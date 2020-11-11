被煙霧籠罩的科達倫湖，不見青山綠水，景色大打折扣。（萍萍．圖片提供）

新冠疫情爆發後，美國 成了世界疫情重災區，美國人到任何國家都被要求隔離十四天。半年來我們宅家躲疫，生活過得愈來愈無趣，日子也愈來愈難熬，家中老爺早已按捺不住，蠢蠢欲動，既然國際旅遊寸步難行，那就在美國本土開車旅遊散散心吧！

●煙霧緊追著我們

我們計畫到北部人煙稀少的奧勒岡州（Oregon）和愛達荷州 （Idaho）走一趟。天不從人願，出發前一日，加州北部及奧勒岡州突然連續爆發山火，室外空氣品質驟降，女兒三更半夜連發幾封短信勸阻我們出遊，但箭在弦上，如何是好？老爺固執己見，仍要出發，我只好捨命陪君子，至少可以在他身旁預防他幹傻事。

飛機近奧勒岡州，從上空往下看，一層厚厚煙霧瀰漫，只微微露出白雪覆蓋的山頭，實非好兆頭。落地後，雖戴著口罩，仍聞到一股煙燻味。唐朝詩人說：「濛濛煙雨蔽江村，江館愁人好斷魂。」我們待在旅館裡，看著外面濛濛煙霧，也是愁斷魂。專家勸民眾緊閉門窗躲入室內，減少戶外活動。我們是出去？還是不出去？老遠跑來住旅館躲空污，太不值了吧？大夥討論一陣，當機立斷，改變行程，儘速逃離奧勒岡煙霧區，到遠一點的愛達荷州。

隔日，我們駕車，行行重行行，來到愛達荷州的科達倫市（Coeur d'Alene）。空氣雖比奧勒岡大有改善，但新聞報導，風向改變，煙霧往東飄，緊追著我們來到此地了。

兩年前我們曾來過科達倫市一遊，留下極佳印象，當時科達倫湖水清澈碧藍，青山綠水，藍天白雲，景色迷人。然而，此時看到的竟是灰暗湖水，太陽如紅月般高掛，沒有青山，沒有綠水。我拿出兩年前的照片比較，同一個湖畔和山水，煙霧剝奪了大自然美麗的色彩，原本的青山被煙霧遮掩得消失不見，碧綠的湖水也變得黯然失色，蔚藍天空灰濛濛一片，天差地遠。

我突然想起，以前在書上讀了許多古人描述杭州西湖美麗的詩詞，但我數年前到西湖一遊，並未感覺那麼美麗，失望之餘，我暗下定論，古人詩詞誇大不實。今日才領悟，現代西湖被濛濛空污籠罩，色彩變得暗淡，自然難比千年前「淡妝濃抹總相宜」的西湖美景。空污是自然美景的大殺手，不僅降低人類生活品質，更損害人類健康，豈能不警惕？

●奧勒岡路徑

愛達荷州的空氣品質雖較奧勒岡州災區稍好，但仍不宜長期待在室外，我們因此選擇儘量在博物館內遊蕩。意外地，讓我習得了不少美國歷史。

在愛達荷和奧勒岡兩州邊界上，有一座「奧勒岡路徑博物館」（Oregon Trail Interpretive Center），詳細描述十九世紀美國西部拓荒時期，拓荒者和移民 從密蘇里河西進到太平洋岸邊的「奧勒岡路徑」（Oregon Trail）發展史。

美國國家的強盛並非一蹴而成，是辛苦經營的成果。1776年獨立後，美國領土只包括密西西比河以東的北美洲東岸部分，北美洲其他部分則分屬西班牙、法國和英國管轄。1803年，美國第三任總統傑弗遜（Thomas Jefferson, 1743-1826）從法國拿破崙手中購下兩百多萬平方米法屬路易斯安那區（Louisiana Purchase）的土地，美國國土頓時翻倍。購地合約完成後，1804年傑弗遜派遣兩位軍官，路易斯和克拉克（Lewis and Clark）西進探勘這一大片一無所知的原始土地。兩年後，兩位軍官不負重任，攜回這片廣大土地的珍貴自然資料，和印地安部落的分布情形，更延伸進行到太平洋岸的北美洲邊緣，宣示了美國在西北部太平洋沿岸地區的主權。這塊太平洋沿岸的奧勒岡區土地，後來還和英國政府幾經周折談判，才定案歸屬美國。

路易斯與克拉克兩位軍官能夠成功完成任務，除了具備軍人吃苦耐勞的堅強毅力，更重要的是人格正直，管理屬下紀律森嚴，才能得到當地印地安人的信任，和平順暢通行。其中最令人津津樂道的傳奇人物，是一位印地安休休尼族（Shoshone）的婦女薩卡加維亞（Sacagawea）。

我們到薩卡加維亞的出生地──愛達荷州的薩蒙鎮（Salmon）參觀，才完全瞭解她的故事。薩卡加維亞十二歲時被另一印地安族綁架，賣給了加拿大獵人夏博諾（Charbonneau）為妻。探險隊經過愛達荷州時，夏博諾報名參加探險工作，其妻薩卡加維亞也成了探險隊的嚮導和印地安語翻譯員。薩卡加維亞曾在半途產子，但仍背著兒子繼續行程。由於薩卡加維亞的同行和翻譯，探險隊才能順利通行，並獲得沿途印地安人的信任和幫助，她功不可沒。2000年，美國發行新版一元硬幣，上面即為薩卡加維亞的頭像。

傑弗遜總統派路易斯與克拉克西進探險的主要目的，是冀望尋得一條水路通達西部，以利開發和運輸，結果未如所願，但兩人的探險報告揭示了西北部河流盛產海狸（Beaver）的資訊。海狸皮毛當時廣受歐洲上層社會喜愛，這項商機啟動了美國西部開拓史，也展開了1830年之後的奧勒岡路徑的形成。

路易斯與克拉克的探險途徑只適於徒步登走，奧勒岡路徑則是循著坡度較緩且適於篷車行駛的另一條替代路徑。路易斯與克拉克始終與印地安原住民和平相處，奧勒岡路徑的西部開拓者則與印地安人爭奪資源和土地，兩方頻起衝突。

美國祖先原本是在歐洲不甘受壓迫，懷著破釜沉舟決心離開繁榮發達的歐洲，赤手空拳來北美開墾蠻荒土地的倔強者。一般人思維，此種野性不羈的基因正是開拓西部的原動力，其實歷史並非如此單純。我在博物館裡讀到，當年的篷車並不舒適，不適長久乘坐，移民們其實是一路跟著篷車旁邊步行，篷車只是用來裝載家當、拖運人畜糧食、以及晚間睡床之用。奧勒岡路徑有二千多英里長，攜家帶眷徒步跋涉如此荒涼無人的長途，沿途還需自己捕獵覓食，並防範印地安人來襲，艱苦之程度難以想像。人類都有趨吉避凶的本能，誰願意往那未知又危險的蠻荒之地舉家遷移？其背後必然有更難以忍受的生活壓力。

果其不然，我仔細搜尋資料，1839年第一批移民抵達奧勒岡，兩年前（即1837年）美國曾有經濟蕭條。當時雖有許多因素吸引東部居民西進，譬如，政府鼓勵先到先贏的西部土地贈送政策，奧勒岡地區的富饒土壤傳聞，和海狸皮毛的豐厚利潤等，但真正的驅動力恐怕仍是東部地區的經濟蕭條。百年後，美國再次發生類似的人口大遷徙，獲普立茲獎和諾貝爾文學獎的美國作家史坦貝克（John Steinbeck），在1940年的普立茲獎小說《憤怒的葡萄》（The Grapes of Wrath）中就紀實了奧克拉荷馬州當時遭「黑色風暴」（Dust Bowl）造成經濟蕭條，逼使奧州居民遷往加州當採葡萄工的悲慘故事。

1837年的美國經濟蕭條，是源於第七任總統傑克森（Andrew Jackson, 1767-1845）抵制聯邦授權美國第二銀行的美鈔發行，無意間造成骨牌效應，導致全國經濟崩盤。傑克森是平民出身的戰爭英雄，廣受平民百姓的擁戴，其個人生活嚴謹，但性格激進，脾氣火爆，是美國歷史上最受爭議的總統。他的最大爭議事件是在1830年簽署的「印地安人遷移法案」（Indian Removal Act），強制東南部印地安人遷移到奧克拉荷馬州的印地安保留區，造成無數印地安人在遷徙途中受凍、生病而死亡，此為美國歷史上最悲慘的「眼淚之路」（Trail of Tears） 。

現今美國人對印地安人都心懷愧疚，然而，當時傑克森總統斬釘截鐵地認定印地安人是叛徒，私下與英國人通好抗擊美國政府，因此使用強硬手段逼迫印地安部落遷移以利管理。民粹主義讓傑克森獲得當時民眾普遍擁戴，還連任了兩次總統，美國二十元美鈔即紀念他。有歷史學家評論傑克森總統是一位愛國者也是一位叛徒，因為他愛國至極而制定了禍民政策，1905年美國政府為此賠償了一百萬美金（相當於今日的二千七百多萬美金）給受害的印地安家屬。

我們在愛達荷州一路看到許多移民與印地安人戰爭的紀念地，都是歐洲白人強霸掠奪造成的悲劇。讀美國歷史至此，不免感嘆，美國政府恐怕要承受無數的歷史包袱，國家強盛的過程付出了多大的歷史代價。「是非成敗轉頭空」，歷史長河中，有多少當事者能有智慧地洞悉世事？

●海明威墓地

旅途盡頭，霧霾盡消，恢復清新空氣，讓人振奮的同時，我們正好拜訪海明威（Ernest Hemingway, 1899- 1961）在愛達荷州克川市（Ketchum）的墓地。

記者出身的海明威，寫作風格以簡潔著稱，他曾說：「如果你把自己明瞭的重要事情不說出來，故事會變得更強化。（If you leave out important things or events that you know about, the story is strengthened.）」如此創新的寫作技巧，讓人佩服得五體投地。

旅遊前段，煙霧遮掩了大自然美景，令人沮喪。拜訪海明威墓地向其致敬後，所有遺憾一掃而空。（寄自加州）