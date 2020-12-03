金庸為什麼寫不出傳記

金庸，攝於1983年9月初。（本報系資料照片）

颱風前一天過境，香港維多利亞海港恢復風平浪靜，湛藍的海水裹著一層淡淡的薄霧，彷彿一面帶著滄桑的鏡子。八十多歲的金庸坐在明河社窗邊，一邊眺望波光中靜止的船帆，一邊意興遄飛地說起他創辦《明報》的經歷，跌宕起伏的故事不輸給他筆下的武俠小說 。

文革初期，金庸白天寫社論批判翻江覆海的政治浪潮，晚上寫武俠小說《笑傲江湖》連載創造另一個江湖。金學專家說，《笑傲江湖》裡的人物都是兩岸政治人物的隱喻。但金庸不承認，只是笑呵呵地告訴我當年他行走江湖的凶險：「我在暗殺榜上排第二，第一名林彬已壯烈成仁。香港政府派警察在報館、家門前保護我，還給我十四個假車牌替換，讓歹徒跟蹤不到我的車。」

他說，這是一生中最懷念的時光。

我鼓起勇氣問他，這一生，你是否有過遺憾的時刻？

金庸辭世後，好友倪匡為他編了一本書，收錄親友談金庸的記錄。書中，金庸幼女查傳納表示，父親不喜歡別人為他寫傳記，「他的小說就是他的平生。所以他寫完一本又一本，每本都是他的人生經歷。」

關於金庸的傳記不少，卻沒一本獲得金庸授權或認可。金庸不寫傳記，也不僅不喜歡別人為他寫傳記，甚至差點把為他寫傳記的人告上公堂。像金庸這樣名動八方、走過大時代的作家與報人，卻沒留下一本官方認證的傳記或回憶錄，用自己的角度來看自己的一生和這個時代，在華人的文學史和歷史上，不能不說是一個缺憾。

金庸為什麼不寫傳記？這在我心中是一個謎。

多年前，一個風狂雨驟的颱風夜，我接到了一通神祕的電話。電話中朋友說，一位朋友急須聯絡金庸，希望我代為幫忙。接著告訴我，一件現在想來仍覺不可思議之事。

朋友說，金庸大兒子查傳俠的前女友自殺了。這位女子卅年前和查傳俠在美國 相戀，兩人爭吵後查傳俠跳樓身亡。她之後結婚生子，兒子跟當年自殺的查傳俠一樣，剛剛申請上一間美國常春藤名校。母親卻選在兒子金榜題名那一年自殺，離查傳俠辭世，足足過了卅年。

朋友希望我代為聯絡金庸，告訴他兒子女友的消息。這位女子一直想告訴金庸，他的兒子不是為她而死；希望她離開人世後，這訊息能夠傳遞給金庸，了了她鬱結幾十年的心願。

在情人死後卅年殉情，這是什麼樣的愛情？這卅年來，她又背負什麼樣的心情，度過自己的人生？

我聽了震撼不已，立刻透過管道告知金庸此事，將朋友的聯絡電話轉了出去。

關於查傳俠之死，這是我第一次聽聞。我立刻上網，從零碎的網路八卦 中一點一滴拼湊金庸的家庭故事。

網上說，查傳俠是金庸最引以為傲的兒子，和父親一樣從小展露傲人的寫作才華。他大學申請上美國常春藤名校，卻在上大學的第一年、人生最燦爛的青春年華，跟女友吵架後跳樓身亡。

他沒有留下遺書，自殺的原因成謎。一說是和女友吵架，負氣自殺；一說是憂憤父母離婚，以死明志。

我查不到金庸談兒子早夭的言論，但找到他在《倚天屠龍記》單行本的後記：

「然而，張三丰見到張翠山自刎時的悲痛之情，謝遜聽到張無忌死訊時的傷心，書中寫得也太膚淺了，真實人生中不是這樣的。因為那時候我還不明白。」

那篇後記，正是查傳俠自殺後半年內所寫。

網上說，金庸在兒子自殺後，潛心研究佛經。

我又在網上查到關於查傳俠母親朱玫的八卦。朱玫是金庸第二任太太，和金庸都是記者出身，兩人一起打造《明報》報業王國，生了二子二女，卻不能白頭到老。

形容金庸每本小說都是人生經歷的么女查傳納，認為母親就是金庸第一部武俠小說《書劍恩仇錄》中的霍青桐：「我媽媽上街打扮得很漂亮，煮飯很好吃，工作能幹，但就是太叻（能幹）了。女人可以好叻，但在男人面前，都要留一留。」《書劍恩仇錄》裡的霍青桐，打仗勇智過人，談情說愛卻輸給香香公主。

現實中的霍青桐，晚年貧病交迫，死時身邊沒有親人，還是醫院工作人員為她申請死亡證，和金庸晚年的風光形成強烈對比。據說，金庸從記者口中得知此事後淚流滿面，悲嘆「我對不起我的家人」。

金庸未曾留下一本他認證的官方傳記，這些網路上流傳的八卦，缺乏金庸本人的說法，僅止於八卦。

關於這通颱風夜的奇異電話，我沒有進一步向金庸求證，也不打算將它寫成報導。我無法開口向一位年邁的父親詢問，愛子的自殺是不是他一手造成；也不願這塵封了卅年的往事，讓大俠到了暮年還要陷入世人的八卦陣。

這通電話成為我和金庸之間的一個祕密。

又過了一兩年，我得到金庸的允許，到香港採訪他。

那是一個颱風剛剛結束的晴天，我來到位於維多利亞港畔的明河社，拜訪剛完成三修作品壯舉的金庸。此時的金庸正準備全心投入劍橋大學的歷史碩士學位，當歷史學者，是他從小的心願。

或許是放下了長久懸在心頭的大石，又要開始追求年少的夢想，那一天，金庸對我敞開了心防，回憶起波瀾壯闊的一生。話題圍繞在他一生最懷念的時光、經營《明報》最艱困的時期。金庸興致勃勃地談起，他如何在詭譎肅殺的政治江湖中，執筆為劍，揮灑出自己的江山。

我想起那一通電話，鼓足勇氣問金庸：這一生中，你是否有過遺憾的時刻？

金庸頓住了。他不置一詞，只是把眼光移向窗外，凝視著維多利亞港裡靜止的船帆，眼神神祕而深沉。那一整個下午，他始終沒有回答這個問題。

我跟著金庸的目光望向遠處的維多利亞港。風雨已經過去，恢復平靜的海面，應當埋伏著深深的潛流吧。一生笑傲江湖的大俠、外人眼中功成名就的人生勝利組，心中是不是也有一道靜靜的伏流，不容外人挖掘，甚至連自己都不敢碰觸。

金庸的傳記，始終沒寫出來。

隨著金庸的辭世，那一通神祕的電話，那一個下午金庸深沉的眼神，沉入如海水般幽深的時間之中。

關於那通電話的真相、世人的流言蜚語，關於愛情與親情，選擇與遺憾，金庸不曾留下任何一字一句。從此，我們只能從金庸的十五本小說中，從陳家洛、郭靖、楊過、張無忌、令狐沖等人的故事中，找到一點點，讀者自以為是的答案。

（本文摘自《我們不在咖啡館：作家的故事，第一手臺灣藝文觀察報導》，近日由遠足文化出版）