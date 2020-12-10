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向大象道歉

孫愷愉

紀錄片《向大象道歉》（An Apology to Elephants, 2013）裡有一句話讓我感觸很深。一個馴象師說：「想想我們曾經對大象們做過的事情，牠們對我們太寬容了！」我的第一個反應是：「我們是否能夠做到和大象一樣呢？」

《向大象道歉》探討了人類和大象在歷史上的關係，以及圈養和馴化大象之後出現的問題。大象原本的生存環境是寬闊的野地，人類把牠們帶到不屬於牠們的環境裡，破壞牠們的社會結構，剝奪牠們的自由，還利用牠們作為營利的工具。

人類對大象的所謂「馴化」是通過威脅和恐嚇使其屈服，為了達到目的而不擇手段。馬戲團讓大象表演的各種動作，對牠們來說都是非常違反自然的，而且對大象產生巨大的傷害。在動物園，大象雖然不用表演，卻由於沒有空間走動，長期站在水泥地上，往往會換上腳疾，甚至導致死亡。

在影片裡，我們可以看到，一些馬戲團的大象經過人類的囚禁、鞭打、勞役之後，雖然受了創傷，卻沒有對人類加以報復。牠們被善心人放到安養中心之後，彷彿接受了人類的道歉，原諒了我們。

1984年在加州成立的「表演動物福利協會」（Performing Animal Welfare Society, 簡稱PAWS）好比動物的安養中心，保護曾經被用來作為馬戲表演，被虐待、被拋棄、被展示、被販賣的野生動物和珍禽異獸。這樣的機構，本身就是人類的一種懺悔，對動物們的道歉，同時也可以教育群眾，讓大家了解人類和動物的問題。

PAWS為大象們創造了一個友善的空間，擴大牠們的活動範圍，讓牠們有類似非洲老家的生活環境，可以在寬廣的野地上到處走動。許多大象被人類帶到北美洲，在人類手裡經過多災多難的一生。我們不可能把牠們帶回非洲，還給牠們青春和自由，在動物園出生的大象更不可能回到野生環境。我們能做到的只是誠懇地道歉，讓牠們好好養老。

從馬戲團救出來的大象，有的心理創傷很嚴重，對人類的警戒心很強，甚至有報復心，但是久而久之也能安定下來。大象非常聰明，很有靈性，他知道身邊的人對他好不好，對同伴也特別有感情。

當我知道在加州北部的一片寬廣大地上，這些已經回不了家的大象們可以走在自己的夢裡，做著關於故鄉的夢，心裡一陣溫暖。我默默地請求大象，原諒人類為了象牙捕殺大象，原諒人類為了娛樂馴化大象，原諒人類的貪婪和愚昧。

我們不是地球的主人，只是地球的客人，和許許多多的動植物共享一個家園。有多少時候，我們把某個物種僅僅作為食物、工具或敵人來看待？假如大象能夠原諒我們，我們一定也能將牠們和人類視為平等，希望最終我們將以同樣態度對待所有的生命。（寄自紐約

加州 動物園 紐約

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