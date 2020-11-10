吳孟芸∕圖

0.

到現在我還經常想起這個寂靜的夢。

1.

剛上小學的我，每天去學校的路是穿越載甘蔗的小火車的鐵軌，再穿過一片茂密的竹林，那裡偶爾會有蛇蛻下的空殼懸掛著，在陽光下凝結幻象。然後過橋，橋下是萬年溪水晶瑩流逝。那時還常常見到豆娘，從溪面像小直升機飛起，逗留在岸邊。

如果走另一邊，就會穿過一片檳榔樹，和樹叢後的瘋女人對望。那場景太陰暗神祕，以至於到現在那女人彷彿還在對岸凝望著我。

大雨過後，萬年溪常會漂浮一些不尋常的東西。有一次是一頭死豬，肚子已經鼓脹，像半個地球儀，在灰灰的天空下載浮載沉。那是我第一次遇見死亡。現在想起來，應該就是所謂的病死豬了。

有時我病了，母親會帶我去一家很大的診所。我一直記得中庭有幾隻亮麗的大鸚鵡，天氣好的時候，陽光在牠們身上製造多彩的幻覺。看完診後，等藥的時刻，我總是靜靜站在中庭，看牠們。日光充足明亮，使我幾乎忘了自己是病著的。鸚鵡不都是聒噪的嗎？奇怪的是，現在想起來的畫面卻像默片般安靜。

有一次我從校園帶回一隻蝙蝠，牠病了，翅膀收攏起來。幾天後，牠就死了。

我們家有一個院子，我應該是把牠埋在某個角落了。

那一帶的土壤非常肥沃，雨後總有許多蚯蚓鑽出來。不必施肥，果樹就長得很好。我們院子裡有很多果樹，都是吃完水果後把種子埋進土裡，自己長出來的。我記得有木瓜樹、枇杷樹、蓮霧樹、芭樂樹和芒果樹。蓮霧樹靠近圍牆，結出的大蓮霧常常垂到牆外，夏天總有一兩個小孩在外面跳高摘果子。除了果樹，院子裡還有夜來香、玫瑰和桂花。不分清晨和夜晚，它們是我對芬芳最早的記憶。

至於門外兩棵高大的野嘎逼樹，柔軟的綠傘藏著啁啾雀鳥，開美麗的小白花，朱紅小果甜蜜無比。微風輕盪時我總會爬到樹上小憩，想像自己是樹屋的主人。那是我一個人的夏日夢中花園。

夏天還有無聊的事，就是看鄰居小孩追台糖五分車抽拔甘蔗。遠遠聽到汽笛聲就得準備好了，等到火車慢慢接近時要瞄準目標，選定一根拔出來，速度得快。

也會去更遠一點看火雞，他們家在往養雞場的路上，母親派我買雞蛋時，我總會先在火雞家逗留一陣子。女主人十分壯碩豐滿。多年後我在費里尼的電影 裡看到那威儀的大地之母，總會不由得想起南國的火雞之母。

2.

南國其實沒有冬天。即使月曆上的冬日確已降臨。

白熱的陽光和晴藍的天空，總讓我以為夏日永不結束。

快過年的時候，母親會在院子裡架起竹竿，曬豬頭皮。豔陽很快就讓蒼蠅歡樂地在上面產卵，不到兩天，蛆就冒出來了。母親要我用原子筆尖把那些蛆挑出來，奇怪那時候也不怕。

豬頭皮在陽光下曬出琥珀色，母親就把它收起來，過年時切成細條，炒大蒜。那爆香的滋味，是我對新年最深的記憶。

南台灣 的年從來不冷，父親手寫的春聯貼在大門外，薰風裡。鄰居經過都稱讚父親的字好看。

會去村子裡比較熟的幾家拜年。鄰居拿出來招待的，不外是裹著白色或粉色糖衣的花生，或是細長的冬瓜糖。有時也拿到一兩個小紅包，就開心地存起來。

年過完了一切又恢復寂靜。

我喜愛那空氣裡特殊的寂寥，一直都是。

總是到村子裡最遠的水塔上寫功課。安靜無人的午後。

風為我翻頁著寫字簿。

在微微的暖風中眺望竹林、鐵軌和模糊的遠方。

彷彿世界的邊境 。

有一天我也會離開這裡嗎？偶爾也想像著。

●

直到十歲搬去北部前，那都是我一個人的夢中花園。

許多年後，因為參與一部文學紀錄片的拍攝，我隨工作人員搭上火車。近午時分，列車停靠在屏東站。從車窗向外望，是陽光裡的夢幻小月台，那麼多年不見，卻像個老朋友般沒有改變。那個不滿十歲的小女孩，彷彿還站在蔚藍天空下，引頸盼著北上的列車。