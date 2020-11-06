童年的歌都到哪裡去了呢？重看了《放牛班的春天》，十五年前的歌聲與情懷，仍舊讓我流下了昨日的淚水。隨著歲月，風鈴般的音符逐風遠揚，把我們留在現實的世界裡，為了生存而日漸粗糙醜陋。看完電影 ，我也想起了小學時音樂課的下午，窗外的藍天、半室陽光，悠揚的鋼琴和同學們清朗的合唱，那樣單純的喜悅，連音樂教室牆上嚴肅的巴哈、愁苦的貝多芬和一臉病容的蕭邦，也都不禁微微一笑吧。

捷運 站的長廊一邊通向堆積知識的國家圖書館 ，另一邊則是華麗的藝術之門，有國家音樂廳和戲劇院，那些國外大師，手指的剛柔間會為我們帶來完美的藝術饗宴，音樂晚會就要開始了，但我卻在此踟躕，我想聽完這位街頭賣藝老者，用他滄桑的手，在手風琴中吟唱我兒時的歌。

如果你也曾走過這裡，請佇足片刻，老人有的時候演奏的是〈歸來吧，蘇連多〉，有的時候是〈桑塔露琪亞〉，我心中便也輕輕吟唱：

蘇連多海岸美麗海洋，晴朗碧綠波濤靜盪

橘子園中茂葉纍纍，滿地飄著花草香。

這些遙遠的民謠，偉大的聲樂家深情演唱過、技藝超群的小提琴家也即興演奏過，我在CD裡細細收藏。但每次在這喧鬧的街角重新聽到，便好像有一些靜謐沉潛到我心裡，也許是歌謠讓我回想起了非常清純的年代吧！那時對遠方的國度有著不可思議的幻想，海岸與燈塔、岩壁與古堡、橄欖林與葡萄園，我年少的心對遠方充滿了渴慕，正如那輕柔的法國歌詞所唱：「孩提的幸福時光，太快磨滅與遺忘」。

老人今天演奏的是〈河水〉：「河水靜靜向東流，流過鄉村和城市。河水日夜向東流，流過荒野峽谷。河水呀！我託付你，把我的思念和鄉情，帶給我的故鄉人，遙遠的故鄉人……」好優美的旋律啊，記得小學音樂老師說過這是一首法國民謠，簡單活潑，傳唱世界。在這樣滄桑的手風琴音樂裡，我感覺自己就像那條小河一樣，這麼多年來走過荒野峽谷，也走過鄉村和城市，承蒙了許多善意的款待，也遭受了不少冰涼的對待，不知何時，心已老去，對於溫暖的善意總覺得無以為報，卻也漸漸習慣世態的炎涼；在燈火輝煌的世界仍感嘆自己如一葉孤舟，只有一條幽靜的河陪伴深深寂寞。

我們對童年時的音樂特別著迷，那音樂幫助我們提取存放在記憶深處的遙遠印象，豐富了我們對旋律的感情。俄國作家普希金在〈如果生活欺騙了你〉一詩中說：「一切都只是瞬息，一切都將成為回憶，而那成為回憶的，都會成為親切的懷戀。」童年已遠，走在現實的時間裡，一邊計算瑣碎卻也十分重要的得失，一邊卻與童年的歌謠不期而遇，手風琴將我拉成永遠不能回頭的小河，滔滔奔流卻也十分懷戀與我一起唱歌的同學和教室。

琴聲止歇，沒有人鼓掌，捷運站的人群依然匆匆，我將銅板輕輕投入藝術家跟前的小箱子，感謝那樣深情的演出。他也是一條寂寞的小河吧！音樂之所以撫慰人心，難道不是因為它偶然召喚了過去，又輕輕將我們帶去了永遠不能理解的遠方嗎？像河水一樣。