居家避疫 以來，家裡僅存的一點文山包種茶已經快見底，喜歡喝茶的我，只好向姊姊求救。昨天收到姊姊寄來的茶葉，有烏龍、高山、阿里山，還有東方美人。

現在的人少喝茶了，連原來常陪我喝茶的先生現在也喜歡摘下後院的新鮮檸檬，自己做檸檬茶喝。喝茶，只能獨飲了。茶壺我從大換到中，再從中換到小，原來泡起來正好三分之二杯的個人小茶壺，繼改成只有半杯量的迷你茶壺。

這類古舊小茶壺雖稱不上骨董，但質樸古拙，把玩之時彷彿能感受製作者的手溫與全心投入的感情。

自古文人墨客視品茶為雅事，明朝陸樹聲《茶寮記》中特別推薦了十二種品茶環境：涼台、靜室、明窗、曲江、僧寮、道院、松風、竹月、晏坐、行吟、清談、把卷。現代人品茶想要有涼台、曲江、僧寮、道院的環境已難，僅就松風、竹月、晏坐、行吟等境也不易，只有靜室、明窗尚可營造。而清談要有緣，把卷大概是唯一可以自己達成的。

所謂文人喝茶，講究的是風雅，喝的是一種境界。我雖不敢自詡有文人的風雅，喝個自在自得的境界還是可以的。

上午看完世界日報 做完數獨後，便到後院做農活，忙到近午進屋忙烹午餐，收拾好後才能泡壺好茶來喝。燒開的水稍稍降溫後，倒入復古茶壺，新鮮的熱度泡出的茶香如此完美。古舊的茶壺，沉澱著文化與藝術的歲月痕跡，心思往往隨著不同的茶壺神遊不同的歷史風華。

斟一小杯茶，若後院有盛開的茉莉花，便添一朵；前院桂花飄香，便撒一小撮，憑添一縷浪漫。執一杯香茗，聆聽後院盡頭若有若無的松濤聲。初春梅花盛開，香水玫瑰從春天一路綻放到秋天；秋末茶花盛開、醉芙蓉展笑顏，爾後菊花出場。我一邊品茗一邊品味著四季的丰采與韻味。一杯清茶，心素如蘭。

能得一杯好茶細品，是居家避疫最幸福的滋味。（寄自加州 ）