繆艾連納濟眾院小巧整潔，充滿鄉居風味。（吳金蓉．圖片提供）

近來因疫情而受困在家，不時神遊之前曾造訪的古城布魯日（Bruges）。這個比利時小城很幸運，兩次世界大戰時雖被侵占，但都全身而退，沒有遭到損害。再加上近代的工商業發展過門不入，反而成全了古城的完整。也許就是這個原因，我才能親眼見到從幾個世紀前一直留傳下來的善意吧。

從市中心往西走，經過獨特的馬頭小噴泉（更像水龍頭，給拉車的馬兒喝水），就看到一座下面有三個孔洞的跨河小橋。橋的盡頭是一個門，門上寫著1776，那是小橋重修的那一年。門頂中間一座雕像是聖伊莉莎白正在救濟貧民。旁邊寫著拉丁文「為我們祈禱」和法文「庇護」。

這就是貝居安會院（Begijnhof Ten Wijngaerde）。從十三世紀以來，本是給虔誠的俗世婦女避居靜修的地方。住在會院的她們自成團體，就不怕惡人欺負。而且不用發誓獻身宗教，仍然可以自由進出。會友們編織布魯日出名的蕾絲，賺錢自立，也行善接濟貧民。後來因為社會發展比較成熟，女性獨立的機會越來越多，會院系統逐漸式微。現在貝居安已經被天主教本篤會接管了，房客除了修女之外，也有低收入 的藝術家和貧困無依的老人。

我去拜訪的時候是四月，會院中間的草地上開滿了白色和黃色的水仙花，四周的住屋漆上潔淨的白色。雖然角落裡有些遊客，但我在廣闊的花間樹下走著，一眼望去只覺得寧靜平和。僅僅一水和一牆之隔，卻給人遠離塵囂之感。

另外一種以濟眾慈善為旨的居所叫almshouse。莫名其妙地我一直把alms（施捨）和ale（啤酒）弄混。而想去的那家濟眾院 又距離布魯日著名的釀酒廠不遠，使我更加迷糊。事實上alms源自拉丁文，意思是同情、惻隱之心。中世紀的商人（包括酒店老闆）和藝匠工會在自身富足之後，捐錢籌設居所，讓鰥寡老幼貧民也有容身之處。十七世紀初的繆艾連納太太是位寡婦。她捐獻了農場和土地，計畫要讓二十位也是守寡的婦女入住，蓋成的濟眾院就沿用她的名字，叫 De Meulenaere，它像個小型的貝居安，白牆、褐瓦，中間也是塊種樹植花的庭院。為了方便居民，中庭還挖了一口井。

不論施主是教會還是商家，規模都有限，當需求逐漸增加時，就不免捉襟見肘。有鑑於此，布魯日議會於1525年向住在布魯日的一位西班牙學者維渥斯（Juan Luis Vives）求助，希望他能提出一個更為可靠的行善方案。維渥斯後來提出一篇論文〈對貧民的救濟〉，內容主張成立社會福利組織，具體列出提供社會服務的方法和途徑，不僅是布施而已，他還建議作職業訓練、心理照顧、移民協助、紀錄保存和資金審查等等。他的這些提議不僅被布魯日採用，日後也影響了英國和德國的社會救濟立法。

在小巧古樸的幸運橋（Bonifacius Bridge）旁，我遇見了這位先知卓見的維渥斯，他的半身雕像就在運河邊，面對著童話般古拙的河邊小屋，他無視在橋上擺姿勢照相的觀光 客，滿臉心事地還在思考著某個複雜的課題。我在橋頭對著一面牆端詳了半天，牆上有塊古老的石雕告示，上面刻著一艘船，提醒運送貨物的船商們，該付通行費了。這些收入是不是也支助了當時的慈善事業呢？

看過了市場、廣場、教堂、鐘樓，吃過了炸薯條、牡蠣和貽貝，也帶了巧克力回家，但讓我最念念不忘的是布魯日溫潤的善意。何時才能再度造訪呢？（寄自賓州）