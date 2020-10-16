何小芬∕圖

作為一名海外作者，我多次談起自己寫作的特點，比如形容自己是「第三隻眼」，以第三者角度觀察海內外的文化現象；或者像清教徒一般，沒太多功利追求，只是有話想說有感而發，才義無反顧地寫下去。不過也有讀者問，「為什麼非要用華語表達呢？」

是啊，為什麼呢？

三十多年前來美留學，一個主觀願望就是把英語說好，天真地以為只要英語過關，表達絕不是問題。為此我竭盡全力，聽力室的「牢底」險些被我坐穿，因為國內學的英語這邊沒人懂，只有把聽力提高才能改進發音，否則就等著鬧笑話。一天，女老師帶我們留學生 看電影《侏羅紀公園》，恐龍這個詞dinosaurs我覺得眼生，就按讀音規則，第二音節重讀，「歹拿掃斯」。話音未落，女老師笑得前仰後合，什麼「歹拿掃斯」，是「呆呢掃斯」！她一笑，其他留學生也笑，好像都比我懂似的，臊得我喲。

時間長了，英語能力自然有所改善，聽課考試做論文，沒什麼問題，感覺越來越自如。英語交流也突破校園局限，進入生動的生活，表達當然也豐富起來，甚至俗文俚語和所謂髒話都春風撲面，感覺到哪表達就跟到哪，情不自禁。我被人家帶起節奏，撲朔迷離得有些不太真實，像看翻譯片，看著看著自己進去演，台詞不熟忙於應對。

按說，隨英語能力的嫻熟，表達應該更輕鬆才對。我起初認為完全可能將表達的充分性從漢語平移到英語上，更換的只是語言，實際情況並非如此。英語說不好時，交流的是基本需求，聽課啊，購物啊，別人之所以會聽，因為人的基本需求是相似的。一旦交流日漸充分，表達就肯定向情感和價值觀方面深入，交流也就成為文化的碰撞，並捲入社會歷史的認知，其複雜性會隨之加大，甚至大到男歡女愛也無法平衡的程度。比如對家庭的看法，東方傳統的父母子女關係對我們來說是很自然，我經常給故鄉母親打電話，不時收到家中的郵包，還以此作為人間溫情，好心與對方分享。意外的是，日子一久，對方竟生出詫異的質問：「我跟你交往還是跟你父母交往？你是你，還是你父母駐俄亥俄辦事處主任？」問得我啞口無言。

美國 人敘述事情往往比較簡練，三句話結束，而同一件事我可能會從春秋五霸到戰國七雄，最後才到點上。開始以為是詞彙量不夠大，有這個因素，但不全是。對當年我們這批留學生而言，來美前都有過人生閱歷，當我三十歲那年像野草一樣漂泊至此，不可能把以往經歷全部歸零，很自然會在與老外交往中展示已有的知識積累和生命價值，並以獨立的眼光審視美國社會。遺憾的是，這裡的人對我的前三十年沒興趣，特別是就業以後，我在主流職場工作了近三十年，無論英文多努力，我的表述風格，包括邏輯、舉例和幽默感，如果與職場文化不合，就很難平步青雲。有人說，美國職場的華人幹不過印度人，問題就在文化差異上。換句話說，英文表達就算足夠充分，但因為文化的差異也難以盡情盡興，很多觀念和情感無法兌換，對方也不真感興趣，你知道他在應付你，他也知道你講的並不重要。你雖然需要表達，但他並不需要傾聽。

關於「為何用華語表達」的命題，我曾與著名學者董鼎山先生交流過。他早年畢業於上海聖約翰大學，曾參加抗日地下組織，做過《申報》記者，二十七歲赴美讀研，又在美國做過《時代週刊》專欄主筆、紐約市 立大學教授，並和他的瑞典裔夫人生活一輩子。外人看來，他已完全美國化，英文能力遠在絕大多數本土美國人之上。就這樣一位傑出的美籍華裔學者，竟用華語撰寫了三十餘冊著作，向華語讀者介紹美國社會，影響了一大批國內知識菁英。五年前董先生以九十二歲高齡仙逝於紐約。

在與他近三十年的交往中，董先生堅持說華語，我太太是上海人，他倆還非要講上海話，董先生的老派上海話語速較慢，節奏感更強。我們每次去看他，除了給董夫人蓓琪帶一個黑森林蛋糕，我太太必給董先生做幾款本幫菜帶去，烤麩、龍井蝦仁、百葉結燒肉，都是他的最愛。有幾次與董先生微醺之際，他要我唱京劇《勸千歲》，還指明馬派，說其他門派唱那句「那劉備本是中山靖王的後」，而馬派省去「中山」二字，就是「那劉備本是靖王的後」，更加流暢順口。

他回憶起當年在上海參加抗日運動，他和弟弟董樂山躲在樓梯下的隔間裡，從木板縫隙看到日本憲兵的皮靴踏過樓板，發出咣咣的響聲；謝晉元團守衛蘇州河四行倉庫時，夜間可以看到對射的子彈如流星雨般呼嘯往返。我問他，為何不把這些生動畫面用英文寫給美國讀者？董先生莞爾一笑說：「伊勿感興趣，莫名堂的。」有意思的是，每次去看望董先生，董夫人蓓琪總是先和我們寒暄片刻後隨即離開，她離開時說的話耐人尋味：「董，現在是華語時間，你盡興說華語、吃中餐吧，be happy。」

面對董先生的睿智和董夫人的善解人意，我無法想像因為來此讀書生活就得把前三十年的俠肝義膽、熱血情懷都不算數了，豈不荒唐？在表達問題上，我和董先生是相通的。

我有個石溪大學同學，那時經常一起查資料做功課，還跑到傑佛遜港看鋼管舞。幾年前在曼哈頓與之巧遇，我像當年一樣用華語打招呼，「你跑哪去了哥們兒？」有趣的是，他用英文回答我：「對不起先生，我不會說華語。」然後轉身走開。我尊重他的選擇，漂泊生涯最無奈的就是得見怪不怪，人性比想像的要離奇得多。野草他鄉諸事不易，想怎樣表達純屬個人私事，我們間保持著真正的「社交距離」，誰也不必非要對歷史文化負責。然而，也許是前世的宿命，當有些人情願洗心革面淡化自身文化背景時，我們卻老馬知途，選擇了一路走來的繼承與恪守，而且這樣的華人是絕大多數，他們未必都當作家，但不妨分享同樣的文化情感。

所以華語表達的衝動正源於英文表達的不夠充分，說得出，卻未必有人聽。對我而言，當英文表達難以盡興、缺乏共鳴時，華語表達便脫口而出。人文情感是經歷的積累，是條連續的曲線，包括過去和現在，祖國和異國，像晚霞一樣豐富絢爛，像河水一樣潺潺流淌，根本無需什麼額外的動機。記得約三十年前我開始寫詩時，最初是把在俄亥俄寫的英文詩翻成華語朗誦，當時紐約的「海外華語作家筆會」每月舉辦一次華語詩歌朗誦會，該組織由董鼎山、夏志清、唐德剛、鄭愁予等人發起，董先生任會長，他們都是英語能力非凡的學者，卻在華語表達方面寄託了深厚情感。我也從這裡開始與董先生及其他名士作家們近三十年的交往。承蒙他們的感召，當年紐約華語文壇可說是雲蒸霞蔚，我的華語寫作應運而生，無比慶幸。我們沉浸在創作的快樂裡，也分享著朗誦的歡悅。紐約詩會那時影響很大，甚至有人乘飛機從外州趕來參加，地址就選在當年胡適和杜威教授共同創辦的「華美協進社」，曼哈頓東六十五街，也就是梅蘭芳、老舍光臨過的那間小禮堂。董鼎山、夏志清、唐德剛、王鼎鈞、趙淑俠、鄭愁予，各界名流都趕來參與，那是華語文化在當時紐約的一件盛事，也是經典被網路「絕殺」前的迴光返照，我們承蒙天顧，難得共享了人生一段「唐宋遺風」。

由此一發不可收拾，從詩歌到散文再到小說，用華語寫作完全成為我的生活方式。在所有屬於我的時間裡，悄悄地把自己變成故事中的角色，乘著想像的翅膀自由翱翔，把從小到大的種種感受浸在情感裡，再重組。我像一個徘徊的幽靈，因為有話要說，為構築生命而盡情表達。你可以認為這是對外部世界的某種逃避，一種內斂自省的苦渡，清風明月的獨白，是無邊無際的安靜與放手；是為保持內心平衡，不被平庸居家生活逼得到大街上放槍，而給自己創造的宗教。不讓漂泊的恭卑暗淡我生命的意義，不讓逼仄的文化氛圍刺傷我的自尊，讓一切孤零零的感覺滾開，把所有讚美和輕蔑置之度外。我是一部蒸汽火車，所有煤炭都已填進爐膛，就這一鍋了，能燒多久燒多久，能跑多遠跑多遠，把所有滾燙的世俗拋開，天地悠悠，長風板蕩，讓我的多情與豐富在內心開花結果，然後綻放。

當年出國沒想到會走這麼遠這麼久，遠到英語都不足以撫慰靈魂的地步。我對華語表達的孜孜追求，是為抵銷漂泊的寂寞，還是要傾聽遠方的呼喚呢。（寄自紐約）