美如童話的科爾馬小鎮。（Jorge ranganillo∕攝影）

思緒總三不五時把我帶回了科爾馬（Colmar），那個位於法國東北方，與德國相鄰的小鎮。先生和我曾在春暖花開的季節，頂著一身煦人的陽光，以閒雲野鶴的心情，來到這個樸實無華的地方。

科爾馬崛起於文藝復興之後，完整保留了許多中世紀建築，連同那典型的哥德式教堂，和蜿蜒密布的鵝卵石步道 ，似乎總不停地向過往的人們，述說著小鎮古遠的歷史；我們行過班駁的老牆，跨過磚砌的拱橋，駐足在群花爭豔的小樓窗下，靜聽著遠處渾厚的鐘聲，也留下了兩人不忍離去的身影。

小鎭裡餐館處處，各有不同風格的裝飾，來自四方的人們或進或出，就在他們笑語輕談的同時，也把溫馨盈滿了餐館上下。先生與我坐在綠蔭旁的小桌邊，我們點了火腿肉、乳酪麵捲、起司蛋糕，當然還有科爾馬當地盛產的葡萄酒。太陽穿透過樹葉，把金光灑落了我們一身；而輕風送來的泥土香，伴著咖啡 美酒，不知何時亦沾滿了我們的衣袖。儘管先生說，我們還會再來，但當我飲盡杯中那口酒時，還是嘗到了即將離去的不捨滋味。我彎腰拾起了地上的花瓣，小心地將它揣入懷中，想為自己滿是塵俗的內心，悄悄抹上一點清新的色彩。

天地不仁，以萬物為芻狗。在瘟疫尚蔓延全世界的當下，誰也不知道要等到何時，人們才能再過上正常的生活；只願禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。我看著身旁的先生，輕輕地對他說：留得青山在，科爾馬一定會等著我們的。（寄自紐約 ）