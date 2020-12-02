媽媽說我從小是隻野馬駒兒，頑皮淘氣，上樹掏鳥，下水溝摸泥鰍，跟小夥伴們扮孫悟空大鬧天宮，沒有安生的時候。小學五年級時隨父親遷到城市上學。我在農村野慣了，乍一進城很不習慣，可玩的不過是彈彈彈子兒，拍拍畫片，枯燥乏味，施展不開手腳。尤其是漫長的暑假，無所事事，閒得難受，非常想念在老家與小夥伴們相處的日子。每臨近暑假，就像盼過年一樣，希望快點到，好回農村去找小夥伴們玩兒。

農村老家裡，二伯跟我家住一個大院，雖然分了家，實際上跟一家人沒有什麽區別，只是分開鍋灶吃飯而已。二伯家沒有男孩，只有堂妹一個女兒，早已把我這個侄子當成了兒子，對我格外喜歡，甚至溺愛，勝過對堂妹。每到臨近放暑假，就捎信催我回去。不但給我做我愛吃的醃肉、扒糕、餅折、河漏、涼粉兒……，返城時還讓我帶回大包小包的核桃 、瓜子、花生、杏仁、香瓜等等。

回到老家，沒有了家長管束，加上伯父母寵愛，我就像頑皮的猴子放歸山林，脫韁的馬駒奔向草原，撒著歡地瘋玩兒。

老家院後有個很大的水塘，長二百多米，寬一百多米，東北角和西南角各有一個青石鑿成的大水簸箕，全村的雨水都彙聚水塘中。夏天雨水多，塘裡的水總是滿滿的，波光蕩漾，漣漪微微。周圍長滿樹幹虯曲的老柳樹和筆直挺拔的鑽天楊，樹蔭濃密大如傘蓋，遮擋住夏日的炎陽。大地被太陽烤得燙腳，大樹下卻是涼風習習。大人們在樹蔭下鋪上包袱皮、被單，一家老小坐在上面。從井裡打來拔涼拔涼的井水，泡上西瓜、甜瓜，是孩子們上好的天然消暑食物。

我們這些半大小子們，卻不留戀這些，早在池塘裡撒起了歡兒，打撲騰（游泳 ）、扎猛子（潛水），打水仗，玩水球……追逐叫喊，翻騰跳躍，水花四濺，歡聲四起，像一群嘰嘰喳喳的麻雀，吵得人耳根子疼。在小夥伴中我的泳技獨占鰲頭。這可不是老王賣瓜，而是旁人的評論。

農村好玩的很多，捉蟈蟈、逮蛐蛐、撈魚、黏知了……，最開心最有趣的是捉泥鰍。三伏天日頭毒，水氣蒸發量大，寨溝裡的水變淺，是捉泥鰍的好時候。吃過午飯，趁大人睡午覺，和幾個小夥伴悄悄溜出村，到寨溝去捉泥鰍。我們把衣服脫在岸上，光屁股跳進稀泥湯子裡，像瞎子摸象一樣在稀泥裡摸索。泥鰍無骨，光滑柔韌，動作極為快捷，抓在手裡，刺溜一下就滑溜掉了。溝底都是爛泥，鬆軟光滑，稍有不慎，便人仰馬翻，身上臉上沾滿黃泥湯，只露出嘴和眼。此時，你看看我我看看你，大夥笑得流眼淚，臉頰上沖出兩條印痕，這是最開心的時候。大人說吃泥鰍犯病，抓到的泥鰍不吃，放進水缸裡，泥鰍吃泥和水裡的微生物，淨化水質，有泥鰍的水特別乾淨清亮。

那時，種地不用化肥農藥，麻雀特別多。麻雀雖然吃蟲子，更吃成熟和灌滿漿的莊稼，不光吃，還會糟蹋莊稼。所以鄉親們特別討厭麻雀，孩子們捉麻雀、烤麻雀肉吃，不但不反對，還支持鼓勵。

扣麻雀不僅好玩，還可以吃到特香的泥烤麻雀肉。扣麻雀要選擇安靜的打穀場或庭院，人多聲雜不行，會把麻雀嚇跑。我們把地面清掃乾淨，將竹編的篩子反扣，用短木棍支在篩子邊緣，篩子像張開的老虎嘴。篩子裡面和周圍撒上麻雀愛吃的秕糠、麥麩，木棍上拴一條繩子，拉到牆角或門後隱蔽起來。因為地面乾淨，秕糠、麥麩非常顯眼，不多久，便引來成群的麻雀，嘰嘰喳喳，蹦蹦跳跳，爭相啄食秕糠和麥麩。其實，麻雀很鬼頭，警惕性很高，一邊啄食還時不時地抬起頭四下張望，看有沒有危險。但麻雀哪有人精，殊不知危險就在腳下。這時是我們最興奮最激動的時候，甚至還有些緊張，都屏住氣，不敢弄出一點動靜，眼珠緊盯著篩子和麻雀。當倒楣的傢伙進到篩子底下以後，我們就猛拉繩索，麻雀便被扣在篩子裡，有時一次能扣住兩三隻。

同學們都說暑假漫長，我卻覺得太短，不到開學在即不肯回去。母親說我玩瘋了、玩野了。當我戀戀不捨踏上回城歸程時，心裡想的是明年要早點來。

長大後回想起來，這玩瘋了、玩野了，對我的成長影響極大。我的童年完全在無拘無束的情況下，野生放養長大的。頭腦裡完全是自己的想法，思維的白紙上沒有被人塗抹任何色彩。長大以後，這張白紙寫什麽字，畫什麽畫，父母不越俎代庖，完全由我自己作主。

這是我人生最大之幸。感恩父母，感恩故鄉。（寄自麻州 ）