖子裡，哪怕Y媽媽死拉活扯，就是不敢讓她抓到我的手；雖然，我已經聞到紅龜糕裡誘人的豬油拌花生香味，那是連作夢都要咂嘴吸口水的。

事後，偶然聽到母親說，Y媽媽給我紅龜糕是有意圖的，因為兼差做泥水匠的Y伯伯，在砌他家圍牆的時候，偷偷拐進了我家這邊好幾寸，母親已然蓄勢待發，準備叫村長來評理。母親的鼻子好像會噴火，憤憤地說，天下哪有這麼便宜的事？就憑一個紅龜糕，就想遮住那滿肚子的鬼胎？

等到慢慢長大，偏偏還當上了無冕王──記者，嘿嘿！這個禮物的名堂，可就更不單純了。剛開始，還很生嫩，記者會上傻乎乎地打開裝著新聞稿的信封，愕然發現裡面躺著幾張綠花花的鈔票，片刻，呼息急促，滿臉漲紅，好似已經做了見不得人的勾當。左瞧瞧，右看看，發現那些前輩一副老神在在、司空見慣的表情，這才恍然大悟，原來這是不成文的遊戲規則，禮物，就是盡全力護航，向編輯力爭，非得讓新聞稿見報的無字契約。

只因心中的鼓聲老是不歇息，記者會後，我又偷偷地返回，將信封擲回主辦單位的信箱裡；隔天，一位資深前輩來了電話，劈頭就是一頓怒罵，要我少裝清高，難不成是嫌少？一個轉彎，又來軟的，低聲跟我解釋，行當裡，總會有些禮數，任何公司也都會有固定的預算，若是不拿，人家會計還無法出帳；人浮於世，要學著通透點，圓融點，不要害了其他人為難……

最珍貴的禮物，莫過於是在人生操場的障礙跑道上，經常會有擦肩而過的師長、朋友，扶上自己一把，遞來一道鼓勵的眼神，撐起遮雨擋曬的傘……那是無條件、沒有標價的禮品；就算日後有心報答奉還，也都找不到合適的磅秤，量得出等同價值的回禮。

沒錯，與有形的禮物形成對比，我們經常省略，甚至輕忽身邊無形禮物的存在。舉凡健康的身體、雙全的父母、美滿的婚姻、賢孝的子女、順心的工作、美好的友情、和平的國家、穩定的社會……都是。也唯有在失去後，才如大夢初醒般，頓足興嘆，懊喪痛哭；只是這份彌足珍貴的禮物已經被老天收回，還想再次擁有？嗯……或許來世都不一定得以如願。

我自己當然也是過來人。

生長在物質艱困的五○年代，我輩同齡的人，打赤腳上學、十天半個月吃不上一次肉、煉豬油的油渣是聖品、豬油醬油拌飯是生病才吃得到、過年的新衣是學校的制服、五爪蘋果只有電影 裡看得到……如今數十年過去，因為營養過剩，困坐於高血壓 高尿酸高血糖高血脂的藥罐裡，唯一低落的是脆弱的心緒；這才警悟到，那個物質不是全部、心靈卻是豐饒的時代，為何就像燒毀的黑白電影膠卷，只留下刺鼻的焦味，其他的啥都不見了。

剛自世新畢業，當完一年十個月的兵，我當然是跑到台北來，每天攤開報紙，在密密麻麻的小方塊裡尋找工作。大姊與大姊夫位於大直的榮工處宿舍，是包住包吃包洗衣包照應的星級飯店，我連一毛錢都不用付不說，外出飲茶下館子，付錢的永遠是大姊，除夕夜還有紅包可拿。暑假就算跟著姊夫去高速公路工程局打工，只要口袋沒錢，輕輕跟姊夫一開口，姊夫順手就將鼓鼓的皮夾塞給我……往前追溯，由高中開始，我的學費就是大姊在付，每個月時間一到，我就收到大姊的明信片，言明幾日幾點幾分，台中火車站的北上或南下月台，觀光 號的第幾號車廂，等候她，在短短數十秒的停車時間裡，身為觀光號小姐的她，將該月的薪水袋交給我，奉交給母親。

這一切的一切，好似理所當然，仿若也理直氣壯，反正就是親人嘛，尤其作為弟弟的我，承接他們的照顧與好處，天經地義，有什麼好大驚小怪的？直到最近，坐在姊夫與大姊的車子裡，去大賣場買東西，由後座看去，才愕然驚覺到，大姊已然年過七十，姊夫也即將邁進八十大關，而我，享受了數十年來無從估計的有形無形高價禮物，居然從來不曾好好向他們致謝過！

父母恩亦復如是。

家父是八十九歲走的。雖然有過幾次小中風，但不曾給子女帶來任何麻煩。八十歲出頭時，心臟科醫生診斷他的心血管，一條堵了85％，另一條堵了90％，但他不肯去做支架，平日只會搓揉自己的手指頭，減低麻鈍的感受，如此而已，直到器官衰竭，在醫院裡跟隨著佛菩薩瀟灑而去。家母今年八十八，還愛去逛傳統市場，每周要燉一次紅燒豬腳，三年前做了人工膝關節後，更是愛走愛買愛按摩。

我不敢說，我的心血管疾病來自父親的遺傳（母親的心血管在醫生的口中，簡直異常地通暢無礙），因為我年輕時太操自己，太不愛惜臭皮囊，外加心浮氣躁，夢想比天高，樣樣比不上務實心定的父親。

母親有眩暈症的毛病，我幸運地中了特獎，鬧起來也讓母親煩憂到血壓暴增。母親向我道歉，說是不好的遺傳，害我受難遭苦，拚命哀求菩薩來救；我自己卻是十分清楚，我不若母親走過大時代的離亂，心性內部的創傷無藥可醫；我是自己停不下來，自認耐操耐磨，不怕環境的摧折，事實上，壓垮我的稻草是我盲目的施肥灌溉，自以為是地欺騙自己，以為每日行走一萬步，就是觀音菩薩賜予的靈丹妙藥。

有幸來此世間一遭，首要感謝的當然是父母親大人。五體滿足，五官都各司其位，沒有任何缺漏；雖無了不起的賺錢本事，卻還能安分守己地沒當社會的敗類；沒能生下一兒半女，為祖上接續香火，但也沒有扔下壞血惡種，製造居家環境已然汙染的天然垃圾……這一切，都是父母親的恩澤綿延，千金不換的高檔禮物。

我很慶幸，這一生委實幸運，父慈母嚴，家教不缺，雖然生性調皮，卻也不敢抄捷徑走後門；遇見了許多良師益友，學得了禮義廉恥，雖然誘惑當前也會心動，但就怕走黑路撞到鬼；結識了許多善因緣，潛移默化地敬天愛地，不求發達，畏懼報應。是故，一路收受了數不清的、有形無形的各色禮物，無時無刻地替我在人生戲台上，打造了高潮起伏，精采絕倫的橋段與戲碼。如果可以，我要將這些禮物轉送給天下的有緣人；正如那一盞盞在昏沉黑夜中點亮你我的燈火，那是希望，絕對不能遺忘。