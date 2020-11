被煙霧籠罩的科達倫湖,不見青山綠水,景色大打折扣。(萍萍.圖片提供)

新冠疫情爆發後,美國 成了世界疫情重災區,美國人到任何國家都被要求隔離十四天。半年來我們宅家躲疫,生活過得愈來愈無趣,日子也愈來愈難熬,家中老爺早已按捺不住,蠢蠢欲動,既然國際旅遊寸步難行,那就在美國本土開車旅遊散散心吧!

●煙霧緊追著我們

我們計畫到北部人煙稀少的奧勒岡州(Oregon)和愛達荷州 (Idaho)走一趟。天不從人願,出發前一日,加州北部及奧勒岡州突然連續爆發山火,室外空氣品質驟降,女兒三更半夜連發幾封短信勸阻我們出遊,但箭在弦上,如何是好?老爺固執己見,仍要出發,我只好捨命陪君子,至少可以在他身旁預防他幹傻事。

飛機近奧勒岡州,從上空往下看,一層厚厚煙霧瀰漫,只微微露出白雪覆蓋的山頭,實非好兆頭。落地後,雖戴著口罩,仍聞到一股煙燻味。唐朝詩人說:「濛濛煙雨蔽江村,江館愁人好斷魂。」我們待在旅館裡,看著外面濛濛煙霧,也是愁斷魂。專家勸民眾緊閉門窗躲入室內,減少戶外活動。我們是出去?還是不出去?老遠跑來住旅館躲空污,太不值了吧?大夥討論一陣,當機立斷,改變行程,儘速逃離奧勒岡煙霧區,到遠一點的愛達荷州。

隔日,我們駕車,行行重行行,來到愛達荷州的科達倫市(Coeur d'Alene)。空氣雖比奧勒岡大有改善,但新聞報導,風向改變,煙霧往東飄,緊追著我們來到此地了。

兩年前我們曾來過科達倫市一遊,留下極佳印象,當時科達倫湖水清澈碧藍,青山綠水,藍天白雲,景色迷人。然而,此時看到的竟是灰暗湖水,太陽如紅月般高掛,沒有青山,沒有綠水。我拿出兩年前的照片比較,同一個湖畔和山水,煙霧剝奪了大自然美麗的色彩,原本的青山被煙霧遮掩得消失不見,碧綠的湖水也變得黯然失色,蔚藍天空灰濛濛一片,天差地遠。

我突然想起,以前在書上讀了許多古人描述杭州西湖美麗的詩詞,但我數年前到西湖一遊,並未感覺那麼美麗,失望之餘,我暗下定論,古人詩詞誇大不實。今日才領悟,現代西湖被濛濛空污籠罩,色彩變得暗淡,自然難比千年前「淡妝濃抹總相宜」的西湖美景。空污是自然美景的大殺手,不僅降低人類生活品質,更損害人類健康,豈能不警惕?

●奧勒岡路徑

愛達荷州的空氣品質雖較奧勒岡州災區稍好,但仍不宜長期待在室外,我們因此選擇儘量在博物館內遊蕩。意外地,讓我習得了不少美國歷史。

在愛達荷和奧勒岡兩州邊界上,有一座「奧勒岡路徑博物館」(Oregon Trail Interpretive Center),詳細描述十九世紀美國西部拓荒時期,拓荒者和移民 從密蘇里河西進到太平洋岸邊的「奧勒岡路徑」(Oregon Trail)發展史。

美國國家的強盛並非一蹴而成,是辛苦經營的成果。1776年獨立後,美國領土只包括密西西比河以東的北美洲東岸部分,北美洲其他部分則分屬西班牙、法國和英國管轄。1803年,美國第三任總統傑弗遜(Thomas Jefferson, 1743-1826)從法國拿破崙手中購下兩百多萬平方米法屬路易斯安那區(Louisiana Purchase)的土地,美國國土頓時翻倍。購地合約完成後,1804年傑弗遜派遣兩位軍官,路易斯和克拉克(Lewis and Clark)西進探勘這一大片一無所知的原始土地。兩年後,兩位軍官不負重任,攜回這片廣大土地的珍貴自然資料,和印地安部落的分布情形,更延伸進行到太平洋岸的北美洲邊緣,宣示了美國在西北部太平洋沿岸地區的主權。這塊太平洋沿岸的奧勒岡區土地,後來還和英國政府幾經周折談判,才定案歸屬美國。

路易斯與克拉克兩位軍官能夠成功完成任務,除了具備軍人吃苦耐勞的堅強毅力,更重要的是人格正直,管理屬下紀律森嚴,才能得到當地印地安人的信任,和平順暢通行。其中最令人津津樂道的傳奇人物,是一位印地安休休尼族(Shoshone)的婦女薩卡加維亞(Sacagawea)。

我們到薩卡加維亞的出生地──愛達荷州的薩蒙鎮(Salmon)參觀,才完全瞭解她的故事。薩卡加維亞十二歲時被另一印地安族綁架,賣給了加拿大獵人夏博諾(Charbonneau)為妻。探險隊經過愛達荷州時,夏博諾報名參加探險工作,其妻薩卡加維亞也成了探險隊的嚮導和印地安語翻譯員。薩卡加維亞曾在半途產子,但仍背著兒子繼續行程。由於薩卡加維亞的同行和翻譯,探險隊才能順利通行,並獲得沿途印地安人的信任和幫助,她功不可沒。2000年,美國發行新版一元硬幣,上面即為薩卡加維亞的頭像。

傑弗遜總統派路易斯與克拉克西進探險的主要目的,是冀望尋得一條水路通達西部,以利開發和運輸,結果未如所願,但兩人的探險報告揭示了西北部河流盛產海狸(Beaver)的資訊。海狸皮毛當時廣受歐洲上層社會喜愛,這項商機啟動了美國西部開拓史,也展開了1830年之後的奧勒岡路徑的形成。

路易斯與克拉克的探險途徑只適於徒步登走,奧勒岡路徑則是循著坡度較緩且適於篷車行駛的另一條替代路徑。路易斯與克拉克始終與印地安原住民和平相處,奧勒岡路徑的西部開拓者則與印地安人爭奪資源和土地,兩方頻起衝突。

美國祖先原本是在歐洲不甘受壓迫,懷著破釜沉舟決心離開繁榮發達的歐洲,赤手空拳來北美開墾蠻荒土地的倔強者。一般人思維,此種野性不羈的基因正是開拓西部的原動力,其實歷史並非如此單純。我在博物館裡讀到,當年的篷車並不舒適,不適長久乘坐,移民們其實是一路跟著篷車旁邊步行,篷車只是用來裝載家當、拖運人畜糧食、以及晚間睡床之用。奧勒岡路徑有二千多英里長,攜家帶眷徒步跋涉如此荒涼無人的長途,沿途還需自己捕獵覓食,並防範印地安人來襲,艱苦之程度難以想像。人類都有趨吉避凶的本能,誰願意往那未知又危險的蠻荒之地舉家遷移?其背後必然有更難以忍受的生活壓力。

果其不然,我仔細搜尋資料,1839年第一批移民抵達奧勒岡,兩年前(即1837年)美國曾有經濟蕭條。當時雖有許多因素吸引東部居民西進,譬如,政府鼓勵先到先贏的西部土地贈送政策,奧勒岡地區的富饒土壤傳聞,和海狸皮毛的豐厚利潤等,但真正的驅動力恐怕仍是東部地區的經濟蕭條。百年後,美國再次發生類似的人口大遷徙,獲普立茲獎和諾貝爾文學獎的美國作家史坦貝克(John Steinbeck),在1940年的普立茲獎小說《憤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)中就紀實了奧克拉荷馬州當時遭「黑色風暴」(Dust Bowl)造成經濟蕭條,逼使奧州居民遷往加州當採葡萄工的悲慘故事。

1837年的美國經濟蕭條,是源於第七任總統傑克森(Andrew Jackson, 1767-1845)抵制聯邦授權美國第二銀行的美鈔發行,無意間造成骨牌效應,導致全國經濟崩盤。傑克森是平民出身的戰爭英雄,廣受平民百姓的擁戴,其個人生活嚴謹,但性格激進,脾氣火爆,是美國歷史上最受爭議的總統。他的最大爭議事件是在1830年簽署的「印地安人遷移法案」(Indian Removal Act),強制東南部印地安人遷移到奧克拉荷馬州的印地安保留區,造成無數印地安人在遷徙途中受凍、生病而死亡,此為美國歷史上最悲慘的「眼淚之路」(Trail of Tears) 。

現今美國人對印地安人都心懷愧疚,然而,當時傑克森總統斬釘截鐵地認定印地安人是叛徒,私下與英國人通好抗擊美國政府,因此使用強硬手段逼迫印地安部落遷移以利管理。民粹主義讓傑克森獲得當時民眾普遍擁戴,還連任了兩次總統,美國二十元美鈔即紀念他。有歷史學家評論傑克森總統是一位愛國者也是一位叛徒,因為他愛國至極而制定了禍民政策,1905年美國政府為此賠償了一百萬美金(相當於今日的二千七百多萬美金)給受害的印地安家屬。

我們在愛達荷州一路看到許多移民與印地安人戰爭的紀念地,都是歐洲白人強霸掠奪造成的悲劇。讀美國歷史至此,不免感嘆,美國政府恐怕要承受無數的歷史包袱,國家強盛的過程付出了多大的歷史代價。「是非成敗轉頭空」,歷史長河中,有多少當事者能有智慧地洞悉世事?

●海明威墓地

旅途盡頭,霧霾盡消,恢復清新空氣,讓人振奮的同時,我們正好拜訪海明威(Ernest Hemingway, 1899- 1961)在愛達荷州克川市(Ketchum)的墓地。

記者出身的海明威,寫作風格以簡潔著稱,他曾說:「如果你把自己明瞭的重要事情不說出來,故事會變得更強化。(If you leave out important things or events that you know about, the story is strengthened.)」如此創新的寫作技巧,讓人佩服得五體投地。

旅遊前段,煙霧遮掩了大自然美景,令人沮喪。拜訪海明威墓地向其致敬後,所有遺憾一掃而空。(寄自加州)