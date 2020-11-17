小金靈。（隱匿．圖片提供）

我身邊有許多貓天使 ，他們把心力全都投注於街貓身上，自己則是窮困潦倒，毫無生活品質可言，我深以為戒，給自己設下一道界線：「我只照顧書店 裡外的貓，絕不理會外面的街貓。」因為我很清楚，自己的能力早已超過極限，多救一隻貓，原有的貓就少掉許多資源和關愛。

開書店十一年期間，經常有人尋求協助：有帶著一箱幼貓前來，希望我收留的；有哭訴自己餵養區的貓遭到驅趕，想要全數帶來讓我照顧的；也有小販撿來小貓，我帶著牠找到媽媽的；甚至就連某個地方有母貓帶著幾隻幼貓，也有人打電話或寫訊息，希望我能前去「處理」……總之狀況非常多，每次我都跟他們說，我只是一家書店的老闆娘而已，我沒有能力照顧其他的貓了。印象中只有幾次介入，有次請朋友幫忙奶貓，一次去幫忙抓受傷的貓，還有一次，就是鄰居通報，有四個大學生在書店一樓，棄養了一隻幼貓。

我忍不住下樓察看，循著哭喊聲而去，馬上看見一隻白底橘貓，大概兩個月大，牠站在路邊沒完沒了地鬼叫，嗓子都喊啞了，吸引了很多狗和小孩，以及討厭貓的鄰居。當時已入秋，晚風吹來頗有涼意，我實在不知道像這樣一隻幼貓，如何能熬過？

在理性思考之前，我已經走到牠身邊去了，測試過牠的親人程度，認為不需要籠子就可逮捕，然後我上樓拿了食物，趁著餵牠吃飯的時候，輕輕鬆鬆就把牠拎起來了。牠在我的手中完全靜止，就像所有被媽媽叼住後頸的小貓一樣，牠歪著頭、全身放鬆，既不掙扎也不哭喊，臉上的表情是雀躍而欣喜的，好像牠叫了一整天，終於得到了回應。

我帶牠回到書店，在浴室裡餵罐頭和幼貓飼料，第二天就帶到醫院驅蟲、除蚤。牠長相非常討喜，白底配上橘色虎斑，又大又圓的眼睛，粉紅色鼻子和肉球，堪稱完美組合，而且非常乖巧，人盡可摸，完全無法理解為何會被棄養？我因為過去曾深愛一隻橘貓「金沙」，此刻又遇見另一隻，於是就以金字開頭，取名：小金靈。

接著，我在網路上貼出牠玩自己尾巴的影片，當作送養訊息，沒想到認養信件如雪片般地飛來！我簡直不知如何篩選。後來有一位朋友親自來店，表達他的認養意願，我也就答應了。只是當朋友把牠帶走的時候，我還沒做好心理準備，非常捨不得。

牠到新家後改名：蔴吉，和姊姊相處沒幾天就玩在一起了，互親互舔、如膠似漆，睡覺時還抱成一個心型，簡直就像是失散多年的姊弟一樣。很快的，牠就長得比姊姊大了，一如所有的橘貓，變成了巨無霸。

聽說那四位大學生後來曾帶著食物來找牠，可是牠已經不在了，他們詢問一樓的鄰居，大家都說沒看見。其實，我是故意隱瞞送養消息的，因為我一直認為，棄養是全世界最重的罪，我不相信他們沒看到小貓在路邊哭喊、躲避惡犬的模樣，我希望他們受良心的譴責，將來不要再犯這樣的過錯了。